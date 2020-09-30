Android Rehberdeki Aynı Numaralar Nasıl Silinir? Pek çok kullanıcı rehberindeki kişilerin birden fazla kez gözükmesi gibi bir sorunla karşı karşıya kalıyor. Eğer rehberinizdeki bazı kişiler birden fazla sayıda varsa ve bunları tek tek silmekle uğraşmak istemiyorsanız sizler için sunduğumuz çözüm önerilerine göz atın!

Android Rehberdeki Aynı Kişileri Nasıl Silebilirim?

Özellikle yedek alma ve yedekten yükleme durumlarında yaşanan bu sorun bazı durumlarda oldukça can sıkıcı bir durum olabiliyor. Eğer rehberiniz oldukça kalabalıksa ve bu durum her kişi için geçerliyse bu sorunu düzeltmek için saatlerinizi ayırmanız gerekebilir, şey en azından gerekebilirdi.

Şimdi, bu soruna parmak basıyoruz.

Rehberinizdeki kişi klonlarını silmek için öncelikle hemen yukarıda yer alan Duplicate Contacts isimli uygulamayı indirin ve cihazınıza kurun. Bu uygulama rehberinizdeki kişileri tarıyor ve eğer aynı kişi birden fazla gözüküyorsa bunu otomatik olarak tespit ederek temizliyor.

Duplicate Contacts'ı çalıştırın.

Rehberinizi tarayın.

Gelen uyarıya 'Tamam' diyin ve devam edin.

'Seçilileri Sil' tuşuna basın.

Eğer bir uygulama kullanmak istemiyorsanız bunun için ikincil bir yöntem daha bulunuyor. Açıkça söylemek gerekirse uygulama bunun için çok daha verimli ve hızlı bir çözüm ancak alternatif bir yöntem olarak Gmail'i de kullanabilirsiniz. Yapmanız gerekenler ise oldukça basit.

Gmail hesabınıza giriş yapın.

Google logosunun altındaki Gmail butonuna basın.

Açılan menüden 'Rehber'i seçin.

Kişi listeniz karşınıza çıkacak, 'Daha Fazla' butonuna basın.

'Çift Girişleri Bul ve Birleştir' yazılı butona tıklayın.

Yapılan tarama sonrasında 'Birleştir' diyin.

Sonuç

Bu yazımızda Android cihazınızda, rehberdeki aynı numaraları nasıl silebileceğinizi sizlere aktardık. Her iki yöntem de eşit derecede verimli ve her iki yöntemden sonra rehberinizdeki klon numara sorunundan kurtulmanız mümkün olacak. Peki siz klon numaraları temizlemek için hangi yöntemi kullandınız? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.