Android Telefonlardan Kopyalanan iPhone 15 Özellikleri

Dünyanın teknoloji devleri olarak bilinen Apple ve Android telefon markaları arasındaki rekabet sektörün gelişmesine büyük bir katkı sağlıyor.

Birbirinden kullanışlı özellikler ile cihazlarını çağdaş ve fonksiyonel hale getiren Apple ve Android cihaz markalarının her ikisi de zaman zaman birbirinden tabiri caizse kopya çekiyor.

Bu rekabet sonucunda kazanan taraf ise şüphesiz kullanıcılar oluyor. Çünkü bazen Apple, bazen de Android kendi cihazlarında olmayıp karşı tarafın cihazlarında bulunan özellikleri kendi sistemine entegre ederek daha kusursuz ürün seçenekleri sunmayı başarıyor.

Geçtiğimiz günlerde yapılan iPhone 15 lansmanının ardından hem sosyal medyada hem de teknoloji bloglarında Apple’ın Android’de uzun zamandır bulunan bazı özelliklere bu seride kavuştuğu konuşuluyor.

Peki, bu özellikler hangileri? iPhone 15’in hangi özellikleri Android telefonlardan ilham alınarak geliştirildi?

iPhone 15’in Android’den Alınan Özellikleri

3D Video Kaydı

USB Type-C

Titanyum Çerçeve

Periskop Kamerası

Bixby Benzeri Eylem Düğmesi

1. 3D Video Kaydı

10 yılı aşkın bir süre önce piyasaya sürülen Android tabanlı HTC EVO 3D, zamanında üstün teknolojik özellikleri ile adından çokça söz ettirmişti. 2.000 TL’den satışa sunulan bu cihazda hem 2D hem de 3D video kaydedebilme özelliği mevcuttu.

3D video kaydında 720p çekim imkânı sunan cihaz, 3D video özelliği ile bizleri tanıştıran ilk modeller arasında yer alıyor. 12 sene gibi bir sürenin ardından iPhone 15 serisinde bu özellik karşımıza çıkıyor.

iPhone 15 ve 15 Pro modellerinde 3D video çekebilme özelliğinin yer alıyor.

2. USB Type-C

iPhonelar’ın kendine özel şarj girişi her ne kadar firmanın karakteristik özelliklerinden biri olsa da kullanıcıları günlük hayatta zor durumda bırakabiliyordu.

Android cihazlarda ise Type-C girişi sayesinde başka cihazlarla kolayca bağlantı kurulabiliyor, şarj aleti bulmak bir problem olmaktan çıkıyordu. Sonunda Apple şarj girişi konusundaki ısrarlı tutumundan vazgeçti.

iPhone 15 serisi ile birlikte artık Apple kullanıcıları da USB-C bağlantısını kullanma özgürlüğüne kavuşuyor. Bu yenilik hem sosyal medyada hem de Apple kullanıcıları arasında büyük bir sevinçle karşılanıyor.

3. Titanyum Çerçeve

2017 yılında üretilen Essential PH-1 isimli Android telefonlarda titanyum çerçeve kullanılmıştı. Bu çerçevenin hafif ve sağlam olması akıllı telefon kullanıcıları için avantajlı bir durumdu.

Aynı zamanda oksitlenmeye karşı dayanıklı, esnek ve antialerjik bir yapıya sahip olan titanyum bu sefer iPhone 15’lerin çerçeve tasarımında kullanılıyor. Böylece iPhone çerçevelerinin de daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunması bekleniyor.

4. Periskop Kamerası

Android’in üst segment telefon modellerinde kullanılan periskop kamerası iPhone 15 serisindeki yerini almaya hazırlanıyor. Sıradan bir yakınlaştırma kamerası yerine periskop kamerası ile daha fazla ayrıntı ve yakın çekimde daha yüksek görüntü kalitesinin oluşturulması hedefleniyor.

5. Bixby Benzeri Eylem Düğmesi

Samsung Galaxy S8 eile birlikte tanıtılan ‘Bixby’ butonu Android’İn sanal asistanını çağırmaya yarayan bir kısayol olarak tasarlanmıştı.

iPhone 15’te ise önceden tanımlanan bazı eylemleri seçerek kısayol oluşturabileceğiniz, Bixby benzeri bir eylem düğmesi bulunacağı belirtiliyor.

Bu tuşu kullanarak sessiz mod, odak, kamera, el feneri, sesli not, büyüteç, kestirme, erişilebilirlik menülerine erişebileceksiniz.