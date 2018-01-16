Hemen Değiştirmeniz Gereken 8 Android Ayarı

Android işletim sistemi, sürekli büyüyen özellikleriyle kullanım deneyiminizi zenginleştirecek saklı ayarlara sahip durumda. Güvenlik ve performansınız için sunulan bu ayarlardan oluşturduğumuz rehberimizde, hemen değiştirmeniz gereken 8 Android ayarını bulabilirsiniz.

1. Hassas İçerikleri Kilit Ekranından Gizleyin

Android 5.0 sürümünden bu yana, kilit ekranındaki bildirimlerle etkileşimde bulunabiliyorsunuz. Bunun getirdiği bir avantaj ise bildirim içeriklerini meraklı gözlerden gizleme imkanı oluyor. Bu ayarı etkinleştirmek için;

Ayarlar > Bildirimler adımlarını izleyin ve Cihaz kilitliyken seçeneğini “Hassas içerikli bildirimleri gizle” olarak değiştirin.

Bu ayarı tamamladıktan sonra bildirimlerinize erişmek istediğinizde kilit deseni veya PIN kodu girmeniz istenecektir.

2. Kişiselleştirilmiş Reklamları Kapatın

Google’ın sizin hakkınızda çok şey bildiğinin farkında mısınız? Farkında değilseniz bu ayarı mutlaka değiştirmenizi öneriyoruz. İnternette gezinirken gördüğünüz reklamların tamamının ilgilendiğiniz şeylerle alakalı olmasının nedeni, gelişmiş reklam izleme sistemidir. Gizliliğinizi korumak istiyorsanız bunu kapatmanın bir yolu elbette bulunuyor.

Ayarlar > Google > Reklamlar adımlarını izledikten sonra Reklam Kişiselleştirme’yi kapat seçeneğini devre dışı bırakabilirsiniz.

3. Otomatik Kilitleme ve Güç Duşuyla Kilitleme

Android’de pil tasarrufu için varsayılan olarak otomatik ekran kapatma seçeneği aktif durumdadır. Ancak, telefonunuzun güç tuşuna bastığınızda birkaç saniye sonra kilitlendiğinden bunu bilen kişiler tarafından mağdur olabilirsiniz. Şöyle ki, siz güç tuşuna bastıktan çok kısa bir süre sonra tekrar bu tuşa basarsanız herhangi bir güvenlik katmanıyla karşılaşmadan cihazınıza erişilebilecektir. Bunun önüne geçmek için;

Ayarlar > Ekran > Uyku adımlarını izleyin ve ekranın kapanacağı en makul süreyi seçin. Sonrasında ise Ayarlar > Güvenlik > Otomatik Kilitleme adımlarını izledikten sonra Güç düğmesine basıldığında anında kilitle seçeneğini etkinleştirin.

4. Belirli Uygulamalar için Doze Modunu Devre Dışı Bırakın

Marshmallow sürümüyle tanıtılan Doze, Android cihazlarda pil tasarrufu yapabilmeniz için geliştirilen faydalı bir özellik. Bu özelliğin temel amacı, telefonunuzu kullanmadığınız zamanlarda arka planda çalışan uygulamalar durduruluyor ve olabildiğince az işlem yapılıyor. Ancak, WhatsApp veya benzer mesajlaşma uygulamalarından bildirim almak istiyorsanız bunu özelleştirmeniz gerekiyor.

Ayarlar > Pil adımlarını izledikten sonra üç noktalı menü butonuna tıklıyoruz. Ardından Doze ve uygulamaları hazırda bekletme seçeneğine dokunuyoruz. Durdurulmasını istemediğiniz uygulamaları seçtikten sonra Optimize etme seçeneğine dokunabilirsiniz.

5. Gboard’da Kalıcı Sayı Satırını Etkinleştirin

Akıllı telefonlarınızda sürekli sayı içeren işlemler yapıyorsanız, klavyenizde sayı ve alfabe modları arasında geçiş yapmak biraz zahmetli olabiliyor. Gboard kullanıyorsanız, klavyenin üst kısmına kalıcı bir sayı satırı ekleyerek bu işlemi pratikleştirebilirsiniz. Bunu yapmak için;

Gboard’u açıyoruz ve emoji/dişli çark simgesine basılı tutarak Ayarlar’a giriyoruz. Tercihler menüsüne girdikten sonra Sayı satırını etkinleştirebilirsiniz.

6. Hazır Uygulamaları Etkinleştirin

Hazır Uygulamalar özelliği, Android platformundaki en başarılı özelliklerden biri diye düşünüyorum. Play Store’da yer alan uygulamaları cihazınıza yüklemeden test edebilir ve hem zamandan hem de veri kullanımından tasarruf edebilirsiniz. Bu özellik varsayılan olarak devre dışı olduğundan;

Ayarlar > Google > Hazır Uygulamalar adımlarını izliyoruz ve özelliği etkinleştiriyoruz. Sonrasında ise Play Store’da denemek istediğiniz uygulamayı arayın ve Yükle butonunun hemen yanındaki Şimdi Dene butonuna tıklayın. Şimdilik sadece 5 uygulamada bu özelliği kullanabiliyorsunuz; BuzzFeed, RedBull TV, OneFootball ve ShareTheMeal.

7. Chrome’un Adres Çubuğunu Alta Taşıyın

Büyük ekranlı bir telefonunuz varsa ekranın üst kısımlarına tek elle ulaşmak biraz zor olabilir. Chrome tarayıcısında bu durumu yaşamamak için kullanabileceğiniz bir özellik bulunuyor. Adres çubuğunu ekranın alt kısmına taşıyarak kullanım kolaylığı sağlamak istiyorsanız;

Adres çubuğuna chrome://flags yazın ve Enter tuşuna basın.

yazın ve Enter tuşuna basın. Açılan sayfada Chrome Home seçeneğini bulun ve Enable konumuna getirin, ardından Chrome’u yeniden başlatın.

seçeneğini bulun ve Enable konumuna getirin, ardından Chrome’u yeniden başlatın. Telefonunuzdaki son uygulamalar menüsünü kullanarak Chrome’u tamamen kapatın ve yeniden başlatın.

Özelliğin çalışmadığını görürseniz, Chrome’u birkaç kez tamamen kapatıp yeniden başlatmanız gerekebilir. Ne yazık ki özellik şimdilik bu şekilde kullanılıyor.

8. Geliştirici Seçeneklerini Değiştirin

Normal ayarların dışında, Android Geliştirici Seçenekleri de gelişmiş ayarları sizlere sunuyor. Sıradan kullanıcıların da kullanabileceği bu bölümde telefonunuzun performans ayarlarını değiştirebilir, sahte bir GPS konumu ayarlayabilir, USB hata ayıklamasını etkinleştirebilirsiniz. Bu bölümde ne işe yaradığından emin olmadığınız ayarları değiştirmemenizi tavsiye ediyoruz.