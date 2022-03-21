Merhaba Tamindir takipçileri. Birçoğumuz günlük hayatımızda veya iş yerlerimizde Android mobil cihazlarımızı kullanarak internete bağlanıyoruz. Eğer dışarıda değilsek veya yolculuk etmiyorsak genel olarak WiFi bağlantıları tercih ediyoruz. Fakat bazen bu WiFi ağlara bağlanmakta güçlük çekebiliyoruz. Kimi zaman bir WiFi ağını Android cihazımız hiç göremeyebiliyor, bazen bu ağa bağlansak bile veri transferi gerçekleştirmediğinden ötürü internette gezinti yapamıyoruz. İşte bu tür Android WiFi problemi örnekleri nedeniyle Android cihazımız kullanışsız hale geliyor.

Yaşanan bu gibi Android WiFi sorunu çeşitleri ile başa çıkabilmek için birkaç yöntemden faydalanabilirsiniz. Biz de bu yazımızda bu yöntemlerden bahsedeceğiz.

Android Wi-Fi Sorunu Nasıl Çözülür?

Modemi Yeniden Başlatmak

WİFİ Fixer Uygulaması

Güç Tasarrufu Modu

Modem ve Cihaz Bağlantı Sorunu

DNS Ayarı

Modemi Yeniden Başlatmak

Android cihazlarımızda en sık karşılaştığımız problemlerden biri cihazınızın bir WiFi ağına bağlanırken 'ip adresi alınıyor' döngüsüne takılıp kalması ve ağa bağlanamaması. Bu problemin Android cihazınızdan mı modeminizden mi kaynaklandığını kesin olarak bilemiyoruz; fakat ilk adımda modeminizi baştan başlatmanız bu probleme bazen çözüm olabiliyor. Eğer problem modeminizden kaynaklanıyorsa bu çözüm yolu işinize yarayacaktır; fakat problem Android cihazınızdan kaynaklanıyorsa farklı bir çözüme başvurmamız gerekecek.

WİFİ Fixer Uygulaması

WiFi Fixer adlı Android uygulaması bu amaçla kullanabileceğiniz ücretsiz bir araç. Bu kullanışlı uygulama temel olarak Android cihazınızın WiFi ayarlarını denetleyerek gerekli değişiklikleri yapıyor veya ihtiyaç duyulduğunda ayarları sıfırlıyor. Bu sayede 'ip adresi alınamıyor' veya ip adresi alınıyor döngüsü sorunlarını çözebiliyorsunuz:

WiFi Fixer uygulaması birçok farklı Android WiFi problemine çözüm olabiliyor; bu nedenle yaşadığınız bağlantı problemlerinde ilk olarak bu ücretsiz uygulamadan faydalanmanızı tavsiye ediyoruz.

Güç Tasarrufu Modu

Android cihazlarda sıkça karşılaşılan bir diğer WiFi problemi de Android cihazınızın internetinin sık sık kesilmesi. Bu problemlerin sebebi Android cihazınızın güç tasarrufu ayarları olabiliyor. Kimi zaman Android cihazlar pil ömrünü uzatabilmek için WiFi bağlantısını telefon veya tabletinizin ekran kilidi aktif olduğunda kapatabiliyor. Bu ayarları şu şekilde değiştirebilirsiniz:.

İlk olarak Android cihazınızın Ayarlar bölümüne gidin. Ayarlar bölümü içerisinden Kablosuz ve Ağlar bölümünü bulun ve 'Kablosuz' başlığının üzerine dokunun.

bölümüne gidin. Ayarlar bölümü içerisinden bölümünü bulun ve başlığının üzerine dokunun. Açılan pencerede sağ alt köşedeki menü tuşuna dokunarak menüyü açın ve seçenekler arasından 'Gelişmiş' seçeneğini seçin.

Gelişmiş ayarlar açıldığında burada 'Uykudayken Kablosuz'u açık tut' ayarının Her zaman şeklinde ayarlı olduğundan emin olun. Ayrıca 'Kötü bağlantılardan kaçın' seçeneğinin yanındaki onay işaretini kaldırırsanız Android cihazınızın sinyal gücünün düşük olduğu durumlarda bağlantıyı kesmesini engelleyebilirsiniz.

Modem ve Cihaz Bağlantı Sorunu

Eğer Android cihazınızda WiFi ağına bağlanabiliyorsanız; fakat internette gezinemiyorsanız bu durum modeminiz ve Android cihazınız arasındaki ayar uyumsuzluklarından kaynaklanıyor olabilir. Kimi zaman Android cihazınız WiFi ağınıza bağlanırken modeminizin desteklediği aralıkta yer alan bir IP numarası seçmeyebiliyor. Android cihazlar varsayılan ayarlarında dinamik IP yapılandırmasına sahipler; yani WiFi ağına bağlanırken otomatik olarak bir IP adresi atıyorlar.

Bu adres her bağlanışınızda farklı olabiliyor. Bu yapıdan kaynaklanan problemleri çözmek için kendiniz bir IP numarası belirleyebiliyorsunuz ve böylece statik bir IP kullanarak modeminize bağlanabiliyorsunuz. Modeminizin desteklediği IP aralığını modem ayarlarınızdan görüntüleyebilmeniz mümkün. Android cihazınızdaki IP numarasını değiştirmek için yine az önce anlattığımız gibi Ayarlar bölümünün altından Kablosuz ve Ağlar menüsüne gidin. Bu sayfada yapmamız gereken bağlı olduğumuz WiFi ağının adı üzerinde parmağımızı basılı tutmak.

Karşınıza çıkan kutudan "Ağı Değiştir" seçeneğini seçin.

Bu seçeneği seçtiğinizde açılan pencerede 'Gelişmiş seçenekleri göster' seçeneğinin yanındaki kutucuğa onay işareti koyun. Gelişmiş ayarlar açılınca 'IP ayarları' bölümünden Statik seçeneğini seçin. Alt taraftaki bölüme tercih edeceğiniz IP numarasını girebilirsiniz. Çoğu zaman sadece bu bölümün sonundaki (resimde yeşil ile altı çizilmiş alan) numarayı değiştirmeniz bile yeterli olabiliyor.

DNS Ayarı

Düşük bir ihtimal de olsa Android bağlantı probleminizin DNS ayarlarınızdan kaynaklanabilme ihtimali var. Bu DNS ayarlarını da yine bu pencere üzerinden değiştirebilirsiniz. Pencereyi aşağıya doğru kaydırdığınızda bu ayarları görüntüleyebilir ve değiştirebilirsiniz.