iPhone 15 Serisi Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?
iPhone 15 serisi su geçirir mi sorusunun yanıtını merak eden kişiler için bir rehber hazırladık. İşte iPhone 15 suya dayanıklı mı sorusunun yanıtı!
iPhone 15 serisi su geçirir mi sorusunun cevabı, yeni iPhone satın almak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bu rehberde dört farklı modelden oluşan yeni iPhone serisine dair merak edilen soruyu cevaplayacağız.
Apple, 12 Eylül 2023 tarihinde Wonderlust isimli bir etkinlik düzenledi. Etkinlik esnasında Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 modelinin yanı sıra yeni iPhone modelleri de tanıtıldı. Peki, iPhone 15 serisi suya dayanıklı mı?
İçindekiler [Gizle]
iPhone 15 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6.1 inç
- Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1179 x 2556 piksel
- İşlemci: Apple A16 Bionic
- Üretim Teknolojisi: 4nm
- RAM: 6 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 48 MP + 12 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS
- Ön Kamera: 12 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS
- Hücresel: 4G / 5G
- Yazılım: iOS 17
- Ağırlık: 171 gram
- Kalınlık: 7,8 mm
iPhone 15 Su Geçirir mi?
IP68 sertifikasına sahip olan iPhone 15, suya karşı dayanıklıdır fakat tamamen su geçirmez değildir. Paylaşılan bilgilere göre telefon maksimum 6 metre derinlikte suda 30 dakikaya kadar dayanıklılığa sahip.
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iPhone 15 Plus Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6.7 inç
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1290 x 2796 piksel
- İşlemci: Apple A16 Bionic
- Üretim Teknolojisi: 4nm
- RAM: 6 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 48 MP + 12 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS
- Ön Kamera: 12 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS
- Hücresel: 4G / 5G
- Yazılım: iOS 17
- Ağırlık: 201 gram
- Kalınlık: 7,8 mm
iPhone 15 Plus Su Geçirir mi?
iPhone 15 Plus, su geçirebilir. iOS cihazda IP68 sertifikası bulunuyor. Bu, telefonun suya ve toza karşı dayanıklı olduğunu gösteriyor. iPhone 15 Plus'ın maksimum 6 metre derinlikte suda 30 dakikaya kadar dayanıklılığa sahip olduğu belirtiliyor.
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iPhone 15 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6.1 inç
- Ekran Teknolojisi: LTPO Super Retina XDR OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1179 x 2556 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 461 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Apple A17 Bionic
- Üretim Teknolojisi: 3 nm
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 48 MP + 12 MP + 12 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS
- Ön Kamera: 12 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS
- Hücresel: 4G / 5G
- Yazılım: iOS 17
- Ağırlık: 187 gram
- Kalınlık: 8,3 mm
iPhone 15 Pro Su Geçirir mi?
IP68 sertifikasına sahip olan iPhone 15 Pro, suya karşı dayanıklıdır ancak su geçirme ihtimali bulunuyor. Yani telefon su geçirmez değildir. Paylaşılan bilgilere göre söz konusu telefon modeli maksimum 6 metre derinlikte suda 30 dakikaya kadar dayanıklılığa sahip.
iPhone 15 Pro Max Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6.7 inç
- Ekran Teknolojisi: LTPO Super Retina XDR OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1290 x 2796 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Apple A17 Bionic
- Üretim Teknolojisi: 3nm
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB
- MicroSD Kart Slotu: ?
- Arka Kamera: 48 MP + 12 MP + 12 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS
- Ön Kamera: 12 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS
- Hücresel: 4G / 5G
- Batarya Kapasitesi: 4852 mAh
- Yazılım: iOS 17
- Ağırlık: 221 gram
- Kalınlık: 8,3 mm
iPhone 15 Pro Max Su Geçirir mi?
iPhone 15 Pro Max modeli su geçirebilir. IP68 sertifikası alan telefonun maksimum 6 metre derinlikte suda 30 dakikaya kadar dayanıklılığa sahip olduğu belirtiliyor. Yani telefon suya karşı dayanıklıdır fakat tamamen su geçirmez değildir.
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Bu rehberde iPhone 15 serisi suya dayanıklı mı sorusunu yanıtladık. Söz konusu telefonlar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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