Android için En İyi 5 Shazam Alternatifi (2020)

Shazam ile bulunduğunuz bir ortamda çalan şarkının ismini saniyeler içerisinde öğrenebilirsiniz. Ancak bazı kullanıcılar, Shazam uygulamasından hoşlanmıyor olabilir. Bu sebepten dolayı farklı bir alternatif arayabilir. Android uygulama mağazası Google Play Store’da çeşitli müzik tanıma uygulamaları bulunuyor. Bu yazıda, 2020 yılında Android işletim sistemine sahip akıllı telefonunuzda kullanabileceğiniz en iyi 5 Shazam alternatifini derledik. İşte, Android için en iyi 5 Shazam alternatifi!

1 Musixmatch

Musixmatch, Google Play Store'da bulunan popüler müzik tanıma uygulamalarından bir tanesidir. Musixmatch, çok başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahiptir. Musixmatch, neredeyse tüm popüler şarkıları ve müziği kapsayan kullanımı kolay şarkı tanımlayıcı uygulaması biridir. Bir dizi kullanışlı özelliğin yer aldığı Musixmatch uygulamasının oldukça kolay bir kullanıma sahiptir.

SoundHound şu anda Shazam'ın en büyük rakibi ve kullanıcılara birçok benzersiz özellik sunuyor. SoundHound ile ortamda çalan şarkının ismini öğrenebilmek için sesli komutları da kullanabilirsiniz. SondHound’da tanımladığınız müziklerin albüm, şarkıcı adı ve şarkı adı gibi bilgileri görebilirsiniz.

Android işletim sistemli akıllı telefonunuz için iyi bir Shazam alternatifi arıyorsanız BeatFind mutlaka kontrol etmeniz gereken araçlardan bir tanesidir. BeatFind de tıpkı Shazam gibi çalan şarkının ismini bulabilir. Bu aracı daha ilginç kılan, akıllı telefonun el fenerini müziğin ritmi ile olan uyumudur.

MusicID, Shazam gibi başka bir şarkı bulma aracıdır. MusicID’nin en iyi tarafı, şarkının ismini bulmasının yanı sıra sanatçının ismini, şarkı sözlerini, şarkının vb. ayrıntılarını vermesidir. MusicID, şarkı ile ilgili daha fazla ayrıntıya ulaşmak isteyenler için mükemmel bir araçtır.

Android işletim sistemli cihazınız için şarkı ismi bulma işlevinin yanında ek olarak şarkının sözlerini gösteren bir araç arıyorsanız Genius’u kontrol edebilirsiniz. Genius, Google Play Store’da yer alan en iyi araçlardan bir tanesidir ve ismini bulmak istediğiniz şarkı hakkında bazı ek bilgiler öğrenmek için çok kullanışlıdır.

Music Detector, en iyi Shazam alternatiflerinden bir tanesidir. Music Detector, sadece birkaç saniye içinde çalan şarkının ismini bulabilir. Music Detector, hemen hemen her müzik platformunda yer alan şarkının ismini bulabilir.

Soly listenin diğer şarkı bulma araçlarına göre biraz farklıdır. Soly, sadece şarkının ismini tanımlamakla kalmıyor. Şarkının ismini bulmasının yanında ayrıca şarkı sözlerini de gösteriyor. Soly arayüz bakımından da oldukça şaşırtıcıdır ve Shazam’a kesinlikle iyi bir alternatiftir.