Android Q Alacak Cihazlar (Telefonlar) ve Android 10 Çıkış Tarihi

Android Q 10.0 Beta programı başladı! Android 10.0, ilk geliştiriciler için indirilmeye açılacak. Yeni Android sürümü Android Q ön izleme olarak belirli akıllı telefonlarda indirilebilir olacak. Peki, Android Q alacak cihazları biliyor musunuz? Android Q 10.0 güncellemesini alacak akıllı telefonları listeledik. "Android Q ne zaman gelecek?", "Android Q çıkış tarihi ne zaman?" "Google, Android Q beta ve final sürümünü ne zaman indirmeye açacak?" Android Q 10.0 güncellemesi hakkında merak edilenler blog yazımızda.

Android Q 10.0 Hangi Telefonlara Gelecek?

Yeni Android sürümü Android Q’nun tanıtılmasına çok az bir zaman kaldı. 7 Mayıs’da San Francisco’da gerçekleşecek Google I/O 2019 etkinliğinde Android Q 10.0 özellikleri anlatılacak, Android Q ile gelen yenilikler gösterilecek. Android Q ön izleme sürümü de önümüzdeki haftalarda belli cihazlar için indirilmeye açılacak. Google’ın geçtiğimiz sene Android Pie beta programını Pixel haricindeki telefonlara da açması, Android Q ile Samsung gibi diğer büyük üreticileri de beta programına dahil edecek olması kullanıcıları heyecanlandırdı. Samsung, Xiaomi, Huawei, Nokia, Sony, Oppo, Vivo, OnePlus ve daha ismi belli olmayan (resmi olarak açıklanmayan) üreticilerin üst seviye telefonlarını kullananlar Android Beta programına katılabilecek. Android Q alacak cihazların (akıllı telefonların) listesinin resmi olmadığını belirtmekte fayda var. Üreticiler, Android Q güncelleme takvimlerini yayınladıkça listeyi güncelleyeceğiz.

Android Q Alacak Akıllı Telefonlar Listesi

Android Q 10.0 Alacak / Alması Muhtemel Google Cihazlar:

Google Pixel 2, Google Pixel 2XL, Google 3, Google 3XL

Android Q 10.0 Alacak / Alması Muhtemel Samsung Cihazlar:

Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S10 5G, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9 Plus, Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy A9 2018, Samsung Galaxy A8s, Samsung Galaxy A8 Star, Samsung Galaxy A7 2018, Samsung Galaxy A6, Samsung Galaxy A6 Plus, Samsung Galaxy A6s, Samsung Galaxy A50, Samsung Galaxy A30, Samsung Galaxy A10, Samsung Galaxy J6, Samsung Galaxy J6 Plus, Samsung Galaxy J8, Samsung Galaxy On6, Samsung Galaxy Tab S4, Samsung Galaxy M20, Samsung Galaxy M10

Android Q 10.0 Alacak / Alması Muhtemel Sony Cihazlar:

Sony Xperia 1, Sony Xperia 10, Sony Xperia 10 Plus, Sony Xperia XZ3, Sony Xperia XZ2, Sony XZ2 Compact, Sony XZ2 Premium

Android Q 10.0 Alacak / Alması Muhtemel LG Cihazlar:

LG V50 ThinQ, LG G8 ThinQ, LG V40 ThinQ, LG V35 ThinQ, LG V30S ThinQ, LG G7 ThinQ, LG G7 One, LG Q60, LG K50, LG K40

Android Q 10.0 Alacak / Alması Muhtemel Nokia Cihazlar:

Nokia 1, Nokia 1 Plus, Nokia 2.1, Nokia 3.1, Nokia 3.1 Plus, Nokia 3.2, Nokia 4.2, Nokia 5.1, Nokia 5.1 Plus, Nokia 6.1, Nokia 6.1 Plus, Nokia 7 Plus, Nokia 7.1, Nokia 8.1, Nokia 8 Sirocco, Nokia 9 PureView

Android Q 10.0 Alacak / Alması Muhtemel Xiaomi Cihazlar:

Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9 SE, Xiaomi Mi Mix 3, Xiaomi Mi MIX 3 5G, Xiaomi Mi Mix 2S, Xiaomi Pocophone F1, Xiaomi Mi 8 Pro, Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi 8 Lite, Xiaomi Mi A2, Xiaomi Mi A2 Lite, Xiaomi Mi Play, Xiaomi Redmi Note 7, Xiaomi Redmi Note 7 Pro, Xiaomi Black Shark

Android Q 10.0 Alacak / Alması Muhtemel Asus Cihazlar:

Asus ZenFone 5, Asus ZenFone 5Z, Asus ZenFone Max Pro (M1 ve M2), Asus ZenFone Max (M1 ve M2, Asus ROG Phone

Android Q 10.0 Alacak / Alması Muhtemel OnePlus Cihazlar:

OnePlus 5, OnePlus 5T, OnePlus 6, OnePlus 6T

Android Q 10.0 Alacak / Alması Muhtemel HTC Cihazlar:

HTC U12+, HTC Exodus 1

Android Q 10.0 Alacak / Alması Muhtemel Huawei Cihazlar:

Huawei P20, Huawei P20 Pro, Huawei P20 Lite, Huawei Mate 10, Huawei Mate 10 Pro, Huawei Mate 10 Porsche Design, Huawei Mate RS Porsche Design, Huawei Mate 20 Lite, Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro, Huawei Mate 20 X, Huawei Nova 4, Huawei Nova 3, Huawei Nova 3i, Huawei P Smart+, Huawei P Smart 2019, Huawei Y6 2019, Huawei Y6 Pro 2019

Android Q 10.0 Alacak / Alması Muhtemel Honor Cihazlar:

Honor View 20, Honor View 10, Honor Note 10, Honor 10, Honor 10 Lite, Honor Play, 8X, Honor 8X Max, Honor Play 8A, Honor Magic 2, Honor Magic 2 3D

Android Q 10.0 Alacak / Alması Muhtemel Motorola Cihazlar:

Moto One, Moto One Power, Moto Z3, Moto Z3 Play, Moto G7, Moto G7 Plus, Moto G7 Play, Moto G7 Power

Android Q 10.0 Alacak / Alması Muhtemel Oppo Cihazlar:

Oppo R17, Oppo R17 Pro, Oppo Find X, Oppo F11, Oppo F11 Pro

Android Q 10.0 Alacak / Alması Muhtemel Vivo Cihazlar:

Vivo V15, V15 Pro, Vivo iQOO, Vivo NEX Dual Display, Vivo Nex S, Vivo Nex A

Android Q alacak cihazlar (telefonlar) listesini üreticiler Android Q 10.0 güncelleme takvimlerini paylaştıkça güncelleyeceğiz.

Android Q Ne Zaman Gelecek? - Android 10.0 Çıkış Tarihi

Android Q Beta geliştiriciler için önümüzdeki günlerde indirilmeye açılacak. Android Q Public beta (herkese açık beta) sürümünün Mayıs’da açılacağını tahmin ediyoruz. Android Q final sürümünün de Ağustos’ta yayınlanma ihtimali oldukça yüksek. Android Q çıkış tarihini kesin olarak 7 Mayıs günü Google I/O etkinliğinde öğreneceğiz.