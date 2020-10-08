Android Sistem Uygulamalarını Kaldırma - Kullanmakta olduğunuz akıllı telefonlar ve tabletler gündelik yaşantınızda ihtiyaç duymadığınız onlarca farklı gereksiz sistem uygulaması ile birlikte gelir. Bu yazımızda Android sistem uygulamaları nasıl kaldırılır? sorusuna daha yakından göz atacağız.

Eğer saf işletim sistemi ile birlikte gelen bir Android cihaz kullanmıyorsanız üreticiler ve hatta bazı durumlarda operatörler dahi kendi uygulamalarını sisteme dahil ediyorlar ve bu uygulamalar genellikle normal yollardan cihazlardan kaldırılamıyor. Nitekim düşük depolama alanına sahip akıllı telefonlarda ve tabletlerde bu durum önemli bir sorun haline geliyor.

Kısaca Bloatware olarak adlandırılan bu sistem ve üretici uygulamaları sizin için önemli bir sorun haline geldiyse evet, doğru yerdesiniz. Bu yazımızda silinmeyen bu uygulamaları cihazınızdan başarı ile kaldırabilmeniz için sizlere yardımcı olacağız. O zaman hızlıca yazıya geçelim.

Android Sistem Uygulamalarını Kaldırma

İşte sistem uygulamalarını kaldırmak için kullanabileceğiniz iki farklı yöntem!

Yöntem 1- Sistem Uygulamalarını Kaldırma (Rootsuz)

Eğer temel sorun depolama tarafında değilse ve bu uygulamalar sizi yalnızca görünüş olarak rahatsız ediyorsa, bunları kaldırmak yerine devre dışı bırakmayı düşünebilirsiniz. Bu sayede uygulamaları pasif hale getirmiş olursunuz ve hem uygulama menünüzde gözükmezler, hem de çalışmalarını önlediğiniz için bataryanızı tüketmezler.

Not: Aşağıdaki yönlendirmeler cihazdan cihaza farklılık gösterebilir ancak genellikle benzer süreçleri içerirler.

Ayarlar'a gidin. Uygulamalar menüsüne giriş yapın. 'Tüm Uygulamalar' sekmesine geçin. Görmek istemediğiniz uygulamayı bulun ve üzerine tıklayın. 'Devre Dışı Bırak' butonuna tıklayın.

Bu yöntem için yapacağım ilk uyarı, kaldırmak istediğiniz uygulamaları seçerken oldukça dikkatli olmanız gerektiğidir. Android'in çalışmasında temel rol oynayan bir işlevi ya da uygulamayı devre dışı bırakmanız sistemde çeşitli hatalarla karşılaşmanıza yol açabilir.

Yani devre dışı bırakmak istediğiniz uygulamanın hangi işlevlere yönelik olduğunu daha öncesinde araştırmak ve her ne olursa olsun kapsamlı bir yedek almak sizin için önemli bir avantaj sağlayacaktır. Bu sayede riskleri en aza indirgeyebilir ve başarılı bir süreç yönetebilirsiniz.

Not: Bu yöntemdeki işlemler uygulamaları cihazınızdan kaldırmaz ancak hem uygulama menüsünde görünmelerini engeller hem de çalışmalarını önleyerek gereksiz batarya ve işlemci tüketiminin önüne geçer. Fakat uygulamalar silinmeyeceği için depolama alanı boşalmaz. Eğer sorununuz depolama kapasitesi ile ilgili ise ikinci yönteme geçin.

Yöntem 2- Sistem Uygulamalarını Kaldırma (Rootlu)

Eğer asıl sorun depolama kapasitesini boşaltmak ise bu durumda ikinci yönteme ihtiyaç duyacaksınız. Pek çok durumda ikinci yöntemdeki adımları uygulamak için root işlemine gereksinim duyulur ve bu nedenle aşağıdaki işlemlerden önce sağlam bir yedek almanızı tavsiye ederiz.

Not: Aşağıdaki yönlendirmeler cihazdan cihaza farklılık gösterebilir ancak genellikle benzer süreçleri içerirler.

2/1 Özel Rom Kurun

Üreticinin yüklediği ROM'lardan vazgeçip alternatif ROM'lara yönelmek cihazınızdaki özelleştirme imkanlarını çok daha yüksek seviyelere taşır. Üreticilerden aldığınız cihazlar üzerinde bulunan üretici ROM'u yerine Cyanogenmod gibi özel bir Android ROM'u kullanmanız cihazınızda bulunan gereksiz sistem uygulamalarının (bloatware) silinmesine ve onların kapladığı hafıza alanını kullanmanıza olanak sağlayacaktır.

Cyanogenmod cihazlarınız üzerinde kullandığınız Android işletim sistemini kaldırıp özel bir Android işletim sistemi yüklemenizi sağlayan bir yazılım. Açık kaynak kodlu olan Android işletim sisteminin en güzel özelliklerinden bir tanesi olan geliştiricilere deneme fırsatı sunması.

Bu sayede pek çok geliştirici istediği çalışmaları Android işletim sistemi üzerinde gerçekleştirebiliyor. Temiz bir şekilde yükleyebileceğiniz Cyanogenmod sayesinde istemediğiniz hiç bir uygulama cihazınıza yüklenmez.

2/2 Root Atın

Eğer cihazlarınızı rootlarsanız, üretici uygulamalarını cihazınızın sistem alanından uygulama yardımıyla kaldırabilir oluyorsunuz. Cihaz rootlamak cihazda yapamayacağınız pek çok şeyi rahatlıkla yapmanızı sağlar. Fakat rootladıktan sonra sistemde yer alan önemli uygulamaları silmeniz başınıza dert açabilir.

Bu nedenle rootlamış olsanız bile sileceğiniz uygulamalara çok dikkat etmeniz gerekmektedir. Çok fazla önerilmeyen cihaz rootlama işlemini ben de tavsiye etmem fakat zaten daha önceden rootlamış yada rootlu bir cihaz kullanıyorsanız, üretici uygulamalarını silmek için Titanimum Backup uygulamasını kullanabilirsiniz.

Rootlu Android telefona yada tablete Titanium Backup uygulamasını indirip kurduktan sonra, uygulamala ayarlarından istediğiniz uygulamayı seçerek dondur işlemi yerine silme işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Titanium Backup'ı ücretsiz olarak indirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

2/3 Script Kullanın

Bu yöntem standart akıllı telefon ve tablet kullanıcılarının kullanmaması gereken yöntemlerden bir tanesi. Çünkü script kullanabilmek için belirli bir bilgi birikimi ve tecrübeye sahip olmanız gerekiyor. Bu yöntem ile bloatware uygulamaları kaldırabilmek için yapmanız gereken ise XDA forumunda yer alan bir script'i kullanmak.

Cihazı rootlamanıza gerek olmadan uygulayabileceğiniz bu yöntem için scripti el ile düzenlemeniz gerekmektedir. Yanlış kullanımda cihazınızın fabrika ayarlarına dönmesine kadar sebebiyet verebilecek olan bu yöntem, sadece geliştiriciler ve bilgi sahibi olan Android kullanıcıları için eçerli diyebilirim.

Eğer gerçekten Android işletim sistemi ve script konusunda yeterli bilgiye sahip değilseniz, bu yöntemi denememelisiniz.Yeterli bilgi ve birikime sahip kişiler için üretici uygulamalarını kaldırmanın en hızlı yolu olan script kullanma, bir kaç saniye içerisinde tüm üretici uygulamalarından kurtulmanızı sağlıyor. Fakat yineliyorum, standart kullanıcıların bu yöntemden uzak durması gerekiyor.