Flappy Bird APK, Android cihazlarınız üzerinde oynayabileceğiniz oldukça sürükleyici bir beceri oyunudur.

Erkan Calp - 22 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Flappy Bird APK, android kullanıcılarının akıllı telefonları ve tabletleri üzerinde oynayabilecekleri oldukça sürükleyici ve bağımlılık yapan bir beceri oyunudur. Oyunda amacınız akıllı telefonunuzun veya tabletinizin ekranına dokunarak kontrol etmekte olduğunuz sevimli kuşun kanat çırpmasını sağlamak ve önünüze gelen engellerin arasından geçerek puan toplamaktır.

Flappy Bird APK İndir

Flappy Bird APK, her ne kadar ilk görüşte oyun kolaymış gibi gelse de başına geçtiğiniz zaman hiç de öyle olmadığını anlayacak ve yer yer sinirden telefonunuzu veya tabletinizi kırmak isteyeceksiniz. Geçtiğiniz her engel için bir puan aldığınız oyunda amacınız toplayabileceğiniz en yüksek puana ulaşmaya çalışmak. Google hesabınızla birlikte Google Play üzerinde oturum açabileceğiniz ve farklı başarımlar kazanbileceğiniz oyunda, bir de liderler listesi yer alıyor.

Oyunu arkadaşlarınızla birlikte oynayarak, kimin daha yüksek puan alacağı konusunda küçük iddialara da girebilir ve oyundan alacağınız zevki katlayabilirsiniz.

Oldukça sürükleyici ve bağımlılık yapan bir beceri oyunu arıyorsanız Flappy Bird'ü denemenizi öneririm. Bilgisayarları üzerinden bu oyunu oynamak isteyenler Flappy Bird linkini kullanabilirler.