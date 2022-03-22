Android'de Silinen Dosyaları Geri Getirme

Android telefonunuzda bir sorun yaşayıp dosyalarınızı kaybettiyseniz, 7-Data Recovery uygulaması imdadınıza koşuyor. Silinen dosyalarınızı kurtarmak için doğru adrese geldiniz. 7-Data Recovery uygulaması telefonunuzdan silinen sms, rehber, resim, video, uygulama gibi dosyalarınızı geri getirebileceğiniz başarılı bir dosya kurtarma aracıdır. Silinen dosyalarınızı birkaç basit adımla kolay bir şekilde geri getirebilirsiniz. Bu yazımızda Android'de silinen dosyaları nasıl geri getirebileceğinizi adımlarıyla anlatıyor olacağız.

Android'de Silinen Dosyalar Nasıl Geri Getirilir?

7-Data Recovery uygulaması basit arayüzü ile dosya kurtarma işlemi sandığınızdan daha basit olacak. Söz konusu uygulamayı hemen aşağıda indirebilirsiniz. Kurulumu gerçekleştirdiyseniz, uygulamayı başlatmadan önce telefonunuzda Hata Ayıklama Modu’nu etkinleştirmeniz gerekiyor. Bunun için şu adımları izleyin: Ayarlar > Geliştirici Seçenekleri > USB Hata Ayıklama Modu. Etkinleştirdikten sonra 7-Data Recovery uygulamasını Android telefonunuz üzerinden çalıştırın.

Açılış ekranındaki seçeneklere baktığımızda programın bilgisayarda dosya kurtarma işlemi için de kullanılabildiğini görüyoruz. Biz telefon için kullanacağımızdan Android Kurtar seçeneğine tıklıyoruz. Bu arada evet, uygulama tamamen Türkçe dil desteğine sahip olduğu için adımlarda kafanış karışmayacak ve kolayca bu sorunun üstesinden gelebileceğiz. Telefonunuzun USB Hata Ayıklama Modu’nu etkinleştirdikten sonra bilgisayara bağladıysanız, cihazınız hemen tanımlanacaktır. Sonraki seçeneğiyle devam ediyoruz.

Bu aşamadan sonra eğer doğru bir şekilde adımları bağladıysanız sürücünüzün bilgisayara tanımlandığını göreceksiniz. Bu sürücüyü seçerek Sonraki butonuna basıyoruz. Telefonunuzda detaylı bir tarama yapıldıktan sonra klasörleriniz ekranda görünecektir. Bu klasörler arasından kurtarmak istediklerinizin yanındaki kutucuğu işaretleyerek Kaydet butonuyla devam edebilirsiniz. (Kurtarmak istediğiniz dosyalar, fotoğraflarınız ise RAW Dosyalar klasörüne mutlaka göz atmanızı tavsiye ederiz.)

Kaydet butonuna bastıktan sonra kurtarılan dosyaların nereye kaydedileceğini seçmeniz gerekiyor. Seçimi yaptıktan sonra OK butonuna basıp, kurtarma işlemini başlatıyoruz. İşlemin tamamlanması, kurtarmak istediğiniz dosyaların boyutuna göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca bir de küçük tavsiye verelim. Eğer dosyalarınızı kaybettiyseniz, telefon hafızasına ya da hafıza kartına herhangi bir dosya kopyalamadan ya da biçimlendirmeden bu işlemleri gerçekleştirin. Bu şekilde dosyalarınızın sağlam haline ulaşma oranınız daha yüksek olacaktır. Peki ya fotoğraflar ne olacak?

Android işletim sistemine sahip telefonlarınızda silinen fotoğrafları geri almak için hemen yukarıda gördüğünüz 7-Data Recovery Suite uygulamasını da indirebilirsiniz. Söz konusu uygulamayı indirdikten sonra bulunan dosyalar arasından fotoğraflarınızı seçebilir ve geri getirebilirsiniz. Adımlar diğer uygulama ile aynı olacağından yukarıda yer alan adımları tekrar edebilirsiniz. Bu tarz veri kaybı sorunlarıyla tekrar karşı karşıya kalmamak adına her zaman bulut tabanlı uygulamalara verilerinizi kaydetmenizi öneririz.

Google bu noktada verilerinizi kaydedebileceğiniz çok kullanışlı uygulamalar kullanıma sunmuş durumda. Eğer 7-Data Recovery uygulaması hoşunuza gittiyse ileride bu sorunlarla karşılaşan arkadaşlarınıza da tavsiye edebilirsiniz. Son olarak 7-Data Recovery uygulamasının hangi özellikleri barındırdığına hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz sevgili Tamindir takipçileri.

7-Data Recovery Özellikleri

Kayıp Dosyaları Kurtarma: Silinen herhangi bir veri veya dosyaların kurtarılması için bu özellikten yararlanılabilir. Uygulama, dosya tarama teknolojisi ve yeniden yapılandırma algoritmasını kullanarak silinmiş veri veya dosyalara kolayca tekrar erişmenize olanak tanır.

Silinen herhangi bir veri veya dosyaların kurtarılması için bu özellikten yararlanılabilir. Uygulama, dosya tarama teknolojisi ve yeniden yapılandırma algoritmasını kullanarak silinmiş veri veya dosyalara kolayca tekrar erişmenize olanak tanır. Sürücüden Tam Kurtarma: Hasarlı sabit sürücüden veya erişilemeyen hard diskten veri kurtarmak artık mümkün! Her türlü sürücüden verilerinizi uygulamayı kullanarak kurtarabilirsiniz.

Hasarlı sabit sürücüden veya erişilemeyen hard diskten veri kurtarmak artık mümkün! Her türlü sürücüden verilerinizi uygulamayı kullanarak kurtarabilirsiniz. Fotoğraf, Video ve Ses Dosyası Kurtarma: 7-Data Recovery Suite; kaybolan resim, ses ve video dosyalarını kurtarmanıza olanak tanıyan özel bir medya kurtarma seçeneği sunar. Kaybolan fotoğraf, video ve ses dosyalarınız için artık endişe duymanıza gerek kalmayacak.

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