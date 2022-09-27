Apple iPhone 14 Serisi Özellikleri ve Fiyatı

iPhone 13 modelleri ile önemli satış başarılarına imza atan Apple, 2022 yılında iPhone 14 serisi ile bu başarısını sürdürmeyi hedefliyor. Sizler için hazırladığımız bu içeriğimizde Apple iPhone 14 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında merak edilen detaylar ile karşınızdayız.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, 7 Eylül 2022 tarihinde düzenlediği Faur Out isimli etkinlik kapsamında iPhone 14 serisini tanıttı. Tanıtılan yeni iPhone modelleri, sahip olduğu şık tasarım ve donanım bileşenleri ile dikkat çekiyor. Hazırladığımız yazıda yeni cihazlara dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Apple iPhone 14 Serisi Hakkında

iPhone 14 Serisi Özellikleri Neler?

iPhone 14 Serisi Türkiye'de Ne Zaman Satışa Sunulacak?

iPhone 14 Serisi Fiyatı Ne Kadar?

iPhone 14, Apple'ın iPhone 13 serisinden sonra tanıtacağı yeni nesil akıllı telefon serisi olarak tanımlanabilir. Söz konusu seri iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olarak isimlendirilen dört farklı modelden oluşuyor.

iPhone 14 ve iPhone 14 Plus temelde oldukça benzer özelliklere sahip ancak iPhone 14 nispeten daha küçük bir ekranla geliyor, iPhone 14 Plus ise daha büyük bir ekran sunuyor.

iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max ise daha gelişmiş özellikleri ile dikkat çekiyor. iPhone 14 Pro ise nispeten daha küçük bir ekranla gelirken, iPhone 14 Pro Max daha büyük bir ekranla kutudan çıkıyor.

iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri 16 Eylül'de ön siparişe açılacak. iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max 23 Eylül tarihinde piyasaya sürülecekken iPhone 14 Plus modelinin ise 7 Ekim'de satışa çıkması bekleniyor.

iPhone 14 modeli 30.999 TL başlangıç fiyat etiketine sahipken diğer modeller daha yüksek ücret ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Yazımızın devamında fiyat hakkında detaylı bilgiye erişebilirsiniz.

iPhone 14 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.1 inç

6.1 inç Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED

Super Retina XDR OLED Ekran Çözünürlüğü: 1170 x 2532 piksel

1170 x 2532 piksel Piksel Yoğunluğu: 460

460 Ekran Yenileme Hızı: ?

? Ekran Koruma Teknolojisi: ?

? Ekran Parlaklığı: ?

? İşlemci: Apple A15 Bionic

Apple A15 Bionic İşlemci Çekirdekleri: 6 Çekirdek

6 Çekirdek Üretim Teknolojisi: 5 nm

5 nm Bellek: 6 GB RAM

6 GB RAM Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

128 GB / 256 GB / 512 GB MicroSD Kart Slotu: Yok

Yok Arka Kamera: 12 MP + 12 MP

12 MP + 12 MP Video Kaydı: 4K / 1080p

4K / 1080p Ön Kamera: 12 MP

12 MP Hücresel: 5G / 4G

5G / 4G Wi-Fi: Wi-Fi 6E

Wi-Fi 6E Bluetooth: 5.3

5.3 NFC: Var

Var Kızılötesi: Yok

Yok Güvenlik: Face ID

Face ID Suya Dayanıklılık: IP68

IP68 Batarya Kapasitesi: 3279 mAh

3279 mAh Kablolu Şarj: ?

? Kablosuz Şarj: ?

? Kablosuz Ters Şarj: ?

? Yazılım: iOS 16

iOS 16 Ağırlık: 172 gram

172 gram Kalınlık: 7,8 mm

6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan iPhone 14, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1170 x 2532 piksel çözünürlük sunuyor. Cihazda yer alan Super Retina XDR OLED ekranda 60Hz tazeleme hızı bulunuyor.

Gücünü Apple A15 Bionic işlemcisinden alan telefonda 6 GB RAM yer alıyor. Telefonun arka yüzeyinde 12 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera mevcut. Ön tarafta ise 12 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera yer alıyor.

7,8 mm kalınlığındaki yeni akıllı telefon modeli 172 gram ağırlığında. iOS 16 işletim sistemi ile beraber gelen cihazın depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı seçenek sunuluyor.

iPhone 14 Plus Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.7 inç

6.7 inç Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED

Super Retina XDR OLED Ekran Çözünürlüğü: 1284 x 2778 piksel

1284 x 2778 piksel Piksel Yoğunluğu: 458 ppi

458 ppi Ekran Yenileme Hızı: ?

? Ekran Koruma Teknolojisi: ?

? Ekran Parlaklığı: ?

? İşlemci: Apple A15 Bionic

Apple A15 Bionic İşlemci Çekirdekleri: 6 Çekirdek

6 Çekirdek Üretim Teknolojisi: 5nm

5nm Bellek: 6 GB RAM

6 GB RAM Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

128 GB / 256 GB / 512 GB MicroSD Kart Slotu: Yok

Yok Arka Kamera: 12 MP + 12 MP

12 MP + 12 MP Video Kaydı: ?

? Ön Kamera: 12 MP

12 MP Hücresel: 5G / 4G

5G / 4G Wi-Fi: Wi-Fi 6E

Wi-Fi 6E Bluetooth: 5.3

5.3 NFC: Var

Var Kızılötesi: Yok

Yok Güvenlik: Face ID

Face ID Suya Dayanıklılık: IP68

IP68 Batarya Kapasitesi: 4325 mAh

4325 mAh Kablolu Şarj: ?

? Kablosuz Şarj: ?

? Kablosuz Ters Şarj: ?

? Yazılım: iOS 16

iOS 16 Ağırlık: 203 gram

203 gram Kalınlık: 7,8 mm

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan iPhone 14 Plus, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 2778 x 1284 piksel çözünürlük sunuyor. Cihazda yer alan Super Retina XDR OLED ekranda 60Hz tazeleme hızı yer alıyor.

Gücünü Apple A15 Bionic işlemcisinden alan telefon, sahip olduğu 6 GB RAM ile dikkat çekiyor. Cihazın arka tarafında 12 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera konumlandırılmış.

Yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kalan iPhone 14 modelinin Depolama tarafında ise tıpkı iPhone 14 modelinde olduğu 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı seçenek yer alıyor. 203 gram ağırlığındkai cihaz 7,8 mm kalınlığında.

iPhone 14 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.1 inç

6.1 inç Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED

Super Retina XDR OLED Ekran Çözünürlüğü: 1179 x 2556 piksel

1179 x 2556 piksel Piksel Yoğunluğu: 460 ppi

460 ppi Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz Ekran Koruma Teknolojisi: ?

? Ekran Parlaklığı: ?

? İşlemci: Apple A16 Bionic

Apple A16 Bionic İşlemci Çekirdekleri: 6 Çekirdek

6 Çekirdek Üretim Teknolojisi: 5nm

5nm Bellek: 6 GB RAM

6 GB RAM Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB MicroSD Kart Slotu: Yok

Yok Arka Kamera: 48 MP + 12 MP + 12 MP

48 MP + 12 MP + 12 MP Video Kaydı: 4K / 1080p

4K / 1080p Ön Kamera: 12 MP

12 MP Hücresel: 5G / 4G

5G / 4G Wi-Fi: Wi-Fi 6E

Wi-Fi 6E Bluetooth: Var

Var NFC: Var

Var Kızılötesi: Yok

Yok Güvenlik: Face ID

Face ID Suya Dayanıklılık: IP68

IP68 Batarya Kapasitesi: 3200 mAh

3200 mAh Kablolu Şarj: ?

? Kablosuz Şarj: ?

? Kablosuz Ters Şarj: ?

? Yazılım: iOS 16

iOS 16 Ağırlık: 206 gram

206 gram Kalınlık: 7,9 mm

6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan iPhone 14 Pro, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1179 x 2556 piksel çözünürlük sunuyor. Cihazda yer alan Super Retina XDR OLED ekranda 120Hz tazeleme hızı bulunuyor.

Gücünü Apple A16 Bionic işlemcisinden alan telefon, hız konusunda fark yaratmaya hazırlanıyor. Üst düzey performans sunacak olan telefon, yeni cihaz satın almak isteyen kişileri önemli ölçüde heyecanlandırmayı başardı.

Çok şık bir tasarıma sahip olan modelde 6 GB RAM mevcut. Telefonun arka yüzeyinde 48 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 12 MP çözünürlüğünde 3x telefoto kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

Sahip olduğu donanım bileşenleri ve tasarımı ile adından söz ettirmeyi başaran cihazın depolama tarafında ise tıpkı iPhone 14 modelinde olduğu 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere dört farklı seçenek bulunuyor.

iPhone 14 Pro Max Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.7 inç

6.7 inç Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED

Super Retina XDR OLED Ekran Çözünürlüğü: 1290 x 2796 piksel

1290 x 2796 piksel Piksel Yoğunluğu: 460 ppi

460 ppi Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Koruma Teknolojisi: ?

? Ekran Parlaklığı: 1000 nit

1000 nit İşlemci: Apple A16 Bionic

Apple A16 Bionic İşlemci Çekirdekleri: 6 çekirdek

6 çekirdek Üretim Teknolojisi: 5nm

5nm Bellek: 6 GB RAM

6 GB RAM Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB MicroSD Kart Slotu: Yok

Yok Arka Kamera: 48 MP + 12 MP + 12 MP

48 MP + 12 MP + 12 MP Video Kaydı: 4K / 1080p

4K / 1080p Ön Kamera: 12 MP

12 MP Hücresel: 5G / 4G

5G / 4G Wi-Fi: Wi-Fi 6E

Wi-Fi 6E Bluetooth: Var

Var NFC: Var

Var Kızılötesi: Yok

Yok Güvenlik: Face ID

Face ID Suya Dayanıklılık: IP68

IP68 Batarya Kapasitesi: 4323 mAh

4323 mAh Kablolu Şarj: ?

? Kablosuz Şarj: ?

? Kablosuz Ters Şarj: ?

? Yazılım: iOS 16

iOS 16 Ağırlık: 240 gram

240 gram Kalınlık: 7,9 mm

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan iPhone 14 Pro Max, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1290 x 2796 piksel çözünürlük sunuyor. Apple tarafından geliştirilen yeni akıllı telefon modelinin ekranında 120Hz tazeleme hızı mevcut.

Gücünü Apple A16 Bionic işlemcisinden alan cihazda 6 GB RAM bulunuyor. Telefonun arka yüzeyinde 48 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 12 MP çözünürlüğünde 3x telefoto kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

Depolama tarafında 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere dört farklı seçeneğin yer aldığı cihazda çentikli tasarım bulunmuyor. 7,9 mm kalınlığındaki model 240 gram ağırlığında. Bu, iPhone 14 Pro Max'i yeni iPhone serisinin en ağır cihazı yapıyor.

iPhone 14 Serisi Fiyatları Ne Kadar?

iPhone 14 Başlangıç Fiyatı: 30.999 TL

30.999 TL iPhone 14 Plus Başlangıç Fiyatı: 34.999 TL

34.999 TL iPhone 14 Pro Başlangıç Fiyatı: 39.999 TL

39.999 TL iPhone 14 Pro Max Başlangıç Fiyatı: 43.999 TL

iPhone 14 modelinin 128 GB depolama alanına sahip olan sürümü 30.999 TL, 256 GB depolam alanına sahip olan versiyonu 33 bin 599 TL, 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 38 bin 899 TL fiyat etiketine sahip.

iPhone 14 Plus modelinin 128 GB depolama alanına sahip olan sürümü 34.999 TL, 256 GB depolam alanına sahip olan versiyonu 37 bin 599 TL, 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 42 bin 899 TL fiyat etiketine sahip.

iPhone 14 Pro modelinin 128 GB depolama alanına sahip olan sürümü 39.999 TL, 256 GB depolam alanına sahip olan versiyonu 42 bin 599 TL, 512 GB depolama alanına sahip sürümü 47 bin 899 TL ve 1 TB depolama alanına sahip olan versiyonu ise 53 bin 199 TL fiyat etiketine sahip.

iPhone 14 Pro Max modelinin 128 GB depolama alanına sahip olan sürümü 43.999 TL, 256 GB depolam alanına sahip olan versiyonu 46 bin 599 TL, 512 GB depolama alanına sahip sürümü 51 bin 899 TL ve 1 TB depolama alanına sahip olan versiyonu ise 57 bin 199 TL fiyat etiketine sahip.

iPhone 14 Serisi Çıkış Tarihi Ne Zaman?

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinden oluşan yeni seri 7 Eylül 2022 tarihinde tanıtıldı. iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max 16 Eylül'de ön siparişe açılacağı duyuruldu. iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max 23 Eylül tarihinde satışa sunulacak. iPhone 14 Plus'ın ise 7 Ekim tarihinde satışa çıkması bekleniyor.