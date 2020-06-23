Apple'ın Android ve Google'dan Kopyaladığı iOS 14 Özellikleri

iOS 14 yenilikleri, iOS 14 güncellemesi ile gelen yeni özellikler dün Apple WWDC etkinliğinde gösterildi. iOS 14 özellikleri genel olarak Android telefonlarda gördüğümüz, iPhone’da da olmasını istediğimiz özellikler. Apple, Google ve Android’den çok şey almış da diyebiliriz. Bu blog yazımızda Apple’ın Android’den aldığı iOS 14 özelliklerinden bahsedeceğiz. Android’de olan iOS 14 ile iPhone’lara yeni gelen özellikler bunlar.

iOS 14 Yenilikleri

Varsayılan E-Posta ve Tarayıcı Uygulamalarını Değiştirme

iOS’te yapılan en büyük değişikliklerden biri olmasına karşın Apple etkinlikte bahsetme gereği duymadı. iPhone’da artık bir linki açmak veya doğrudan başka bir uygulamadan mesaj göndermek gibi işlemler için e-posta ve tarayıcı uygulamalarını kendi üçüncü parti seçeneklerinizle değiştirebiliyorsunuz. Google servislerini kullananlar iOS 14 güncellemesi ile Safari ve Apple Mail uygulamasından kurtulmuş olacak.

Ana Ekran Widget’ları

2008’den bu yana hemen her Android launcher uygulamasının sağladığı özellik iOS’e nihayet geldi. Apple, kendi uygulamalarının çoğu için widget hazırlamış, hatta bazılarını yeniden tasarlamış. Önceden Bugün Görünümü’nde karşımıza çıkan widget’lardan farklı olarak widget’ları ana ekrana yerleştirebiliyor, yeniden boyutlandırabiliyor (küçük, orta, büyük), bir araya getirebiliyorsunuz. Ayrıca ihtiyacınız olan widget’ı doğru zamanda ve konumda otomatik olarak sunan Smart Stack (Akıllı Yığın) widget’ı var. Widget’lar için oluşturulmuş özel bir galeri de mevcut.

App Library

Apple, Uygulama Kütüphanesi adını verse de, Android’i kullandıysanız bu özelliğin uygulama çekmecesi olduğunu biliyorsunuzdur. Tüm uygulama çekmeceleri gibi, telefonunuza yüklediğiniz tüm uygulamaları listeliyor. Uygulamalar ve oyunlar otomatik olarak belirli gruplara, kategorilere ayrılıyor. iOS’te aranan, ihtiyaç duyulan özelliklerden biriydi. App Library, ayrıca Google Pixel Launcher ve Android’de diğer launcher’lar gibi önerilen uygulamaları alıyor. Konum, zaman veya algılanan etkinlik gibi şeylere göre kullanmanız gerekebilecek uygulamaları dinamik olarak gösteriyor.

Gelen Arama Ekranı

iOS’te artık gelen aramalar da FaceTime aramaları da tüm ekranı kaplamıyor. Spam aramaların oldukça fazla olduğu günümüzde telefonda bir iş yaparken arama ile kesilmesi durumu artık olmayacak. Android’deki gibi arama geldiğinde üstte ufak bir bildirim ekranı açılıyor, kabul ediyor veya reddediyorsunuz.

Resim İçinde Resim

Google’ın kendi uygulaması için hala üzerinde çalıştığı bir özellik olabilir ancak iOS, Android’in resim içinde resim özelliğini almış durumda. Apple, farklı olarak videoyu boyutlandırma ve köşeye atma (ses çalmaya devam ediyor) seçeneği sunuyor.

Wind Down Mode

Google’da BedTime mode adıyla geçen özellik, Apple’da Wind Down mode olarak adlandırılıyor. Telefonunuz Rahatsız Etmeyin moduna alınıyor ve sizi çeşitli eylemler yoluyla yatmadan önce dinlenmeye, rahatlamaya teşvik ediyor. Google’ın sürümü gri tonlama gibi modu gibi şeyler sunuyor, Apple da benzer bir şey sunuyor. Google’ın sürümü yakın zamanda sadece telefon gece şarj olduktan sonra tetikleyen bir özellik aldı.

Akıllı Asistan Arayüzü

Siri için yeniden tasarlanan kompakt arayüz oldukça tanıdık. Tabii ki animasyonlar ve başka estetik seçimler söz konusu olduğunda değişiklik gösteriyor ancak tasarıma bakmaz ve asistan yardımcısını görmezseniz, özellikle Google Pixel 4 ile gelen yeni sürüm diyebilirsiniz. Siri’yi kullanırken Google Asistan’ı kullanıyormuş gibi hissedebilirsiniz.

Apple Haritalar’a Bisiklet Desteği

Apple Haritalar’da bisiklet modu yoktu. Araba, yürüyüş, toplu taşıma veya araç çağırma seçeneklerinden birini seçebiliyor, bisikleti seçemiyordunuz. Apple, geç olsa da Haritalar uygulamasına bisiklet modunu getirdi. Google Haritalar’da asırlardır olan mod, dışarısının bisiklet sürmeye ne kadar elverişli olduğunu hızlıca görmenizi sağlıyor.

Apple Translate

Apple’ın basitçe Translate olarak adlandırdığı özellik bildiğimiz Google’ın Çeviri uygulaması. Google’ın uygulaması gibi gerçek zamanlı değil gibi görünüyor ancak benzer bir konuşma moduna sahip ve cihazda çeviriyi destekliyor. Apple’ın sürümü başlangıçta 11 dille sınırlı. Google, bu açıdan üstün ancak Apple Translate’de de dil desteğinin hızla artacağını tahmin etmek güç değil.

Apple Haritalar’a Hız Kamerası Uyarıları

Google Haritalar ve Waze gibi, Apple Haritalar da artık bir hız kamerasına yaklaştığınızda size haber verecek ve hatta harita üzerinde nerede olduklarını gösterecek.

Safari Tarayıcıya Dil Çeviri Özelliği

Apple’ın Safari tarayıcısı tüm web sayfasını çevirme yeteneğine kavuştu. Bu, Chrome’dan bir özellik ve çok eski. Google tarayıcı kullanıcılarının zaten bildiği özellik iOS 14 ile Safari tarayıcısında da kullanılabiliyor.

Safari Tarayıcıya Parola İzleme Özelliği

Google Chrome gibi Safari de artık kaydedilen şifrelerinizin bir sızıntı veya ihlalin parçası olup olmadığını bildiriyor.

App Clips

App Store’da özelliklerini beğendiğiniz ancak kurmanızla kaldırmanız bir olan uygulamalar olmuştur. App Clips, uygulamaları tam kurmadan denemenize imkan veren, uygulamanın sade şeklini sunan bir kısayol diyebiliriz. Android’de dört yıldır olan Anlık Uygulamalar (Instant Apps) özelliğinin birebir kopyası. Apple farklı olarak Haritalar ve Mesajlar gibi diğer servislere daha iyi entegre etmiş ve özel QR kod ve NFC desteği sunuyor.

iOS 14 Alacak Modeller

iOS 14 (iPhoneOS 14) Güncellemesini Alacak Telefonlar (iPhone'lar)

iPhone SE 2020

iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro ve iPhone 11

iPhone XS Max, iPhone XS ve iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus

iPhone SE

iPhone 6s ve iPhone 6s Plus

iPod Touch 7. Nesil

iOS 14 (iPadOS 14) Güncellemesini Alacak iPad’ler

iPad Pro 12.9 inç (tüm nesiller)

iPad Pro 11 inç (ilk ve ikinci nesil)

iPad Pro 10.5 inç

iPad Pro 9.7 inç

iPad (5., 6. ve 7. Nesil)

iPad Air 2. ve 3. Nesil

iPad Mini 4 ve 5

iOS 14 Ne Zaman Çıkacak?

iOS 14’ün çıkış tarihi net olarak paylaşılmadı. Sadece iOS 14 developer sürümü 22 Haziran'da indirilmeye açıldı, iOS 14 public beta sürümü de Temmuz’da indirilmeye açılacak. iOS 14 final sürümünün sonbaharda (muhtemelen iPhone 12 lansmanında hatta biraz önce olabilir) yayınlanacağı belirtildi.