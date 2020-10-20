Android Telefonu Daha Hızlı Şarj Etme Yöntemleri Neler? - Akıllı telefon üreticileri son dönemlerde hızlı şarj teknolojileri üzerinde önemli çalışmalar yürütüyor ancak mevcutta bulunan pek çok telefon hala über ya da süper hızlara sahip değil. Bu noktada akıllı telefonunuzun nispeten yavaş şarj olması canınızı sıkıyor olabilir. Peki elinizdeki ile yetinmek yerine akıllı telefonunuzun daha hızlı şarj olabilmesi için neler yapabilirsiniz?

Android Telefon Nasıl Daha Hızlı Şarj Olur?

Eğer siz de bataryanızın yavaş dolmasından şikayetçi iseniz ve yeni teknolojileri beklemek için yeterli zamana ya da paraya sahip değilseniz, bu yazımızda akıllı telefonunun daha hızlı şarj olmasına yardımcı olabilecek bazı yöntemleri sizler ile paylaşacağız.

1- Hızlı Şarj Adaptörü Kullanın

Eğer son birkaç sene içerisinde tanıtılan bir modele sahipseniz, akıllı telefonunuz muhtemelen 15W ya da 18W hızlı şarj desteği sunuyordur. Bu noktada kullandığınız akıllı telefonunun tam gücü alabildiğinden emin olun. Öncelikli olarak yapmanız gereken şey akılı telefonunuzun kaç W şarj desteği sunduğunu öğrenmektir. Sonra, bu akımı destekleyecek bir şarj adaptörü kullandığınızdan emin olun.

Kullandığınız adaptörde V ve A olarak iki farklı değer göreceksiniz. Bunlar Voltaj (V) ve Amper (A) olarak bilinen enerji değerleridir. Eğer adaptörde 5V 2A değerlerini görüyorsanız bu, 10W akım sağlayabildiği anlamına gelir. Diğer değerlerde de sonuca ulaşabilmek için bu iki değeri çarpmanız yeterli olacaktır.

Yani 18W'lık bir akıllı telefonda 10W'lık adaptör kullanmanız, alabileceğiniz maksimum akımı alamadığınız anlamına gelir. Bu durumda eğer adaptörünüz, akıllı telefonunuzun alabileceği akımı sunmuyorsa yeni bir adaptör satın almayı düşünebilirsiniz.

2- USB'den Şarj Etmeyin

Yine bir üstteki maddeden yola çıkarak USB portları, genellikle 5W çıkış gücü sunarlar. Bu da akıllı telefonunuzun daha yavaş şarj olmasına neden olur ki, bu gibi durumlardan kaçınabilmek adına her zaman adaptör kullanmayı tercih edin. Bu arada bazı özel USB'lerin (sırf şarj odaklı olanlar) hızlı şarj desteğine sahip olabildiğini vurgulayalım.

3- Şarj Sırasında Bağlantıları Kapatın

Akıllı telefonunuzu şarj ederken Wi-Fi, LTE ve Bluetooth gibi bağlantıları kapalı tutmak, cihazın ihtiyaç duyduğu enerji miktarını en aza indireceği için daha hızlı bir şarj sunacaktır. Bunun için bu bağlantıları tek tek aktifleştirmeyi ya da şarj sırasında uçuş modu kullanmayı düşünebilirsiniz.

4- Akıllı Telefonu Kullanmayın

Bir üstteki maddenin zıttı bir şekilde şarj sırasında akıllı telefonu kullanmak enerji ihtiyacını artıracağı için şarj olma süresini de doğru orantılı bir şekilde artıracaktır. Eğer uçuş modu kullanmayı ya da bağlantıları kapatmayı tercih etmiyorsanız dahi akıllı telefonunuzu kullanmaktan kaçınmalısınız.

Sizler için hazırladığımız bu rehberin de sonuna geldik. Peki siz bu rehberde yer alan bilgiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Buradaki bilgiler işinize yaradı mı ve cihazınızın daha hızlı şarj olmasına yardımcı oldu mu? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.