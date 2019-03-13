Android Q 10.0 Özellikleri (Gelen Yenilikler)

Android Q 10.0, Android Pie 9 güncellemesinden sonra gelecek yeni Android sürümü olacak. Peki, Google’ın yeni mobil işletim sistemi Android Q hangi yenilikleri beraberinde getirecek? Android Q özellikleri ne olacak? 2019-2020 akıllı telefonların işletim sistemi olacak olan Android Q’nun özelliklerine bu blog yazıda değiniyoruz.

Android Q 10.0

Henüz Android Pie güncellemesini almamış birçok akıllı telefon var. Öte yandan Android Pie’dan sonra gelecek yeni Android sürümü Android Q 10.0, Google’ın Mayıs ayında düzenleyeceği Google I/O 2019 etkinliğinde tanıtılacak. Ancak şimdiden Android Q Beta testleri başladı. Şu anda Android Q 10.0 betayı sınırlı sayıda kullanıcı akıllı telefonunda deniyor. Android Beta programına dahil edilen üreticilerin sayısının bu sene daha da artırılması kullanıcıları heyecanlandırdı. Eskiden sadece Google Pixel telefonlara indirilip deneyimlenebilen Android Beta sürüm, Samsung, Nokia, OnePlus, Sony, Xiaomi, Popo, Vivo gibi büyük üreticilerin telefonlarında da deneyimlenebiliyor. Android Beta programına katılmayı düşünen kullanıcıların yanında Android Q güncellemesini alacak akıllı telefonlardan birine sahip olan kullanıcılar için Android Q özelliklerine değinelim istedik. Google, yeni Android sürümünün özelliklerini henüz resmi olarak açıklamasa da Android Q 10.0 ile gelecek yeniliklerin birçoğu sızdırıldı. İşte şimdiye kadar sızan Android Q 10.0 özellikleri:

Android Q 10.0 Özellikleri / Android Q ile Gelen Yenilikler

Dark Mode (Karanlık / Koyu Mod)

Sistem genelinde karanlık tema, Android Q’nun dikkat çeken özelliklerinden biri. Bu özellik açıldığında ayarlar menüsü, başlatıcı, bildirim alanı ve diğer arayüz öğeleri tümüyle simsiyah renge bürünüyor. OLED ekranlarda oldukça kötü duran koyu gri renk, yerini simsiyah renge bıracak. Günün belli saatlerinde otomatik olarak veya istenilen zamanda etkinleştirilebilecek olan koyu mod, desteklenmeyen uygulamalara da uygulanabilecek. Beyaz tema Android uygulamaları koyu tema kullanmaya zorlayabileceksiniz. Ayrıca ön yüklü gelen uygulamalar kendiliğinden koyu modu destekleyecek. Göz yorgunluğunu azaltmak dışında pile de önemli etkisi olan Koyu Mod, Ayarlar - Ekran altından etkinleştirilebilecek.

Gelişmiş Uygulama İzinleri

​Android uygulama izinleri değişiyor. Android Q'da uygulamalar, iOS’daki gibi sadece aktif olduğunda/kullanıldığında verilen izinleri kullanacak. Örneğin; Google Haritalar’a konum izni verdiğinizde konum sürekli açık kalmayacak, uygulamaya girip kullanmaya başladığınızda konum açılacak; pilden de tasarruf etmiş olacaksınız. Ayrıca uygulama, kamerayı, mikrofonu veya konumunu kullandığında durum çubuğunda simgesi görünecek.

Desktop Mode (Masaüstü Modu)

Telefonu monitöre bağlayarak bir masaüstü bilgisayar gibi kullanmak, yeni bir şey değil. Samsung ve Huawei bu özelliği sunuyor. USB-C’den HDMI kabloyu monitöre bağladığınızda özel bir masaüstü karşınıza çıkıyor, Bluetooth klavye ve fare de bağlayarak günlük işlerinizi yapabiliyorsunuz. Android Q ile birlikte masaüstü modu standart bir özellik olacak.

Daha Güvenli Smart Lock (Akıllı Kilit)

Akıllı Kilit, bildiğiniz üzere Lollipop ile hayatımıza giren, telefon kilidinin bağlı cihazlarla otomatik açılmasını sağlayan bir özellik. Android Q’da Smart Lock’a iki yeni seçenek eklendi. Artık Akıllı Kilit özelliğini cihazınızın kilitlenme süresini uzatmak için kullanabiliyorsunuz. Güvenli olarak eklediğiniz cihazı artık kullanmıyorsanız, cihaz güvenilir listesinde değilse telefon kilitli konuma geçiyor.

Daha İyi Yüz Tanıma

Akıllı Kilit özelliğine ek olarak Yüz Tanıma da iyileştirildi. Yüz tanıma, biyometrik güvenlik seçeneği olarak senelerdir Android telefonlarda var olsa da Huawei Mate 20 Pro, Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, Oppo Find X gibi gelişmiş üç boyutlu yüz tanıma sistemini kullanan cihazların sayısı bir hayli az. Android Q ile birlikte yüz tanıma donanımına sahip telefonların sayısı artaracak. Kilit açma dışında bi’ şeyler satın alırken, uygulamalara giriş yaparken parola olarak yüzünüzü kullanacaksınız.

Dahili Ekran Kaydetme Aracı

Samsung, Huawei, Oppo gibi üreticilerin telefonlarında ön yüklü gelen ekran kaydetme uygulamalarını stock Android’de de göreceğiz. Ekran kaydedici, farklı şekilde çalışmayacak. Bildirim panelinde kaydı durdurma, paylaşma seçenekleri çıkacak. Ses de eklenebilecek.

Eski Uygulamalar İçin Uyarı

Uzun süredir güncellenmeyen bir Android uygulamayı açtığınızda "Bu uygulama Android’in bir eski sürümü için yapılmıştır ve düzgün çalışmayabilir. Güncellemeleri kontrol etmeyi deneyin veya geliştiriciyle iletişime geçin." uyarısı çıkacak.

Dynamic Android ve Android On Tap

Google’ın Android telefonların daha hızlı güncelleme alabilmesi için başlattığı bir proje olan Project Treble, Android Q ile bir üst seviyeye taşınacak. Geliştiriciler, bootloader kilidini açmadan, veri silme işlemi gerçekleştirmeden cihazlarında farklı ROM’ları deneyebilecek. Bu da üreticilerin güncellemelerini hazırlama süresini hızlandıracak.

Geri Tuşuna Elveda!

Android telefon kullanıcılarının sevdiği geri tuşu, Android Q ile uçup gidebilir. Eğer Google bu butonu kaldırırsa, ekranın ortasına konumlandırılan simge üzerinde sola kaydırma hareketiyle bu işlevi yerine getireceksiniz.

Android Beta için Daha Fazla Üretici

Android Q’nun özelliği olmasa da bahsetmek gerek. Android Pie ile beta programına dahil edilen üreticilerin sayısı artırılmış, Google Pixel dışında birkaç markanın telefonu da Android Beta güncellemesini almıştı. Android Q ile beta programı genişletildi. Samsung, HTC, Huawei, LG, Motorola gibi geçtiğimiz sene Android P ön izlemesine dahil edilmeyen üreticiler bu sene dahil edildi.

Android Q 10.0 güncellemesi özellikleri, gelecek yenilikler elbette bunlarla sınırlı değil. 7 Mayıs günü Google I/O 2019 etkinliğinde Android Q resmi olarak tanıtılacak ve detaylı olarak yeni Android sürümünü göreceğiz.