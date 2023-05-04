Android Telefonlarda FaceTime Nasıl Kullanılır?

Android telefonlarda FaceTime kullanmak için yalnızca birkaç adım uygulamak yeterlidir. Bu yazıda iOS kullanıcılarıyla görüntülü olarak iletişim kurulabilmesine olanak tanıyan Facetime'ın nasıl kullanıldığını açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak söz konusu özelliği rahatça kullanabilirsiniz.

Teknoloji devi Apple, 2021 yılında iOS 15, iPadOS 15 ve macOS Monterey güncellemeleriyle beraber FaceTime özelliğiyle ilgili önemli bir yeniliğe imza attı. Bu yenilikten önce yalnızca Apple ekosisteminde yer alan cihazlar arasında Facetime aracılığıyla görüntülü görüşme yapılabiliyordu.

Geçtiğimiz yıllarda gelen yenilikle beraber Apple ekosisteminde yer alan kullanıcıların, Android telefon ve Windows bilgisayar kullanan kişilerle FaceTime üzerinden iletişim kurabilmesi mümkün hâle geldi.

Şirketin Android ve Windows için bir uygulama yayımlamadığını belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla söz konusu özelliği Android cihaz ve Windows PC'lerde kullanmanın tek yolu web tarayıcısı kullanmaktır. Eğer siz de bu özelliği kullanmak istiyorsanız aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayabilirsiniz.

Android Telefonlarda FaceTime Kullanma Adımları

Apple kullanıcısı FaceTime uygulamasını açsın.

"Bağlantı Yarat" seçeneğini seçsin.

"Ad Ekle" kısmına dokunsun ve bir isim yazsın.

"Tamam" seçeneğini seçsin.

Bağlantıyı göndermek için sizi seçsin.

Mesajlar, Mail ya da farklı bir uygulamadan bağlantıyı göndersin.

Böylelikle FaceTime aramasına davet edileceksiniz.

Gelen bağlantının üzerine dokunun.

"Devam" butonuna basın.

Mikrofon ve kamera erişimine izin verin.

"Katıl" seçeneğini seçin.

Görüşme başlayacaktır.

Görüşmeden ayrılmak için "Ayrıl" butonuna basın.

Android işletim sistemine sahip cihaz ya da Windows işletim sistemine sahip bilgisayar kullanıyorsanız FaceTime araması başlatamazsınız. Bunun için Apple kullanıcısının uygulamayı açması ve "Bağlantı Yarat" seçeneğini seçmesi gerekiyor.

Bir sonraki adımda görüşme için bir isim belirlemeli ve bağlantıyı size göndermelidir. Gelen bağlantının üzerine dokunun. Bunu yaptığınızda web tarayıcısı üzerinden FaceTime sayfası ziyaret edilecektir. "Devam" butonuna basın.

Kamera ve mikrofon erişimine izin verin. Daha sonra "Katıl" seçeneğini seçin. Karşı taraf görüşmeyi onayladığı takdirde görüşme başlayacaktır. İstediğiniz zaman ekranın üst kısmında yer alan "Ayrıl" butonuna dokunarak görüşmeden ayrılabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

En iyi görüntülü görüşme uygulamaları arasında yer alan FaceTime ile ilgili merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.

FaceTime Android Ücretli mi?

FaceTime özelliğinin kullanımı ücretsizdir. Dolayısıyla Android işletim sistemine sahip olan cihazınız üzerinden FaceTime görüşmesi yapmak için herhangi bir ücret ödemeniz gerekmez.

FaceTime İçin Ne Gerekli?

Android cihazınız üzerinden FaceTime özelliğini kullanabilmek için görüşme için davet bağlantısı, internet bağlantısı ve web tarayıcısı yeterlidir. Herhangi bir uygulama indirmeniz gerekmez.

FaceTime Faturaya Yansıyor mu?

Hayır, telefon faturasına yansımaz. İnsanların görüntülü görüşme yapabilmesine imkân tanıyan FaceTime özelliği internet bağlantısı aracılığıyla kullanılır. Bu nedenle herhangi bir işlem ücreti ödemenize gerek yoktur.