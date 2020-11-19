Android Telefona Antivirüs Kurmaya Gerek Var mı? - Belirli periyotlarda Android cihazların çeşitli güvenlik endişelerine yönelik bazı haberler ile karşılaşıyoruz. Peki tüm bunlar için endişelenmeli misiniz ve buna karşı herhangi bir adım atmalı mısınız? İşte merak edilen tüm detaylar!

Android Telefona Antivirüs Yüklemeli misiniz?

Açık bir şekilde konuşmak gerekirse Android, doğası gereği oldukça güvenli bir işletim sistemidir.

Son yıllarda satışa sunulan hemen her Android cihaz, sistem bölümüne erişmeyi önlemek adına kilitli bir önyükleyici ile gelir. Bu noktada onaylanmayan uygulamaların isteğe bağlı olarak yüklenmesi de varsayılan olarak devre dışı bırakılmıştır. Burada 'Bilinmeyen Kaynaklar'dan bahsediyorum.

Bu iki önlem, aslında Android'in en büyük risklerinin önüne geçiyor.

İşin aslı şu ki Android kullanıcılarının virüslerden ciddi bir şekilde etkilenmesi için bu güvenlik ayarlarının, kullanıcı tarafından devre dışı bırakılmış olması gerekiyor.

Kısaca söylemek gerekirse bilinmeyen kaynaklardan uygulamaya yüklemeyen veya bootloader kilidini kaldırmayan hiçbir kullanıcının herhangi bir antivirüs uygulamasına ihtiyacı yoktur. En önemli şey, çeşitli güvenlik ayarlarını kurcalamamaktan ve bilinçli bir kullanım sürdürmekten geçer.

Play Protect Uygulamaları Tarar Ancak Mükemmel Değildir

Google, Play Store'da yer alan tüm uygulamaları tarayan Play Protect isimli bir servise sahiptir. Ayrıca kullandığınız marka, buna yönelik ikincil bir koruma da sunabilir. Örneğin Xiaomi, bunu yapan şirketlerden birisi ve indirme sonrası ikincil bir tarama gerçekleştiriyor.

Yine de bu taramalar her zaman mükemmel şekilde çalışmayacaktır.

Zaman zaman Play Store'da yer alan ve binlerce kez indirilen zararlı uygulamaların olduğuna yönelik haberler görürüz. Bu, Android'in güvensiz olduğuna yönelik imajı oluşturan en büyük sorunlardan birisi gibi gözüküyor. Öte taraftan tüm bunlar gerçekleşirken ve olmaya devam edecekken yapmanız gereken tek bir şey var.

Dikkat etmek.

Gerçekten, hepsi bu kadar. İndireceğiniz uygulamanın geliştiricisine bakın, açıklamayı okuyun, ekran görüntülerine bakın ve yorumları kontrol edin.

Android için Antivirüse İhtiyacınız Yok

Pek çok antivirüs şirketi uygulama mağazasını sık sık tarar ve çeşitli zararlı yazılımları bularak Android'in virüs dolu bir işletim sistemi olduğu imajını tazeler. Öte taraftan bunlara ihtiyacınız yok çünkü bahsettiğimiz gibi her şey dikkatli olmaktan geçer.

Açıkça söylemek gerekirse kendinizi daha iyi hissedecekseniz, hemen aşağıdaki listeden birisini seçip cihazınıza kurabilirsiniz. Ancak yaptığınız şey akıllı telefonunuzun zaten yaptığı şeyleri üçüncü taraf bir uygulama ile tekrar yapmasını sağlamak olacaktır.

Peki siz bu rehberde yer alan bilgiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Android cihazlara antivirüs uygulaması kurulmalı mı yoksa kurulmamalı mı? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.