Android Studio Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Android’de yazılım geliştirmek isteyenler için tasarlanmış bir platform olan Android Studio 2013 yılından beri kullanılıyor. Ara yüzünde sunduğu özellikler sayesinde yeni bir uygulama tasarlayan yazılımcılar projelerini kolaylıkla hayata geçirebiliyor.

Peki, Android Studio tam olarak nedir? Nasıl kullanılır? Bu soruların cevaplarını birlikte irdeliyoruz. İşte, Android Studio ile ilgili bilmeniz gerekenler!

Android Studio Nedir?

Ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bir uygulama geliştirme platformu olarak tanımlayabileceğimiz bir IDE (entegre geliştirme ortamı) olduğunu söyleyebiliriz. Google tarafından geliştirilen platform hızlı bir şekilde dilediğiniz uygulamaları geliştirmenizi sağlar.

IntelliJ IDEA kaynaklı Android uygulamaları Android Studio’da kolayca geliştirebilirsiniz. Bu platformda yer alan araçlar ile oluşturduğunuz uygulamalar hemen tüm Android cihazlarda kullanılabilme özelliğine sahip olur.

Google’ın farklı amaçlar için geliştirilmiş olan Cloud hizmetleri ve App Engine ile entegre bir şekilde çalışabilir. Apache lisansı ile desteklenen bu platformu cihazınıza kurabilmeniz için Java JDK desteğine ihtiyaç duyuluyor. Yani, Android Studio’yu kullanmaya başlamadan önce cihazınızda Java uygulamasının indirilmiş olması şart.

Akıllı kod düzenleyici ve yeni sınırlama düzeni sayesinde kullanım kolaylığı sunar. Sade ve kullanışlı ara yüzünde araç çubuğu, gezinme çubuğu, editör penceresi, araç penceresi, durum çubuğu, tema editörü ve tasarım araçlarını bulabilirsiniz.

Bu araçları kullanarak tasarladığınız uygulamayı anında çalışma özelliği sayesinde hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Kendi içinde bulunan test araçlarından yararlanarak yazılımınızın daha verimli çalışması için gerekli kontrolleri sağlayabilirsiniz.

Android Studio Nasıl Yüklenir?

İlk olarak cihazınıza Android Studio programını indirmeniz gerekir.

Bu yazılımı indirdikten sonra kurulum dosyasını açıp ‘next’ yani ‘ileri’ diyerek yükleme işlemini başlatabilirsiniz.

Dosyanın yükleneceği yer, yüklenecek bileşenler ve başlat menüsü ayarlarını belirledikten sonra ‘install’ demeniz gerekiyor.

Kurulum tamamlandıktan sonra kolayca programı başlatabilirsiniz.

Programı çalıştırdığınız zaman karşınıza çıkan pencerede ‘do not import settings’ seçeneğini seçili hale getirip ‘ok’ demeniz gerekiyor.

Sonrasında ilgili adımları tamamlayıp ara yüz seçimini gerçekleştirdiğinizde yükleme işlemi başarı ile tamamlanmış oluyor.

Android Studio Nasıl Kullanılır?

Uygulamayı başlattıktan sonra ‘start a new Android studio project’ butonuna tıklayarak yeni bir proje başlatın.

Açılan pencerede istenilen bilgileri projenize uygun olarak doldurun.

Form ayarlarını belirledikten sonra hedef cihaz seçimlerini yapabilirsiniz.

Dilerseniz ilk etapta varsayılan ayarları koruyarak ilerleyebilirsiniz.

Şablon seçimini yaptıktan sonra projeniz oluşturulacak.

Bu projeyi düzenlemek için yukarıda belirttiğimiz araç çubuğu, gezinme çubuğu ve düzenleme pencerelerinin bulunduğu ara yüzü kullanarak yazılımınızı istediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz.

Uygulamanın kullanılabilmesi için bazı sistem gereksinimlerine ihtiyaç duyulduğunu da burada belirtmiş olalım. Bu sistem gereksinimlerini şu şekilde sıralayabiliriz: