Animate Anyone Nedir? Nasıl Kullanılır?

Yapay zekânın geldiği son nokta ürkütücü olmaya başladı. İlk başta metin yazma, görsel üretimi, kod oluşturma, çeviri, sunum gibi birçok işte hayatımızı kolaylaştıran pratik çözümler sunuldu.

Şimdi ise işin boyutu değişiyor. Alibaba’nın yapay zekâ ekibi tek bir görselden gerçekçi videolar üretebilen bir AI aracı geliştirdi. Bu araca sadece bir fotoğraf yüklemeniz yeterli. Görseldeki kişiye ait gerçekçi bir video oluşturmak artık birkaç saniyelik iş haline geliyor.

Animate Anyone isimli bu aracın sahip olduğu özelliklere ilişkin detayları bu yazımızda inceliyoruz. İşte, Alibaba’nın görselden video üretebilen AI aracı!

Animate Anyone Nedir?

‘Animate Anyone’ adından da anlaşılacağı üzere animasyon ve video oluşturmak amacıyla geliştirilmiş bir araç. Yapay zekâ destekli bu uygulamaya herhangi birinin görselini yükleyip istediğiniz komutları girerek farklı videolar oluşturmanız mümkün.

Adı yeni duyulmaya başlanan bu AI aracının model olarak piyasaya sürdüğü görsellere baktığımızda herhangi bir insanın fotoğrafı üstünden oluşturulan videoların aşırı gerçekçi olması biraz ürkütücü.

Kötü niyetli kullanıcılar tarafından yapılabilecek video üretimleri, açılacak fake hesaplar, neden olacağı suç sayılan işlemler hakkında kaygılanmamak imkânsız.

Animate Anyone Nasıl Kullanılır?

Söz konusu yapay zeka aracının gelişim süreci halen devam ediyor. Alibaba çalışanları henüz bu aracın tamamen kullanıma açılmaya hazır olmadığı bilgisini paylaştı ancak bazı test sürüşleri yapılıyor diyebiliriz.

Bu uygulamayı kullanırken sıradan bir insanın fotoğrafını yükleyip nasıl bir video oluşturmak istediğinizle ilgili gerekli komutları girmeniz gerekiyor.

Stil, boyut, çözünürlük gibi düzenlemelerin ardından saniyeler içinde resmini yüklediğiniz kişiye ait aslında gerçek olmayan ancak son derece gerçekçi gözüken videonuz hazır hale geliyor.

Sadece insan fotoğrafı ile değil çeşitli çizgi karakterler ve animelerle de yeni videolar oluşturma şansınız var. Bu aracı kullanarak belki de sıfır animasyon bilgisiyle kendi çizgi filminizi yapabileceksiniz.

Yapay zeka ile görsel üretimi için kullanılan diğer araçlarda olduğu gibi Animate Anyone’da da göz ve ellerin stilizasyonunda bozulmalar görülebiliyor. Zaten yetkililerin de açıkça belirttiği üzere bu araç hala geliştirilmeye devam ediyor.

Kullanıma sunulduğunda sadece yapay zekâ değil başta sosyal medya olmak üzere birçok sektörün bu yeni araçtan etkileneceği aşikar. Sanıyoruz ki artık çok daha gerçekçi gözüken fake TikTok hesaplarına ve gerçek karakterlerin sanal dünyada oluşturacakları yeni kimliklerine ve hayatlarına hazır olmanın zamanı geldi.

Sizin Animate Anyone ile ilgili görüşleriniz neler? Fotoğraftan kişiye özel video üretimi kulağınıza tehlikeli mi geliyor yoksa yenilikçi mi? Yorumlarınızı bizimle paylaşın.