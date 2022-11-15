Apple iPhone SE 4 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Apple iPhone SE 4 özellikleri, dünya genelinde çok fazla sayıda kişi tarafından en fazla merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu yazıda yeni iPhone SE modeli hakkında merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.

Teknoloji devi Apple tarafından sunulan akıllı telefonlar arasında iPhone serisinin yanı sıra iPhone SE serisi de bulunuyor. İlk iPhone SE modeli, 2016 yılında piyasaya sürüldü. 4.0 inç ekran büyüklüğüne sahip cihaz, küçük ekran boyutuna sahip telefon kullanmaktan keyif alan kişiler tarafından ilgi gördü.

İlk modelin ilgi görmesi sonucunda iPhone SE bir seri hâline dönüştürüldü ve serinin ikinci telefonu 2020 yılında satışa sunuldu. Üçüncü nesil iPhone SE modeli ise 2022 yılında çıktı. Söz konusu cihazın piyasaya sürülmesinin ardından yeni model merak edilmeye başlandı.

Yakında piyasaya sürülmesi beklenen dördüncü nesil iPhone SE modeli ile ilgili bu zamana kadar çeşitli söylentiler ortaya çıktı. Bu söylentiler, iPhone SE 4 fiyatı, çıkış tarihi ve donanımı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.

Not: Bu yazı, iPhone SE 4 ile ilgili ortaya çıkan söylentiler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu sebepten ötürü yazıda yer alan bilgiler, zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.

Apple iPhone SE 4 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,1 inç

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Ekran Çözünürlüğü: 750 x 1580 piksel

Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 441 PPI

Ekran Yenileme Hızı: ?

Ekran Koruma Teknolojisi: ?

Ekran Parlaklığı: 625 nit

İşlemci: Apple Bionic A15

İşlemci Çekirdekleri: 6 çekirdek

Üretim Teknolojisi: 5 nm

Bellek: 4 GB

Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB

MicroSD Kart Slotu: ?

Arka Kamera: 12 MP

Video Kaydı: 4K / 1080p

Ön Kamera: 10 MP

Hücresel: 5G / 4G

Wi-Fi: ?

Bluetooth: 5.3

NFC: Var

Kızılötesi: Yok

Güvenlik: Yüz tanıma ve parmak izi

Suya Dayanıklılık: IP67

Batarya Kapasitesi: ?

Kablolu Şarj: 18W

Kablosuz Şarj: ?

Kablosuz Ters Şarj: ?

Yazılım: iOS 16

Ağırlık: ?

Yaşanan sızıntılar, iPhone SE 4 hakkında yeni detaylar ortaya çıkmasını sağlıyor. 2022 yılında satışa sunulan üçüncü nesil model 4.7 inç ekran büyüklüğüne sahip. Dördüncü nesil iPhone SE modelinin ise önceki cihazın aksine daha büyük bir ekran boyutu ile beraber gelmesi bekleniyor.

Analist Ross Young'a göre SE 4, 6.1 inç ekran büyüklüğündeki iPhone XR ile aynı ekrana sahip olacak. Bu, iPhone SE serisinde ilk kez bir modelin çentik ile beraber geleceği anlamına geliyor. IPS LCD ekranın 750 x 1580 piksel çözünürlük sunacağı ileri sürülüyor.

Cihazın ekranında ayrıca yaklaşık olarak 441 PPI piksel yoğunluğu ve 625 nit ekran parlaklık seviyesi alabilir. Kamera, hiçbir zaman iPhone SE serisinin ön plana çıkan özellikleri arasında yer almadı. Serinin uygun fiyatlı yapısı göz önünde bulundurulduğunda üst düzey bir kamera performansı beklememek gerekiyor.

Ortaya atılan iddialar arasında yeni iPhone SE modelinin Dynamic Island isimli özelliğe sahip olacağı da yer alıyor. iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri ile birlikte sunulan söz konusu özelliğin ne işe yaradığını merak ediyorsanız Dynamic Island nedir sorusunu yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz.

Yeni iPhone modelinin batarya kapasitesi henüz bilinmiyor fakat daha büyük bir ekran, batarya kapasitesi tarafında da bir artışın yaşanmasına neden olacaktır. iPhone XR modelinde 2942 mAh batarya kapasitesi bulunduğunu belirtelim. Muhtemelen yeni modelde de 2900 civarı bir pil yer alacaktır.

Eğer iddialar doğru çıkarsa iPhone XR tasarımını benimseyecek olan yeni telefon, Home butonuna veda edecek. Parmak izi okuyucusu, cihazın yan tarafına entegre edilebilir. Telefonda ayrıca Face ID teknolojisine de yer verileceği söyleniyor fakat üretim maliyetleri göz önüne alındığında telefonda sadece parmak izi okuyucu da bulunabilir.

iPhone SE 4 Fiyatı

iPhone SE serisinin başlangıç fiyatı yıllar içerisinde sürekli olarak arttı. Serinin ilk modeli 249 dolar, ikinci modeli 399 dolar ve üçüncü modeli ise 429 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulmuştu. Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda iPhone SE 4 fiyatı 450-500 dolar civarında olabilir.

iPhone SE 4 Çıkış Tarihi

Serinin ilk telefonu 2016 yılının mart ayında, ikinci telefonu 2020 yılının nisan ayında ve üçüncü telefonu ise 2022 yılının mart ayında satışa sunuldu. Bu bilgilere baktığımızda modeller arasındaki zaman aralığının 2 ile 4 yıl arasında değiştiğini görüyoruz fakat yeni telefon daha erken gelebilir.

Söylentilere göre iPhone SE 4, 2023 yılının mart veya nisan ayında düzenlenecek etkinlik ile beraber tanıtılacak. Telefonun 2024 yılında tanıtılma ihtimalinin olduğunu da belirtmek gerekiyor. iPhone SE 4'ün tanıtımdan bir ya da iki hafta sonra satışa sunulması bekleniyor.

Bu yazıda Apple iPhone SE özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında merak edilen bazı soruları yanıtladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Ayrıca iPhone 14 serisinin donanım bileşenlerini ve fiyat etiketini merak ediyorsanız Apple iPhone 14 özellikleri ve fiyatı isimli yazımızaı inceleyebilirsiniz.