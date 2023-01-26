Android Telefonlarda Bildirimleri Sesli Dinleme Nasıl Yapılır?

Akıllı telefon sahiplerinin kullandığı uygulama ve servislere göre gün içerisinde yüzlerce kere gördüğü bildirimleri sesli dinleyebilmek ve bu sayede yaptığınız işi aksatmadan neler olup bittiğini öğrenebilmek mümkün. Peki, Android'de bildirimleri sesli dinleme nasıl yapılır?

Kişiden kişiye göre değişim gösterebilir elbet ama ortalama bir akıllı telefon kullanıcısının alacağı minimum bildirim sayısı günlük 50 olarak nitelendiriliyor. Tabii standart ayarları değiştirmediyseniz. Eğer çok fazla sayıda uygulama kullanıyorsanız ve bildirim gelecek şekilde çok fazla etkileşime giriyorsanız bu sayı çok daha fazla artabiliyor.

Hâl böyle olunca gelen bildirimleri araba kullanırken ya da yoğun olarak çalışıyorken okuyabilmeniz ya da kontrol edebilmeniz mümkün olmuyor. Böyle durumlarda kullanacağınız uygulama sayesinde gelen bildirimleri sesli olarak dinlemeniz mümkün.

Bildirimleri Sesli Dinleme Uygulamaları Listesi

Audify Notification Reader

Notifications Reader - Voicify

Notification Reader: Shouter

Notification Reader

Speaki - Voice Notifications

Notification Reader - KayApps

Yukarıda telefonlara gelen bildirimleri sesli olarak dinleyebilmenize imkân tanıyan uygulamalar bulunuyor. Listede yer alan hizmetlerin detaylarına şaağıdan göz atabilirisniz. Ayrıca telefonunuzda bulunan bir müziği zil sesi olarak ayarlamak istiyorsanız Android'de müzikler nasıl zil sesi yapılır sorusunu cevapladığımız yazıyı inceleyebilirsiniz.

Audify Notification Reader

Gelen bildirimlerin hepsini ya da belirlediklerinizi sesli olarak dinleyebilmek için ilk olarak alttaki bağlantıyı kullanarak Audify Notification Reader uygulamasını Android mobil cihazlarınıza indirmeniz ve kurmanız gerekiyor.

Uygulama bildirm sayısı üzerinden işliyor ve ilk yüklediğinizde size belirli bir süre yetecek kadar ücretsiz bildirim dinleme hakkı sunuluyor. Dilerseniz premium satın alarak bu hakkı sınırsız yapabilir, dilerseniz de arkadaşlarınızı davet ederek ekstra bildirim dinleme hakkı kazanabilirsiniz.

Uygulamayı indirip kurduktan sonra giriş ekranında oldukça sade bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Türkçe dil desteği olmamasına rağmen son derece sade bir tasarıma sahip olan uygulamayı zorlanmadan kullanabiliyorsunuz. Giriş ekranındaki "Enable Notification Access"i aktif hale getirerek işleme başlayabilirsiniz.

Notifications Reader - Voicify

Notifications Reader - Voicify, akıllı telefonunuza gelen bildirimleri sesli olarak okuyan bir uygulamadır. Bu sayede bildirimleri tek tek okumak zorunda kalmazsınız. Kullanım deneyimini önemli ölçüde iyileştiren uygulama çok kolay bir şekilde kullanılabiliyor.

Sade bir arayüze sahip olan uygulamayı kullanabilmek için bildirimlere erişim izni vermeniz ve uygulamaları seçmeniz gerekiyor. Seçtiğiniz uygulamalardan bildirim geldiğinde dinleyebiliyorsunuz. Notifications Reader - Voicify'de okuma hızı ve dil gibi özelleştirme seçenekleri mevcut.

Notification Reader: Shouter

Bir milyonu aşkın indirme sayısı ile dikkat çeken Notification Reader: Shouter, bildirimleri okuyan popüler bir uygulamadır. Başarılı bir arayüze sahip olan uygulama pil durumu, mesaj okuma, arayan kişinin adını söyleme dahil olmak üzere pek çok işlemi gerçekleştirebiliyor.

Sesli hatırlatma özelliğini de içeren uygulamada cevapsız arama hakkında da bilgi veriyor. Özelleştirme seçenekleri ile beraber gelen Notification Reader: Shouter uygulamayı cihazınıza indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.

Notification Reader

Notification Reader, sahip olduğu sade arayüz sayesinde kolay bir kullanım imkânı sunuyor. Akıllı telefona gelen bildirimleri okuyan uygulamayı kullanabilmek için root işlemi yapmak gerekmiyor. Uygulamayı indirip yükledikten sonra çeşitli ayarları belirleyebilirsiniz.

Speaki - Voice Notifications

Mobil cihaza gelen bildirimleri okuyabilen Speaki - Voice Notifications, arayan kişinin ismini de söyleyebiliyor. Speaki - Voice Notifications'ta liste üzerinden uygulama seçme imkânına da sahipsiniz. 100 binden fazla indirme sayısına sahip olan uygulamada çeşitli seçenekler mevcut.

Notification Reader - KayApps

Notification Reader - KayApps, WhatsApp isimli anlık mesajlaşma uygulamasından gelen bildirimleri okumak yerine dinlemek isteyen kişilere hitap ediyor. Uygulamada gönderelen filtreleri, grup filtreleri, mesaj içerik filtreleri gibi filtre seçenekleri yer alıyor. Hizmette ayrıca okuma hızı da ayarlanabiliyor.

Bu yazıda Android cihazlarda bildirimleri sesli dinleme imkânı sunan uygulamaları sıraladık. Peki, sizce bu konuda en başarılı uygulama hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Ayrıca görüntü tabanlı sosyal medya uygulamasının bildirim sesini değiştirmek istiyorsanız Instagram bildirim sesi değiştirme nasıl yapılır sorusunu cevapladığımız yazıya göz atabilirsiniz.