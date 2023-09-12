Apple Ekran Süresi Nedir? Nereden Görebilirim?

Telefonda ne kadar vakit geçirdiğinizi hiç hesapladınız mı? Apple cihazlarınızda bu hesaplamayı yapmak için ekstra bir zahmete girmenize gerek kalmıyor.

Cihazlarda bulunan ‘ekran süresi’ özelliği sayesinde ne kadar süre telefon başında vakit geçirdiğiniz ve vaktinizin ne kadarını hangi uygulamaya ayırdığınıza dair veriler açığa çıkıyor.

Peki, ‘ekran süresi’ nedir? Bu verilere iPhone, iPad ve Mac cihazlarınızdan nasıl erişebilirsiniz? İşte, Apple ürünlerinde ekran başında ne kadar vakit harcadığınızı öğrenmek için izlemeniz gereken adımlar!

Apple Ekran Süresi Nedir?

Apple ekran süresi, hangi uygulamada veya hangi web sitelerinde gün içinde ne kadar vakit geçirdiğinizi ölçen önemli bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Bu veriler günlük belli bir istatistik sunmanın yanı sıra haftalık ve aylık gibi daha geniş kapsamlı verilere de ulaşmanıza yardımcı oluyor.

Başta iPhone olmak üzere Apple imzalı diğer mobil cihazlarda da ekran süresi özelliğinden yararlanmanız mümkün. Buna iPad ve Mac bilgisayar modelleri de dahil. Peki, Apple ekran süresi özelliği nasıl kullanılır? Bu sorunun cevabını kullandığınız Apple cihazına göre adım adım anlatıyoruz.

iPhone Ekran Süresi Nasıl Kullanılır?

İlk olarak ‘ekran süresi’ özelliğini açmanız gerekiyor. Bunun için telefonunuzun ‘Ayarlar’ bölümüne gitmelisiniz.

Ekran Süresi seçeneğine tıkladıktan sonra ‘aç’ butonuna basıp ‘sürdür’e tıklamalısınız.

Eğer iPhone ekran süresi özelliğini kendiniz için aktif hale getiriyorsanız ‘bu benim iPhone’um’ seçeneğini işaretleyin.

Bu aşamada ekranın alt kısmında yer alan ‘tüm aygıtlarla paylaş’ seçeneğine tıklarsanız ekran süresi özelliği tüm Apple cihazlarınızda aktif hale gelecektir.

Ekran süresini açtıysanız rapoları görüntülemek için yine ‘ayarlar’ menüsünden ‘ekran süresi’ sekmesine ulaşmanız gerekiyor.

Bu kısımda yer alan ‘Tüm Etkinliği Gör’ seçeneğine tıklamalısınız.

Eğer haftalık bir analiz yapmak istiyorsanız ‘hafta’, günlük bir analiz yapmak istiyorsanız ‘gün’ seçeneğine basın.

Daha pratik bir şekilde ‘ekran süresi’ verilerine ulaşmak için bu özelliğe ait kısayolu ana ekrana ekleyebilirsiniz.

Ayarlar - Ekran Süresi menüsünde yer alan ‘Atıl süre’ seçeneğine bastığınızda ekran kullanımını sıfırlamak istediğiniz zaman dilimlerini belirleyebilirsiniz.

Dilerseniz yine bu menüden farklı uygulamalar için kullanım sınırlaması da yapabilirsiniz. Bunun için ‘Uygulama Sınırları’ seçeneğini bulup ‘Sınır Ekle’ diyerek ilerleyebilirsiniz.

Benzer şekilde iletişime geçeceğiniz kişiler için de bir sınırlandırma yapma imkânınız var. ‘İletişim Sınırları’ menüsüne giderek ‘ekran süresi sırasında’ seçeneğine tıklayıp kişilere ilişkin seçimlerinizi yapabilirsiniz.

Ekran süresi - Her Zaman İzin Verilen bölümünden her koşulda erişimin sağlanabileceği kişi ve uygulamaları belirleyebilirsiniz.

Ekran Süresi menüsündeki ‘İçerik ve Gizlilik Sınırlamaları’ seçeneğinden de ihtiyaç duyduğunuz ayarlamaları yaparak ‘ekran süresi’ özelliğini oldukça aktif bir şekilde iPhone cihazınızda kullanabilirsiniz.

iPad Ekran Süresi Nasıl Kullanılır?

iPad ve iPod Touch gibi cihazlarda da ekran süresi özelliğinin kullanımı iPhone’daki ile büyük bir benzerlik gösteriyor. iPhone cihazında izlenmesi önerilen adımları bu cihazlarda da izleyerek ekran süresine ilişkin gerekli ayarlamaları yapabilirsiniz.

Mac Ekran Süresi Nasıl Kullanılır?

Mac’te ekran süresini ayarlamak için iPhone’dan farklı olarak ‘ekran süresi parolası kullanma’ özelliğinden yararlanabilirsiniz. Mac cihazınızda ayarlar menüsünden ‘ekran süresi’ seçeneğine ulaştığınızda bir kenar çubuğu karşınıza çıkacaktır. Bu kısımdan ‘Uygulama kullanımı, uyandırmalar ve bildirimler’ gibi menülere erişebilirsiniz.

Uygulama kullanımına tıkladığınızda hangi uygulamayı ne kadar süre kullandığınızı görüntüleme imkânınız oluyor. Dilerseniz bu uygulamaları kategorize edebilir veya uygulama sınırları oluşturabilirsiniz.

Bildirimler sekmesinde ise hangi uygulamadan ne yoğunlukla bildirim geldiğini görüntüleyebilirsiniz.Aygıtlar menüsüne giderek iPhone ve iPad’inizin haricinde sadece Mac cihazınıza gelen bildirimler hakkındaki verilere ulaşabilirsiniz.

Uyandırmalar seçeneği ise cihazınızı kaç defa uyandırdığınızı gösteriyor. Aynı zamanda cihazı açtığınızda ilk kullandığınız uygulamanın hangisi olduğunu da bu şekilde öğrenebilirsiniz.

iPhone ve iPad’de olduğu gibi içerik ve gizlilik, verilen izinler, iletişim ve uygulama sınırları hakkında istediğiniz düzenlemeleri yapabilirsiniz.

Kendi hesabınızın haricinde çocuk hesabınızla ilgili düzenlemeleri de bu yöntemlerle yapabilirsiniz. Çocuk hesabından gelen cevaplanmamış istekleri ‘ekran süresi’ menüsünde görüntüleyebilir, çocuğunuzun ‘ekran süresi’ hakkındaki taleplerine uygulama üzerinden hızlı bir şekilde yanıt verebilirsiniz.