AnyDesk programı sayesinde bilgisayarlarınız arasında kolayca güvenli ve ücretsiz uzak masaüstü bağlantısı gerçekleştirebilirsiniz.

Yiğit Ekim Demir - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

AnyDesk, Windows işletim sistemli iki farklı bilgisayarı internet üzerinden birbirine bağlamak ve böylece uzak masaüstü bağlantısı sağlayabilmek için kullanabileceğiniz bir uygulama. AnyDesk, ücretsiz indir işlemine olanak tanıyor. İndirme sürecinin ardından AnyDesk yükle işlemini tamamlayarak kullanmaya başlayabilirsiniz.

AnyDesk Nedir?

Uzun yıllar önce kullanıma sunulan Any Desk, uzaktan kontrol programıdır. İki farklı cihazı birbirine bağlayan program, bu sayede uzakta yer alan mobil cihaza ya da bilgisayara erişebilmenize olanak tanır.

Her ne kadar bu konuda hem Windows'un kendi iç desteği hem de ek yazılımlar olsa da program sağladığı güvenlik mekanizmaları ve aynı zamanda çok basit yapısı sayesinde dikkati üzerine çekiyor diyebiliriz.

Mobil ve bilgisayar platformunda uzaktan kontrol programı olarak kullanılan program yıllardır çeşitli güncellemeler ile daha işlevsel özellikler kazanmaya devam ediyor. İngilizce dil seçeneği ile kullanılan başarılı uygulama, günümüzde uzaktan kontrol uygulamaları arasında milyonlarca kez indirildi.

AnyDesk Özellikleri

Yapılabilen diğer işlemler arasında şunlar yer alıyor:

Ekran görüntüsü alma

Diğer bilgisayardaki sesleri duyma

Klavye ve fare kilidi

Bağlantı ayarları

Hafızaya erişim sağlama

Android, Mac, Windows ve iOS sürümler,

Sık güncellemeler,

Güvenilir,

Dosya transferi,

Programı kullanmak için tek yapmanız gereken iki bilgisayar üzerinde de kurulum yapmak ve daha sonra bağlanmak istediğiniz bilgisayarın adresini girmek. Dilerseniz bağlanacağınız bilgisayara şifre de koyabilir, böylece başkalarının erişim sağlamasına engel olabilirsiniz.

Güvenlik amacıyla düzenlenmiş ek tedbirler de yine programda mevcut. Örneğin sadece hafızaya kopyalanmış olan verilerin iki bilgisayar arasında kopyalanabilmesi ancak direkt olarak dosya transferinin engellenmesi sayesinde önemli dosyalarınızın birebir kopyalanması ve kaçırılması da imkansız hale gelecektir. Böylece kişisel gizliliğinizin ve disklerinizdeki verilerin yeterince korunduğunu söylemek gerek.

Eğer karmaşık ve zorlu uzak bağlantı programlarından sıkıldıysanız ve basit, ücretsiz, güvenli bir alternatif arayışındaysanız AnyDesk'e göz atmadan geçmemenizi öneriyorum.

AnyDesk Ne İşe Yarar?

Dünya genelinde yüz milyonlarca kişi tarafından tercih edilen Any Desk, cihazlar arasında bağlantı kurulabilmesini sağlar. Çok başarılı bir arayüze sahip olan program standart olarak askeri düzeyde şifreleme teknolojisini destekler. Böylelikle iki cihaz arasında güvenli bir bağlantı kurulur.

Uzakta yer alan arkadaşınızın ya da ailenizin bilgisayarında bir sorun meydana gelmişse ve bilgisayarın yanında değilseniz, söz konusu program tam size göredir çünkü uzaktaki PC’ye bağlanılmasını ve kontrol edilmesini sağlar.

Birçok özelliği içerisinde barındıran programda dosya transferi gerçekleştirebilirsiniz. Bu sayede herhangi bir ek yazılıma ihtiyaç duymazsınız. Dosya transferi özelliğinde herhangi bir sınırlama bulunmuyor. Bu kapsamda dilediğiniz kadar ve istediğiniz sıklıkta dosya paylaşabilmeniz mümkün.

Programı kullanan kişilerin daha verimli bir şekilde çalışabilmesini sağlayan dosya transferi özelliğinin kullanımı oldukça basittir. Yalnızca birkaç tıklama ile dosya paylaşımı yapabilirsiniz. Elbette programda yer alan tek özellik dosya paylaşımı değil.

Uzakta yer alan kişinin cihazını kontrol edebilmeniz için programda ekran paylaşımı özelliği mevcut. Hizmette bulunan DeskRT kodlayıcı-kod çözücü, söz konusu özelliğin sorunsuz bir şekilde çalışmasını mümkün hale getirir.

Ekran paylaşımı esnasında gecikme ve donma gibi problemlerin yaşanmaması oldukça önemlidir. Düşük gecikme süresine sahip olan hizmet, yüksek kare hızları ve verimli bant genişliği sunar. Böylelikle ekran paylaşımı sırasında herhangi bir sorun ile karşı karşıya kalmazsınız. Hatta internet bağlantısı zayıf olduğu zamanlarda da ekranınızı paylaşabilmeniz mümkün.

Aradaki mesafe ne olursa olsun bağlantı işleminin gerçekleştirilmesini ve sorunun çözülmesi için uygun ortam sağlayan hizmette Yerel Ağda Uyandırma isimli bir işlev de mevcut. Bu işlev sayesinde uyku modunda bulunan cihazları açıp uzaktan bağlantı işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Enerjiden tasarruf edilmesini sağlayan özellik, cihazın uyku moduna alınıp istenilen zamanda uyandırılmasına olanak tanır. Uyku modundaki cihaza bağlanıp "Aç" butonuna tıklamanız yeterlidir. Bu, kullanım deneyimini önemli ölçüde iyileştiren bir işlevdir.

Programda ayrıca uzaktan yazdırma işlevi de yer alıyor. Hizmette yer alan tüm işlevler, programı oldukça kullanışlı hâle getiriyor. Peki, AnyDesk nasıl indirilir ve kullanılır?

AnyDesk İndir

Yukarıdaki "İndir" butonuna basın.

İndirme işlemi başlayacaktır.

İşlem tamamlandıktan sonra kuruluma geçin.

Milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan uzaktan kontrol programı sınırsız bağlantı ile alanında ilk sıralarda yer alıyor. Kullanıcılara saatlerce dosya transferi yapma ve cihazları uzaktan kontrol etme fırsatı veren uygulama başarılı gidişatını sürdürüyor. Düzenli olarak güncellemeler alan yapım basit ve güvenilir yapısı ile başarılı işlere imza atıyor.

AnyDesk ücretsiz indir işlemi için yukarıda yer alan bağlantıya tıklamanız yeterlidir. İndirme süreci, internet bağlantınızın kalitesine göre değişiklik gösterebilir ancak dosya boyutu düşük olduğundan ötürü kısa süre içerisinde tamamlanacaktır.

İndirme süreci tamamlandıktan sonra AnyDesk yükle işlemini kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için kurulum dosyasına çift tıklamanız ve açılan pencere üzerinden kurulum talimatlarını takip etmeniz gerekiyor.

AnyDesk Nasıl Kullanılır?

Programı indirin ve kurun.

Programa çift tıklayarak açın.

Sol üst köşedeki adresi kopyalayın.

Kopyaladığınız adresi karşı taraf ile paylaşın.

Karşıdaki kişi adresinizi programa girecek.

Karşıdaki kişi "Bağlan" butonuna tıklayacak.

Size bağlantı isteği gelecek.

Bağlantı isteğini kabul edin.

AnyDesk yükle işlemini tamamlayan kullanıcıların çoğu, AnyDesk nasıl kullanılır sorusunun yanıtını merak ediyor. Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan hizmeti kullanabilmek için ilk önce programın simgesinin üzerine çift tıklayarak açın. Elbette bu işlemi sağ tıklamayla da yapabilirsiniz.

Eğer bir arkadaşınız sizin bilgisayarınıza bağlanacaksa programın sol üst köşesinde konumlanan adresi kopyalamanız gerekiyor. Kopyaladığınız adresi arkadaşınıza gönderin. Arkadaşınızın programa adresinizi girmesi ve hemen ardından "Bağlan" butonuna tıklamalıdır.

Arkadaşınızın "Bağlan" butonuna tıklaması hâlinde size bağlantı isteği gelecek. Bağlantı isteğini kabul ettiğiniz takdirde bağlantı kurulacaktır. Eğer bağlanan taraf siz olacaksanız, karşı tarafın size adresini göndermesi gerekiyor. Adresi aldıktan sonra yukarıdaki adımları uygulamalısınız.