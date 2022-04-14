ARK Survival Evolved APK, online ve tek oyunculu oynama seçeneği sunan adada hayatta kalma oyunu. ARK Mobile oyunu oynaması ücretsizdir.

Erkan Calp - 3 AY ÖNCE GÜNCELLENDİ

ARK Survival Evolved APK Android telefonlarda ücretsiz oynanabilir hayatta kalma oyunu. Dinozor oyunlarını adada hayatta kalma oyunları ile harmanlayan ARK Mobile APK, görsel açıdan da oldukça başarılı.

Mobilde de grafikleri ve oynanışıyla hayranlık uyandıran yapımda ıssız, gizemli bir adada tek başınıza veya yaşam süren diğer insanlarla birlikte hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz. Kendi silahınızı, barınağınızı, giysilerinizi yapabildiğiniz gerçek bir hayatta kalma oyunu!

ARK Survival Evolved APK İndir

Dinozorların da yaşadığı büyük bir adada geçen oyunda tek başınıza ilerleyebildiğiniz gibi diğer oyuncularla birlikte hareket edebiliyorsunuz. Yani hem online hem de tek oyunculu oynama seçeneği mevcut.

Başlangıçta tek başınızasınız ve silahsızsınız. Adayı dolaşarak kendi korumak, avlanmak için kullanabileceğiniz silahlar bulmaya çalışıyorsunuz. Silahlar hazır değil. Craft sistemiyle sağdan soldan bulduklarınızı birleştirip kendi silahınızı oluşturuyorsunuz. Giysi ve barınacağınız yeri de kendiniz yapıyorsunuz.

Android hayatta kalma oyunda detaylı bir craft ve inşa etme sistemi mevcut. Bu arada adada karşılaşacağınız en büyük tehlike dinozorlar lakin onlara saldırıp etkisiz hale getirebildiğiniz gibi evcilleştirip eğitme, üzerlerine binme şansına da sahipsiniz.

ARK Survival Evolved APK Android oyun, yakalamanız ve evcilleştirmeniz gereken 80’den fazla benzersiz dinozor ve ilkel yaratıkların bir araya geldiği devasa bir dünya sunuyor.

Kabileler oluşturmak ve hayatta kalanlardan oluşan koloniler kurmak için birlikte hareket etmek üzere Jurassic Park dönemi dünyasında başka oyuncular tanışacaksınız. Maceraya dayalı oyun, yalnız ve silahsız başladığınız gizemli bir adada hayatta kalma kalmanız ve gelişmeniz için sizi mücadeleye davet ediyor. Barınak inşa etmek ve avlanmak için kaynakları toplamalı ve araçlar yapmalısınız. Dinozorları yakalayıp evcilleştirirken yeni topraklar keşfetmelisiniz.

ARK Survival Evolved APK Oyun Özellikleri

80’den fazla dinozor! Karada, denizde, havada ve hatta yeraltında dinamik, değişmeyen ekosistemlerde gezinen birçok dinozor ve diğer ilkel yaratıkları evcilleştirmek, eğitmek, üremesini sağlamak için strateji ve taktiklerinizi kullanın.

Keşfedin! Ark’ta hayatta kalmanın, gelişmenin ve kaçmanın yollarını bulurken, yaşayan ve canlı devasa bir tarih öncesi doğayı keşfedin.

İnşa edin! Hayatta kalmak, silahlar, giysiler ve eşyalar yapmak ve barınaklar, köyler ve hatta büyük şehirler inşa etmek için gerekli tüm araçları kullanın.

Hayatta kalın! Büyük ölçekli online dünyada yüzlerce başka oyuncuyla grup kurun veya onları avlayın veya tek oyunculu modda tek başınıza ilerlemeyi seçin.

Bir kabileye katılın! Kabile sistemi, kaynak, deneyim puanı ve yeniden doğma puanı paylaşımı için dinamik partileri destekleyerek birlikte oynamaya teşvik eder.

Dinozorlarla dolu bir dünyada macera yaşatan ARK Survival Envolved, günümüzün olmasa da bir dönemin PC ve konsol oyunlarının kalitesinde.

ARK Survival Evolved Hile ve İpuçları

Kaynakları hızlı bir şekilde elde edin: Diğer hayatta kalma oyunlarında olduğu gibi hayatta kalmak istiyorsanız yapmanız gereken ilk şey kaynakları toplamak. Saz - saman ve taşları toplayarak başlayabilirsiniz. Odun, çakmaktaşı ve ip yerine kullanabileceğiniz bir şey diğer önemli kaynaklar arasında.

Doğru araçları kullanın: Mevcut tüm kaynakları istiyorsanız bazı araçlar oluşturmanız gerekiyor. Balta ve kazma önemli ancak aletlere sahip olmak yeterli değil çünkü bunları nerede kullanacağınızı da bilmeniz gerekiyor. Taşla, baltayla ağaca vurmak taş almanızı sağlarken kazma kullanmak birkaç çakmaktaşı kazandırır. Hangi aracı nerede kullandığınıza dikkat edin, size ne sağladığını görmek için deneyin.

Doğru engramları seçin: Seviye atladığınızda engram puanları kazanıyorsunuz. Puanlar, hayatta kalmak için yeni şeyler üretmenizi sağlıyor. Taş balta, mızrak, ateş gibi temel şeyleri açarak başlayabilirsiniz. Bunların hepsi sizi hayatta tutar ve daha güçlü olmanızı sağlar.

Gece için bir barınak inşa edin: Geceleriniz zor geçecek. Önlem almazsanız güneşin doğuşunu görmeden ölürsünüz. Bu yüzden karanlık çökmeden kendinize bir sığınak inşa edin.

Sahilden uzak durun: Barınağı görünür bir yere inşa etmek iyi bir fikir olmayabilir. Denizden uzağa kurmanız fark edilme olasılığınızı düşürecek, çok daha güvende olacaksız. Güvende olmak dışında daha fazla kaynağa yakın olursunuz.

Çok sayıda yatak yapın: Yataklar yeniden doğuş noktanız, aynı zamanda hızlı gezinmenizi sağlar. Yatak bir yerden bir yere daha hızlı geçiş yapmanızı sağlar ancak ganimetlerinizi geride bırakırsınız.

Bir kabileye katılın: Hayatta kalmanın en iyi yolu yardım almak. Mümkün olan en kısa sürede bir kabiliye katılmaya çalışın. Kabileler daha hızlı daha güçlü olmanıza yardımcı olabilir.