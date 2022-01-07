Android Wi-Fi şifresi öğrenme, rootsuz ve rootlu bir şekilde nasıl yapılır? Windows işletim sistemli bilgisayarlarda Wi-Fi şifresini öğrenmek sadece birkaç saniyede mümkündür. Peki, bunu Android'de yapmak için hangi adımlar izlenmelidir?

Öncelikle telefondan Wi-Fi şifresi öğrenme mümkün değildir şeklindeki varsayımların aslı yoktur. Android telefonunuzdan bağlandığınız Wi-Fi ağlarının şifresini öğrenmeniz mümkündür. Wi-Fi şifresini öğrenmek Windows'taki gibi kolay olmasa da bu amaç doğrultusunda geliştirilen uygulamalar, işinizi bir hayli kolaylaştırmaktadır.

Evde, misafirlikte, ofiste, otobüste, kafede ve diğer pek çok yerde bağlandığınız ağlar aslına bakacak olursanız telefonunuzda depolanır. Bir kablosuz ağa bağlandığınız zaman o ağa bağlanmak için kullandığınız şifre doğrudan kaydediliyor. Böylece bir sonraki bağlanışınızda Wi-Fi şifresini yeniden girmeniz gerekmiyor.

Cihaz değişiminden sonra Wi-Fi şifresini görmeniz ya da Wi-Fi şifresini bir yakınınızla paylaşmanız gerekebilir. Sebep ne olursa olsun, Android Wi-Fi şifresi nasıl öğrenilir sorusunun cevabı aşağıdaki yöntemlerdedir. Bunları inceleyin, uygulayın ve çözüme ulaşın.

Android Wi-Fi Şifresi Öğrenme Yöntemleri

Rootsuz yöntem ile telefondan Wi-Fi şifresi öğrenme

Rootlu yöntem ile kayıtlı Wi-Fi şifrelerini sıralama

Wi-Fi şifresi bulma uygulaması kullanma

Peki, yukarıdaki yöntemler nasıl uygulanır? Android telefonda kayıtlı Wi-Fi şifresi öğrenmenin pek çok yolu olsa da çoğunu uygulamak için root yetkisi vermek gerekiyor. Rootlu yöntemlere değinecek olsak da asıl önceliğimiz rootsuz bir şekilde Wi-Fi şifresini öğrenmenin yolunu sunmaktır.

Rootsuz yöntem şu şekildedir:

1. Android Wi-Fi Şifresi Nasıl Öğrenilir? (Rootsuz)

Android telefonunuzda geliştirici seçeneklerini açın. Geliştirici seçeneklerinin nasıl açıldığını bilmiyorsanız Android’de geliştirici seçenekleri etkinleştirme rehberimizi inceleyip rehberimize geri dönün.

Geliştirici seçeneklerini etkinleştirdikten sonra ayarlara girin. Ayarlar kısmında aşağı inerek geliştirici seçeneklerine girin.

Android/USB hata ayıklamayı açın.

ADB sürücülerini indirip yükleyin.

Platform araçlarını indirip yükleyin (minimal adb ve fast boot dosyalarını XDA-Developers forumundan bulabilirsiniz).

Yukarıdaki araçları kurduğunuz klasörü (Araçların yolu varsayılan olarak C\windows\system32\platform_tools şeklindedir) açın. Klasöre sağ tıklayıp “Komut Penceresi Aç" seçeneğine tıklayın.

Bu noktada ufak bir test yapmak gerekiyor. Telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın. Komut satırına "adb services " (tırnaksız) yazın. Listede cihazınızı görürseniz sonraki adıma geçin.

" (tırnaksız) yazın. Listede cihazınızı görürseniz sonraki adıma geçin. Komut satırına bir önceki maddede yaptığınız gibi “adb pull /data/misc/wifi/wpa_supplicant.conf c:/wpa_supplicant.conf” komutunu girin. Bu komut, telefonunuzdaki dosyayı bilgisayarınızın yerel disk C sürücüsüne getirecektir.

Rootsuz yöntem ile Android Wi-Fi şifresi öğrenme adımları bu kadardı. Not defterinde Android telefonunuzda kayıtlı tüm Wi-Fi şifrelerini görebilirsiniz.

2. Rootlu Yolla Android Wi-Fi Şifresi Nasıl Öğrenilir?

ES File Explorer (ES Dosya Yöneticisi) uygulamasını Android telefonunuza indirin (Uygulamaya tam yetki vermeyi unutmayın).

Uygulamayı açın ve Yerel (Local) veya Sistem Klasörü'nü (System Folder) açın.

Cihaz Klasörü'ne (Device Folder) gidip Veri (Data) klasörünü seçin.

Misc isimli klasörü bulup açın.

Aşağı inip "wifi" klasörünü açın.

"wpa_supplicant.conf"u açın. Bu metin belgesi üzerinden kayıtlı tüm Wi-Fi şifrelerini görebilirsiniz. Rootlu yöntem ile Wi-Fi şifresi öğrenme yöntemi de bu kadardı.

3. Android Wi-Fi Şifresi Öğrenme Uygulaması Kullanma

Dosya yönetici ile Wi-Fi şifresi bulma yöntemi çok mu uğraştırıcı görünüyor? WiFi Key Recovery gibi popüler bir uygulama, sizi bu uğraştırıcı süreçten kurtarabilir. Bu tür uygulamaların root yetkisi istediğini tekrar belirtmek gerekiyor.

WiFi Key Recovery ile kayıtlı Wi-Fi şifresi bulmak için şu adımları izleyin:

Uygulamayı açın ve root “superuser” erişimi verin.

Bu işlemin ardından Android telefonunuzda kayıtlı olan tüm Wi-Fi şifreleri doğrudan ekranınıza gelecektir. Ağ adı, şifresi, güvenlik seviyesi, bağlanılan tarih de dahil olmak üzere ihtiyaç duyabileceğiniz tüm bilgiler sıralanacaktır.

Android Wi-Fi şifresi öğrenme listesinin muhtemelen en pratik yöntemi sadece bu iki adımla sınırlıdır. Bu uygulamayı kullanmanın en iyi yanı, arama özelliğinin olmasıdır. Ağın adını biliyor ama şifresini bilmiyorsanız arama kısmından ağın adını yazarak şifresini hızlıca bulabilirsiniz.