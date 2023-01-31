Android Telefonda Sohbet Özellikleri Nasıl Kapatılır?

Android’den iOS cihaza geçildiğinde bazen kullanıcılar Android cihazlardan gelen mesajları alamayabiliyor. Fakat böyle durumlarda endişe etmenize gerek yok. Çok basit adımlarla bu sorun çözülebilir. Böyle bir sorunun ortaya çıkmasındaki ana neden; Rics Communication Services yani RCS ile alakalıdır. RCS, iOS cihazları desteklemediği için ortaya böyle bir problem çıkar. SIM, iPhone cihaza taşınmadan önce mutlaka Android’deki sohbet özelliklerinin devre dışı bırakılması gerekiyor. Bu durum iPhone cihazdan Android’e geçerken de geçerlidir.

Android Sohbet Özelliklerini Kapatma

Çeşitli sebeplerden dolayı Android telefondan sohbet özellikleri kapatma yapılması gerekebilir. Böyle durumlarda şu adımlar izlenmelidir;

İlk olarak “Mesajlar” uygulamasına giriş yapılır.

Arama çubuğu üzerinden sağ tarafta konumlanan profil simgesine tıklanır.

Mesaj ayarları > Sohbet Özellikleri’ne gidilir.

Ekrana gelen “Sohbet Özellikleri Etkinleştir” seçeneği kapatılır.

Yukarıda sıraladığımız işlemleri yaptığınız takdirde yeni geçtiğiniz cihazda mesajları normal şekilde almaya başlayabilirsiniz.

Google Message ile Sohbet Özelliklerini Kapatma

Android telefona erişim sağlamanız mümkün değilse yeni cihazdan sohbet özelliklerini kapatıp mesajlaşmak için Google Messages’i kullanabilirsiniz. Google Messages ile sohbet özelliklerini kapatmak için aşağıda belirttiğimiz adımları takip etmeniz gerekiyor. Yalnız bu işlem için telefon numaranızı değiştirmemeniz gerekiyor.

Eski Android cihazlarda sohbet özelliğini kapatma işlemi;

Öncelikle “Mesajlar” kısmına giriş yapınız.

Diğer seçenekler > Ayarlar > Sohbet Özellikleri alanına dokununuz.

“Sohbet Özellikleri Etkinleştir” devre dışı bırakılır.

Eski Android cihazınız olmadan da sohbet özelliklerini kapatabilirsiniz. Google, sohbet özelliklerini devre dışı bırakmadan ilk olarak telefon numarasının size ait olup olmadığına bakar. Telefon numarası doğrulama işleminin ardından sisteme girilen numara Google üzerinde kayıtlıysa 6 haneden oluşan doğrulama kodu alacaksınız.

Ekrandaki alana telefon numarası girilir.

Daha sonra 6 basamaklı doğrulama koduna giriş yapılır.

Telefon numarası doğrulama işlemlerinin yapılmasının ardından Android sohbet özellikleri kapatma işlemleri gerçekleşir.

Android bir cihaz kullanıyorsanız ve telefonunuzun farklı özelliklerinden faydalanmak istiyorsanız, sizlere önerdiğimiz Android Telefonu Bilgisayardan Kontrol Etme Nasıl Yapılır? başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.