Android Telefon Mac Bilgisayara Nasıl Bağlanır?

Android işletim sistemine sahip olan telefonların Mac bilgisayarlara bağlanmaması gibi uyumluluk sorunlarına çözüm getirmek zor gibi görünse de aslında oldukça kolay. Aynı işletim sistemindeki cihazlar arasındaki uyum ve kullanım deneyimi en iyi sonuç olsa da her zaman bu eşleşmeyi sağlamak mümkün olamayabiliyor.

MacBook'unuz ve Android telefonunuz arasında bağlantı kurmaya çalıştığınız zaman belirli hatalar alabilirsiniz. Özellikle USB kablosu ile bağlantı kurarken, Mac'iniz telefonu tanımaz. Bu noktada yapılması gereken birkaç hamle vardır. Gelin, beraber bu sorunu nasıl çözebileceğimize bakalım.

1- USB Kablo Kontrolü ve Cihazı Yeniden Başlatma

İlk aşamada kabloda bir sorun olabileceği hesaba katılmalıdır. Kablonun bağlantı aşamasında herhangi bir sorun teşkil edip etmediğine bakılmalı ve kontrol sağlanarak hasarlı olup olmadığından emin olunmalıdır. Bağlantı durumunu test etmek için farklı kablo kullanılabilir.

Yeniden başlatma seçeneği de teknik sorunlarda hızlı aksiyon alınabilecek alternatif bir yoldur. Hem telefonu hem de bilgisayarı yeniden başlatarak, sorunun giderilip giderilmediği kontrol edilebilir.

2- Android Cihazın Hata Ayıklama Modunu Kullanma

Mac bilgisayarınıza Android telefonunuzu bağlamadan önce hata ayıklama modunun aktif olduğundan emin olmanız gerekir. Bu modu etkin hale getirmek için aşağıdaki aşamaları takip edebilirsiniz;

Ayarlar menüsüne girin

Uygulamalar > Geliştirme bölümüne geçin

USB Hata Ayıklama seçeneğini seçin

USB hata ayıklamanın aktifleştiğinden emin olun

Bu aşamaları yerine getirdikten sonra cihazınızı USB kablo kullanarak MacBook'unuza sorunsuz bir şekilde bağlayabilirsiniz.

Dipnot: Eğer telefonunuz Samsung ise Mac'inizin telefonu tanıması için Smart Switch indirip giriş yapmanız gerekir.

3- Android Dosya Aktarımını Kullanma

Android telefon kullanıcıları, cihazlarını Mac bilgisayarlara bağlamak için en çok güvendikleri uygulama olarak Android Dosya Aktarımını kullanır. Popülerliğini her dönem koruyan bu uygulama, etkin bir internet bağlantısına ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Bu sayede Android telefonu Mac'e bağlama sorunu çözülmüş oluyor. Telefon, Mac'te sürücü pozisyonunda görünür hale gelir.

Peki, Android Dosya Aktarımı nasıl kullanılır? Bunun cevaplarına bakalım;

Uygulamayı Mac'e indirip yükleyin

İki cihazı bağlamak için USB kabloyu hazırlayın

Mac Finder'ı başlatın

Android Dosya Aktarımı uygulamasını bulun

Uygulamaya erişmek için Android simgesine tıklayın

Açılan pencereden istenen tüm verileri Mac'e aktarabilirsiniz.

4- AirDroid Uygulamasını Yükleme

Çok kullanışlı olduğu bilinen AirDroid uygulamasını kullanabilmek için ilk olarak Wi-Fi bağlantısı kurmak gerekir. Telefonun kullanıcı arayüzünden bir bilgisayar tarayıcısına erişmeyi sağlayan uygulama, bildirimleri yönetmeden e-posta göndermeye kadar pek çok işlemi gerçekleştirme imkanı tanır. Dosya ve fotoğraf indirmek için de aktif olarak kullanılabilir.

Uygulamanın kullanımı şu şekildedir;

AirDroid'i telefona indirin

Mac bilgisayarda AirDroid'in anasayfasına girin

Hesap oluşturup oturum açın

Bu işlemler sonrasın Mac üzerinden Android telefona erişim sağlayabilirsiniz.

Genel olarak bakıldığında dört farklı opsiyon ile Android telefonun Mac'e bağlanma sorununu çözebilirsiniz. USB kablo arızası kontrolü, Android Dosya Aktarımı, AirDroid ve hata ayıklama modu aşamalarının birinden faydanarak sonuca ulaşabilirsiniz.