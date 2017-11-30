Android Telefona Virüs Bulaştığı Nasıl Anlaşılır ve Virüs Nasıl Temizlenir?

Bu blog yazıda Android telefon kullanıcılarının güvenliğe ilişkin sıkça sorduğu soruları yanıtlamaya çalışacağız. Üreticilerin güvenlik yamalarını - güncellemelerini yayınlamaları uzun sürdüğünden son kullanıcı olarak verilerinizi korumak adına neler yapabileceğinizden bahsedeceğiz. Bu yazı aynı zamanda “Android telefona virüs bulaştığını nasıl anlarım?”, “Android telefon virüsten nasıl temizlenir?” “Android telefona hangi virüs temizleme programını yüklemeliyim?”, “Android telefon hack’lenir mi? “Android telefonda güvenlik ayarları nasıl yapılmalı?” gibi soruların yanıtı niteliğinde olacak.

Android Telefona Yazılım Güncellemesi Gelmesini Beklemeyin!

Android, dünya genelinde en çok kullanılan mobil işletim sistemi olmasıyla iOS’a nazaran güvenlik tehditlere daha açık bir sistem. Son dönemde Apple tarafında da hem mobil hem de masaüstü platformda güvenlik açıklarına ilişkin haberler duyuyoruz ancak Apple böyle durumlarda ya hızlıca bir güvenlik güncellemesi yayınlıyor ya da çözüme ilişkin bir makale paylaşıyor. Daha da güzeli; yazılım da donanım da tek bir isim olduğundan güncelleme dünyanın dört bir yanında aynı gün sunuluyor. Android cephesinde durum böyle değil. Güvenlik açığının derecesi ne olursa olsun, üreticilerin çoğunluğu kullanıcı güvenliğini düşünmüyor. O üreticinin amiral gemisi telefonunu kullanmanız dahi güncellemeyi almanızı sağlamıyor. Bu noktada güvenlik önlemini anlamak size düşüyor. Peki, son kullanıcı olarak cihazınızı nasıl koruyacağınızı, olası bir hack’lenme veya virüs girmesi durumunda ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Deneyimsiz yeni bir Android telefon kullanıcısı olarak yanıtınız evet ise yazının devamını okumanızı öneririm.

"Android Telefona Virüs Bulaştı" Uyarısı ile Karşılaşmamak İçin:

Öncelikle Android telefonunuza virüs girmesini engellemek için dikkat etmeniz gerekenlerden bahsetmek istiyorum. Uygulama ve oyun indirmek için sadece Google Play Store veya Amazon Appstore’u kullanın. Apple tarafında üçüncü parti bir yazılım kullanmıyorsanız, cihazınız jailbreak’li ise tek bir kanal var: App Store. Ancak Android tarafında mağaza dışından da .apk kurulum dosyalarını bularak telefonunuza uygulama veya oyun yükleyebiliyorsunuz. Kaynak seçimine dikkat edin.

İkinci olarak; ne izlediğinize ve nereye tıkladığınıza dikkat edin. Yanlış bir linke dokunmak sizi girmenizle birlikte arka planda işlem yapmaya başlayan kopya bir siteye yönlendirebilir.

Telefonunuzun ayarlarından bilinmeyen kaynaklardan yükle seçeneğini devre dışı bırakın.

Telefonunuzun güvenlik seçeneklerinden (PIN, parmak izi, parola, yüz veya iris tarama) en az birini kesinlikle kullanın.

Ayarlar - Yazılım Güncelleştirme menüsüne giderek güncellemeleri denetleyin; yazılım güncellemesi verilmişse yükleyin. Son olarak sürekli güncelleme alan kapsamlı koruma sunan bir antivirüs uygulaması kullanın. Tavsiyem; Kaspersky Internet Security. (Android için en iyi ücretsiz antivirüs uygulamaları listemize bakabilirsiniz.)

Android Telefona Virüs Bulaştığı Nasıl Anlaşılır?

Bu önemleri alırsanız cihazınıza virüs girme, hack’lenme ihtimaliniz oldukça düşük. Ancak yine de bir şekilde virüs bulaşırsa veya hack’lenirseniz bunu nasıl anlayacağınızdan bahsedeceğim. Olur olmadık zamanda çıkan - zararlı sahte olduğu aşikar - pop-up ve reklamlar, cihazın aşırı yavaşlaması, açıklanamayan veri kullanımı, uygulamaların çökmesi, istenmeyen uygulama widget yüklemeleri, aşırı batarya tüketimi, Android telefonunuza veya tabletinize virüs bulaştığının işareti. Virüs bulaştığının işaretlerinden biri olan pop-up ile karşılaştıysanız kapatmak için uğraş vermek yerine ana ekran tuşuna basın ve tüm çalışan uygulamaları kapatın.

Virüs koruması satın almaya veya zararlı bir şeye tıklamaya zorlayan pop-up reklamlar, Android telefonunuza virüs bulaştığının göstergelerinden biri ve kapatarak es geçebilirsiniz ancak arka planda, haberiniz olmadan gerçekleşen işlemler de olabilir. Etkili bir virüs cihazınızın performansını ciddi ölçüde düşürebilir, sizin yerinize özel numaralara kısa mesaj göndererek veya cihazınızdaki bilgileri transfer ederek veri kullanımını alt üst edebilir. Aşırı miktarda mobil veri kullanan uygulama olup olmadığını görmek için Ayarlar - Bağlantılar - Veri Kullanımı menüsü altından mobil veri kullanımına bakın. Normalden daha fazla veri tüketen bir uygulamayla karşılaşırsanız yolunda gitmeyen bir şeyler var demektir.

Son olarak, zararlı yazılımlar veya keyloggerlar veri, kaynak ve pil tüketimini ciddi artırma yeteneğine sahip olduğundan batarya kullanımını gözden geçirmenizde fayda var. Ayarlar - Pil - Pil Kullanımı menüsü altından hangi uygulamanın pilden ne kadar harcadığını görebilirsiniz. Bu sayfada pili önemli ölçüde tüketen uygulamalar en üstte görünecektir. Bunlar arasında hiç tanımadığınız bir uygulama varsa virüsü kapmışsınızdır.

Android Telefona Bulaşan Virüs Nasıl Temizlenir?

Özetle, Android telefonunuzda durmadan açılan zararlı pop-up reklamlarla karşılaşıyorsanız, yeni satın almanıza ve güçlü bir bataryaya sahip olmasına rağmen telefonunuzun pili çok çabuk tükeniyorsa veya “Bu uygulama nereden geldi?” sorusunu soruyorsanız risk altındasınız demektir. Hemen etkili bir antivirüs uygulaması ile telefonunuza tam tarama işlemi uygulamanızda fayda var. Google Play’de Kaspersky Internet Security, MalwareBytes, Avast Mobile Security gibi birçok işini iyi yapan antivirüs uygulaması mevcut.

Telefonunuzda hiç yüklemediğiniz, pili çabuk tüketen veya mobil internet paketinizi bitirmeye çalışan bir uygulama görürseniz Ayarlar - Uygulamalar - Uygulama Yöneticisi altından istenmeyen uygulama/uygulamaları kaldırmanızda fayda var.