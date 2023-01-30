Apple TV’nin en dikkat çeken yanı hiç şüphesiz ki yenilenen kumandası. Yeni uzaktan kumandanın üzerinde yer alan dokunmatik yüzey (Apple’ın deyimiyle Touch Surface), karanlıkta tuş arama sorunu olmadan tv ekranınızda gezinme, içeriklere göz atma ve seçim yapma imkanı sunuyor. Peki yapacağınız birkaç basit ayarla televizyonunuzun klasik kumandasını Apple TV Remote veya Siri Remote'la değiştirebileceğinizi biliyor muydunuz?

Yeni Apple TV’nin hassas Touch Surface özelliğine sahip Apple TV Remote, oldukça sade tasarlanmış. Dokunmatik yüzeyi kullanarak Apple TV ile uygulama ve oyunlara rahatça göz atmanız, filmde dilediğiniz bir sahneye rahatlıkla gitmeniz, aradığınız içeriğe rahatlıkla ulaşmanız mümkün.

Apple TV Remote Kullanarak Televizyonu Kontrol Etme Nasıl Yapılır?

Apple TV Remote seçeneğine basın.

Akıllı televizyon seçeneğini seçin.

Parolanızı girin.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Dokunmatik yüzey dışında kalan mikrofon, ses açma / kısma, oynatma / duraklatma ve menü tuşlarının dizilimi de bakmadan rahatlıkla bulabileceğiniz konumdalar. Böylesine yenilikçi uzaktan kumandayı televizyonunuzu ve uydu alıcınızı kontrol etmek için de kullanabiliyorsunuz.

Televizyonunuz HDMI-CEC (HDMI Tüketici Elektroniği Kontrolü) teknolojisini destekliyorsa (Her tv üreticisinin bu teknolojiye verdiği isim farklı. Örneğin; Sony, BRAVIA Sync olarak yer veriyor. Philips, Easylink adını vermiş. LG, SimpLink demiş. Samsung, Anyet+ adını vermiş.)

Apple TV’nize ayar çektikten sonra televizyonunuzun kumandasını bir köşeye bırakıp, Apple TV Remote’u kullanmanın keyfini sürebilirsiniz. Eğer televizyonunuzda HDMI CEC desteği yoksa sadece sesi ayarlayabiliyorsunuz.

Apple TV Remote, televizyonunuz ve uydu alıcınızı otmatik olarak algılıyor ancak televizyonunuz biraz eski bir modelse veyahut Apple TV kurulumu otomatik olarak yapmadıysa birkaç basit adımda bu sorunu aşmanız mümkün:

Ayarlar (Settings) – Uzaktan Kumandalar ve Aygıtlar (Remotes and Devices) yolunu izliyorsunuz.

Ev Sinema Sistemi Kontrolü (Home Theater Control) altında bulunan Televizyonunuzu Uzaktan Kumanda ile Açın’ı (Turn On Your TV with Your Remote) etkinleştiriyorsunuz.

Ses Yüksekliği Denetimi’ne (Volume Control) gidiyorsunuz ve Yeni Aygıt Öğren’i (Learn New Device) seçiyorsunuz. Ardından uzaktan kumandayı televizyon veya alıcınızın sey düzeyini kontrol edecek şekilde programlamak için ekrandaki basit yönergeleri takip ediyorsunuz.

Bu içeriğimizde Apple TV Remote ayarlarını sizler için anlattık. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Apple CarPlay nedir? Meraklıları yazımıza göz atabilir.