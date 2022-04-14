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ARK: Survival Evolved Ekran Görüntüleri - 13
ARK: Survival Evolved Ekran Görüntüleri - 14
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ARK: Survival Evolved Ekran Görüntüleri - 17
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ARK: Survival Evolved

ARK: Survival Evolved

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ARK: Survival Evolved dinozorların yaşadığı ıssız topraklara konuk olduğunuz bir rol yapma oyunudur.

Can Erdil Şentürk
Can Erdil Şentürk -

ARK: Survival Evolved oyunculara gizemli ve tehlikelerle dolu bir dünyayı keşfetme imkanı veren bir rol yapma oyunu.

Açık dünya tabanlı bir RPG olan ARK: Survival Evolved dilerseniz tek başınıza oynayabileceğiniz dilerseniz online olarak diğer oyuncularlar birlikte oynayabileceğiniz bir macera sunuyor. Oyunumuzun hikayesi kendimizi ARK adlı gizemli bir adanın sahillerinde kıyafetlerimiz yırtılmış, acıkmış ve soğuktan donmak üzereyken bulmamızla başlıyor. Uyandıktan sonra ise zorlu bir hayatta kalma mücadelesi bizi bekliyor. Hayatta kalabilmek için açlığımızı gidermek amacıyla avlanmamız, kendimize bir sığınak inşa ederek tehlikelerden korunmamız, kaynak toplayarak sığınağımızı geliştirmemiz ve kendi ekinlerimizi ekerek yiyecek üretmemiz gerekiyor. Ayrıca yeni teknolojiler öğrenerek silahlar ve araçlar da yapmamız gerekmekte.

ARK: Survival Evolved Özellikleri

  • Android, iOS, Windows, Mac ve Linux sürümler,
  • Kalteli grafik açıları,
  • Gerçekçi ve sürükleyici aksiyon sahneleri,
  • Sürükleyici macera,
  • Online mod ve hikaye modu olmak üzere iki farklı mod,
  • Gerçekçi oyun mekanikleri,
  • Farklı silah modelleri,
  • Farklı içerikler ve eşyalar,

ARK: Survival Evolved'ın Minecraft benzeri bir sandox oyunu olduğu söylenebilir. Detaylı bir crafting sistemine yer veren oyunda tarih öncesinden kalma dinozorlar da karşımıza çıkıyor. Bu dinozorları evcilleştirerek besleyebiliyor, onları birer binek olarak kullanabiliyoruz.

ARK: Survival Evolved gerçekçi oyun mekaniklerine sahip. Oyunda yaptığınız eşyalar ve silahlar belli bir dayanıklılığa sahip. Bu dayanıklılık tükenince eşyalarınız parçalanabiliyor.

ARK: Survival Evolved oldukça yüksek grafik kalitesine sahip olsa da başarısız optimizasyon nedeniyle bazı bilgisayarlarda ciddi FPS düşüşleri yaşanabiliyor.

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Tehlikelerle dolu bir dünyada hayatta kalmaya çalışan oyuncular zengin içerikler eşliğinde hem aksiyona hem de gerilime doyuyorlar. Rol yapma dünyasına farklı bir bakış açısı kazandıran ARK: Survival Evolved farklı platformlarda ücretli olarak satılmaya devam ediliyor. Zengin içeriği ve çarpıcı ses efektleri ile oyuncuları etkileyen yapım, birbirinden farklı yaratıklara da ev sahipliği yapıyor.

ARK: Survival Evolved Sistem Gereksinimleri

Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

  • Service Pack 1 yüklü Windows 7 işletim sistemi
  • 2 GHZ çift çekirdekli 64 Bit işlemci
  • 4 GB RAM
  • 1 GB DirectX 10 uyumlu ekran kartı
  • DirectX 10
  • 20 GB boş depolama alanı