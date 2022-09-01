Arduino Nedir? Arduino ile Neler Yapılır?

Daha önce robotik, elektronik veya yazılım gibi alanlara ilgi duymuş birinin Arduino'yu duymamış olmasına imkan yok. Sahip olduğu farklı modeller sayesinde her türlü kendin yap projesinde kullanılabilen Arduino, birçok alanda mühendislerin hayatını kolaylaştırıyor. Peki Arduino nedir? Arduino ile hangi projeler yapılır? Gelin inceleyelim...

Arduino Nedir?

Arduino, Processing/Wiring dilinin bir benzerini içeren geliştirme ortamına sahip bir programlama platformudur. Arduino ne demek sorusunun en iyi cevaplarından biri "Her türlü işlev için özelleştirilebilen mini bilgisayar" olabilir. Mini bir bilgisayar olarak tek başına da çalışabilen Arduino, aynı zamanda bilgisayarlara bağlanarak da programlanabilir. Açık kaynak kodlara sahip bir donanım olan Arduino'ya kullanıcılar tarafından her türlü geliştirme yapılabilir. Bu yönü sayesinde diğer mikrodenetleyicilerden ayrılan Arduino, çoğu kendin yap projesinde sıklıkla kullanılır. Kullanım kolaylığı sağlayan donanım, halihazırda bir bootloader programıyla geldiği için ekstra bir programlayıcıya ihtiyaç duymaz. Piyasada özelliklerine ve sahip olduğu donanıma göre değişen Arduino modelleri bulunur. Ayrıca en yaygın kullanılan mikrodenetleyicilerden biri olması sebebiyle Arduino projeleri üretmek için internette yüzlerce sayfa kaynak ve geliştirme donanımları kullanıcılar tarafından rahatlıkla erişilebilir konumdadır.

Arduino Ne İşe Yarar

Arduino, sıklıkla interaktif projeler geliştirmek için kullanılır. Kompakt tasarımı ve geliştirilebilir donanımı sayesinde neredeyse tüm robotik, yazılım ve elektronik projelerinde Arduino imdada yetişir. Arduino; açık kaynaklı olması sebebiyle internetten ücretsiz bir şekilde erişilebilecek yüzlerce farklı kütüphane, sensör gibi eklenebilen donanımlar, analog ve dijital veri işleme kapasitesi gibi yönleriyle diğer mikroişlemcilerden daha fazla öne çıkar.

Arduino ile Neler Yapılır?

Arduino şu an birçok projede kullanılsa da özellikle robotik alanındaki projelerde sıklıkla karşımıza çıkar. Robotik alanına başlamak için en iyi projelerden biri olarak görülen çizgi izleyen robot, Arduino ile rahatlıkla yapılabilir. Bunun dışında gerekli yazılım ve sensör desteği sağlandığında Arduino üzerinden ortamın sıcaklığını ölçen ve telefonunuza aktaran bir proje de geliştirilebilir. Kısacası Arduino ile yapabilecekleriniz, cihazın donanım kapasitesi, bilginiz ve hayal gücünüzle sınırlıdır.

Arduino Modelleri ve Çeşitleri

Arduino'nun kullanım alanına göre değişiklik gösteren birçok farklı modeli ve çeşidi bulunur. Yeni başlayanlar için genellikle Arduino başlangıç seti önerilir. Daha kompakt tasarımlarda ise uygun fiyatlı Arduino Uno kullanılabilir.

Arduino UNO R3

14 dijital, 6 analog giriş ve çıkışa sahip olan Arduino UNO R3, USB bağlantısı kullanılarak rahatlıkla programlanabilir. Diğer modellere göre daha kompakt bir tasarıma ve sınırlı imkanlara sahip olan Arduino UNO R3, sıklıkla küçük boyutlu projelerde ve giriş projelerinde kullanılır. ICSP başlığı, sıfırlama düğmesi, 16 MHz kristal osilatör bulunduran mikrodenetleyici, 3,3 V ile çalışır.

Arduino Leonardo R3

Arduino başlangıç seti içerisinde sıkça karşılaştığımız bir model olan Arduino Leonardo R3, UNO R3 modeline kıyasla çok daha etkili bir işlemciye sahip olmasıyla ön plana çıkar. 16 MHz kristal osilatör, micro usb bağlantı portu, 7PMW çıkış ve 12 analog girişe sahip olan mikrodenetleyici, ikinci bir işlemciye ihtiyaç duymadan haberleşme işlemlerini gerçekleştirebilir.

Arduino Nano

Breadboard üzerinde çalışabilen küçük boyutlu Arduino Nano, ATmega328P mikrodenetleyiciye sahiptir. 5V ile çalıştırılabilen Arduino Nano, küçük veya breadboard üzerinde planlanmış projeler için fazlasıyla kullanışlıdır. Üzerinde sahip olduğu Mini-B USB kablosuyla rahatlıkla programlanabilir.

Arduino Projeleri

Farklı alanlarda uygulanabilecek olan Arduino projeleri, hem kişisel gelişimi sağladığı gibi hem de kullanışlı bir cihaz üretmenizi sağlayabilir. Bilgisayar ile iletişim ve robotiğe kadar pek çok farklı Arduino projesi hakkında detaylı açıklamalı anlatımlar internette bulunur.

Minecraft ile Arduino'yu Kontrol Etme

Daha önce hiç Minecraft üzerinden bir led ışığı yakabiileceğinizi duymuş muydunuz? Muhteşem cihaz Arduino sayesinde bu fazlasıyla mümkün. Minecraft'a kurulan bir mod ve Arduino düzenlemeleri sayesinde Minecraft içerisinde bir butona tıkladığınızda istediğiniz bir ledin yanmasını sağlayabilirsiniz. Herhangi bir Arduino modelinin kullanılabildiği bu proje, başlangıç aşamasında hem eğlenceli hem de oldukça öğretici. Proje hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz!

Arduino Çizgi İzleyen Robot Projesi

Robotik alanına girenlerin ilk başlangıç projelerinden biri olan çizgi izleyen robot projesi, Arduino ile rahatlıkla gerçekleştirilebilir. Hazır set olarak da bulunabilen çizgi izleme robotonun parçalarını dışarıdan temin ederek kendiniz de bu projeyisıfırdan yapabilirsiniz. Arduino üzerine eklenen iki basit sensörün dışarıdan aldığı verileri işlemesi sayesinde siz de rahatlıkla kendi çizgi izleyen robotunuzu üretebilirsiniz. Bu ve benzeri projelerde kompakt tasasrımı korumak için sıklıkla Arduino Nano öneriliyor. Projenin yapılış aşamalarını öğrenmek için buraya tıklayın!

Arduino Gece Lambası Projesi

Başlangıç aşaması için en iyi projelerden biri olabilecek gece lambası projesi, hem gerçekten faydası olan bir ürün ortaya çıkarmanızı hem de elektrik-elektronik parçalarına dair olan bilgilerinizi artırmanızı sağlayabilir. Işığa duyarlı direncin kullanıldığı projede direnç üzerinde gerçekleşen değişimler, Arduino kartına aktarılarak elektriksel iletime dönüştürülüyor. Belirli bir eşik değer aşıldığında ise, yani gece olduğunda ve LDR artık ışık almadığında, Arduino bir anahtar gibi davranarak gece lambanızı otomatik olarak yakıyor. Eğer proje hoşunuza gittiyse daha fazla bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.