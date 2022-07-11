Apple Carplay Nedir, Nasıl Kullanılır?

İlk olarak hayatımıza 2014 yılında giren CarPlay kendini yenileyerek kullanıcı deneyimini üst seviyelere çıkarıyor. iPhone'unuzu daha güvenli kullanmanızı yarayan uygulama yolda giderken daha keyifli ve güvence sağlayan bir özelliktir. Her aracın Apple CarPlay özelliğini desteklediğini söyleyemeyiz. Peki ya Apple CarPlay nedir? Gelin yakından bakalım.

Apple CarPlay Nedir?

Apple CarPlay, aracınız ile yolculuk yaparken daha kullanışlı ve güvenli yolculuk yapmanızı sağlayan bir uygulamadır. Apple CarPlay sayesinde navigasyona bakmadan yol tarifi alabilecek, istediğiniz müzikler arasında geçiş yapabilecek, gelen aramalara cevap verip arama gerçekleştirebilecek, siri sayesinde sesli mesaj gönderebileceksiniz. Daha birçok özelliği kolay bir şekilde gerçekleştirmenize yarayan Apple CarPlay yakın zamanlarda duyurduğu özelliği sayesinde de araçtan inmeden yakıt alabileceksiniz.

Apple CarPlay Nasıl Kullanılır?

Öncelikle aracınızın Apple CarPlay'i desteklediğinden emin olun.

desteklediğinden emin olun. Daha sonra aracınızı çalıştırın.

iPhone'da sirinizin açık olduğundan emin olun.

iPhone'unuzu arabanıza bağlayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Apple CarPlay Araca Nasıl Bağlanır?

Aracınız USB kablo bağlantılı ise kablo ile telefonunuzu aracınıza bağlayın, burada Apple Lighting kullandığınıza emin olun. Cihazınızı gösteren bir simge gelecektir. İşlem tamamlanmış olacaktır.

Otomobiliniz kablosuz bağlantı destekliyorsa direksiyon üzerindeki sesli komut düğmesine basılı tutmak gerekir. Müzik sisteminizin bluetooth veya kablosuz modunda olduğundan emin olun. Daha sonra telefonunuzdan Ayarlara gidin > Genel bölümüne girin > CarPlay seçeneğine tıklayın ve aracınızı seçin. İşlem tamamlanmış olacaktır.

Aracınız hem kablosuz bağlantı hem kablolu bağlantı destekliyorsa ilk olarak USB bağlantısıyla bağlamanız yeterli olacaktır.

Apple CarPlay Özellikleri?

Yol tarifi alma.

Arama gerçekleştirme.

Mesaj gönderme.

Mesaj alma.

Müzik dinleyebilme.

Önceden yakıt alabilme.

Siri kullanabilme.

Uygulamaları düzenleyebilme.

Akıllı ekran sistemi.

Uygulama desteği.

Bu içeriğimizde Apple CarPlay nedir, nasıl kullanılır, özellikleri nelerdir? Gibi sorulara yanıt verdik. Sizler Apple CarPlay kullanıyor musunuz, sizce nasıl bir uygulama? Yorumlarda görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.