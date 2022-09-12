En iyi görüntülü sohbet uygulamaları neler sizler için derledik. İnsanoğlunun artık vazgeçilmez ihtiyaçlarından biri olan görüntülü sohbet uygulamaları arasından hangisini tercih etmeliyim diyorsanız listemize göz atabilirsiniz.

İnsanoğlunun olmazsa olmaz olan ihtiyaçlarından biri de sohbettir. Öyle ki dil olmasaydı iletişim çok geride kalır ve insanlık var olamayabilirdi. İletişim ihtiyacını çok önceden şimdiye çok farklı yollarla giderdik, bir zamanların popüler iletişim araçlarından biri olan mektup, günümüzde artık sadece hobi olarak kullanılmakta.

Teknolojinin ilerlemesiyle bilgisayarlar ve internet hayatımıza girdi. Bir süre sonra ise görüntülü sohbet edebileceğimiz çözümler geldi. Biz de sizler için günümüzün vazgeçilmezi olan en iyi görüntülü sohbet uygulamalarını derledik.

En İyi Görüntülü Sohbet Uygulamaları

Azar

Discord

WhatsApp Messenger

Snapchat

MeetMe

Telegram

Signal

Azar

Rastgele insanlarla tanışıp sohbet etmek isteyen takipçilerimizi buraya alabiliriz. Azar uygulaması birçok kişiyi bir araya toplayabilmiş ve istediğiniz vakit yeni insanlarla tanışmanıza olanak sağlayan bir uygulamadır. 100 Milyondan fazla insanın bir arada bulunduğu platform, her geçen gün birçok kişiyi kendine çekmiş bulunmakta.

Discord

Beraber oyun oynamak, dil öğrenmek, görüntülü sohbet etmek isteyen kullanıcıların buluştuğu Discord, dünya üzerinde en çok kullanılan iletişim araçlarından biridir. Milyonlarca kişi Discord üzerinden görüntülü sohbet etmekte aynı zamanda birçok yeni insanla tanışabilmektedir.

Eğer sizde düşüncenize uygun insanlarla tanışmak istiyorsanız Discord uygulamasını cihazınıza kurabilir ve internet üzerinde kafa denginiz olan sunucu bağlantılarını bulup Discord sunucularına katılabilirsiniz.

WhatsApp Messenger

Ben sadece tanıdığım insanlarla görüntülü sohbet etmek istiyorum diyorsanız milyarlarca insanın kullandığı WhatsApp uygulamasını tercih edebilirsiniz. Şu an Meta şirketi tarafından yönetilen WhatsApp 2009 yılında piyasaya sürülmüş olsa ve birçok rakibi çıkmış olsa dahi, halen listelerde birinci sırada yer almaktadır.

32 Kişiye kadar görüntülü sohbet edebileceğiniz WhatsApp uygulaması aynı zamanda anlık mesajlaşma uygulaması olarakta kullanılmaktadır.

Snapchat

Yeni insanlarla tanışmak isteyen kullanıcıların en çok tercihe ettiği platformlar arasında yer alan Snapchat, çevrenizdeki ve rastgele yeni insanları ekleyebileceğiniz bir platformdur. Snapchat uygulaması sayesinde yeni insanlarla tanışıp arkadaşlık edinebilir ve arkadaşlarınızın konumlarını anlık olarak görebilirsiniz.

MeetMe

Bir sosyal medya uygulaması olan MeetMe, yeni insanlarla tanışıp arkadaşlık edinebilmenize hatta yabancı dilinizi geliştirmenize olanak tanır. 50 Milyondan fazla kullanıcının ziyaret ettiği uygulamanın 18 yaş üstü olduğunuda belirtmekte fayda var.

Telegram

Yeni insanlarla tanışmak istiyorum ancak telefon numaram gizli kalsın diyorsanız Telegram uygulaması tam size göre. WhatsApp'ın en büyük rakiplerinden biri olan Telegram, WhatsApp'a kıyasla daha özgür bir platformdur. İnsanlar numaralarını gizleyebilir, Telegram botları sayesinde eğlenebilir, son olarak sesli ve görüntülü bir şekilde sohbet etme imkanına sahiptir.

Signal

Ben verilerimin gizli kalmasından yanayım ve veri güvenliğine çok önem veriyorum diyorsanız. Signal uygulamasına bir göz atabilirsiniz, son zamanlarda oldukça popüler olan Signal uygulaması kullanıcıların çok az verilerini toplamakta ve görüntülü sohbet etmek isteyen kişilerin uğrak noktası olmaktadır.

Bu içeriğimizde görüntülü sohbet etmek istiyorum yeni insanlarla tanışmak istiyorum diyenlerin ve ben sohbet ederken verilerimin gizliliğine önem veririm diyen kişiler için en iyi görüntülü sohbet uygulamalarını derledik.

Sizler bu listede hangi uygulamaların yer almasını istersiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım. En iyi adımsayar uygulamaları neler merak ediyorsanız yazımıza göz atabilirsiniz.