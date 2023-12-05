Yapay Zeka Teknolojilerine İlgi Ne Durumda: İnsanların Yüzde Kaçı Yapay Zeka Kullanıyor?

Geçtiğimiz yıl iş dünyasında yapay zekâ teknolojilerinde yaşanan patlamaya rağmen, birçok kişinin hâlâ bu teknolojileri kullanma konusunda isteksiz olduğu görülüyor.

Daemon tarafından hazırlanan bir rapor, Birleşik Krallık'taki çeşitli sektörlerde ankete katılan 150 üst düzey karar vericinin neredeyse yarısının (%49) işlerinde yapay zekâ araçlarını uygulama konusunda emin olmadıklarını ortaya koyarken, çekingenliklerinin ana nedenleri olarak veri güvenliği ve gizliliğe ilişkin endişeleri gösterdi.

Daha da kötüsü, ankete katılan kuruluşların neredeyse tamamı önümüzdeki altı ay içinde yapay zekâyı uygulamayı planladıklarını söyleyerek, karar vericilere teknolojinin tuzaklarının nasıl üstesinden gelineceği konusunda gerçek bir problemle yüzleşildiğini gösterdi.

İnsanların Neredeyse Yarısı Yapay Zeka Konusunda Çekimser

Rapor ayrıca işletmelerin rekabete ayak uydurmak amacıyla yapay zekâya yaptıkları yatırımın 2021'den bu yana %48 gibi büyük bir oranda arttığını ortaya koydu. Daemon, bunun "normalde yatırım getirisi (ROI) ve satın alma süreçleri hakkında kapsamlı kanıtlar gerektiren" teknolojik harcamalar için alışılmadık bir durum olduğunu belirtiyor.

Perakende ve taşımacılık sektörleri yapay zekâ konusunda özellikle istekli görünüyor. Öyle ki bu tür kuruluşların %97'si yapay zekâyı kısmen ya da önemli ölçüde benimsediklerini söyledi. Ankete katılan finansal hizmetlerin %91'i de aynı şeyi söylerken, genel olarak tüm kuruluşların %98'i "yapay zekâ kullanımı konusunda bir vizyona sahip".

Kişilerin yapay zekâ endişeleri ise temel olarak yapay zekânın veri güvenliği ve gizlilik sorunlarının yanı sıra güvenilir bir yapay zekâ tedarikçisi bulma, eski teknolojiler tarafından engellenme ve bunu kullanacak becerilere sahip çalışanlara sahip olmama sorunları olarak görülüyor.

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