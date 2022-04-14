ARK: Survival Evolved
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 13,702
- Üretici Studio Wildcard
-
ARK: Survival Evolved dinozorların yaşadığı ıssız topraklara konuk olduğunuz bir rol yapma oyunudur.
ARK: Survival Evolved oyunculara gizemli ve tehlikelerle dolu bir dünyayı keşfetme imkanı veren bir rol yapma oyunu.
Açık dünya tabanlı bir RPG olan ARK: Survival Evolved dilerseniz tek başınıza oynayabileceğiniz dilerseniz online olarak diğer oyuncularlar birlikte oynayabileceğiniz bir macera sunuyor. Oyunumuzun hikayesi kendimizi ARK adlı gizemli bir adanın sahillerinde kıyafetlerimiz yırtılmış, acıkmış ve soğuktan donmak üzereyken bulmamızla başlıyor. Uyandıktan sonra ise zorlu bir hayatta kalma mücadelesi bizi bekliyor. Hayatta kalabilmek için açlığımızı gidermek amacıyla avlanmamız, kendimize bir sığınak inşa ederek tehlikelerden korunmamız, kaynak toplayarak sığınağımızı geliştirmemiz ve kendi ekinlerimizi ekerek yiyecek üretmemiz gerekiyor. Ayrıca yeni teknolojiler öğrenerek silahlar ve araçlar da yapmamız gerekmekte.
ARK: Survival Evolved Özellikleri
- Android, iOS, Windows, Mac ve Linux sürümler,
- Kalteli grafik açıları,
- Gerçekçi ve sürükleyici aksiyon sahneleri,
- Sürükleyici macera,
- Online mod ve hikaye modu olmak üzere iki farklı mod,
- Gerçekçi oyun mekanikleri,
- Farklı silah modelleri,
- Farklı içerikler ve eşyalar,
ARK: Survival Evolved'ın Minecraft benzeri bir sandox oyunu olduğu söylenebilir. Detaylı bir crafting sistemine yer veren oyunda tarih öncesinden kalma dinozorlar da karşımıza çıkıyor. Bu dinozorları evcilleştirerek besleyebiliyor, onları birer binek olarak kullanabiliyoruz.
ARK: Survival Evolved gerçekçi oyun mekaniklerine sahip. Oyunda yaptığınız eşyalar ve silahlar belli bir dayanıklılığa sahip. Bu dayanıklılık tükenince eşyalarınız parçalanabiliyor.
ARK: Survival Evolved oldukça yüksek grafik kalitesine sahip olsa da başarısız optimizasyon nedeniyle bazı bilgisayarlarda ciddi FPS düşüşleri yaşanabiliyor.
ARK: Survival Evolved İndir
Tehlikelerle dolu bir dünyada hayatta kalmaya çalışan oyuncular zengin içerikler eşliğinde hem aksiyona hem de gerilime doyuyorlar. Rol yapma dünyasına farklı bir bakış açısı kazandıran ARK: Survival Evolved farklı platformlarda ücretli olarak satılmaya devam ediliyor. Zengin içeriği ve çarpıcı ses efektleri ile oyuncuları etkileyen yapım, birbirinden farklı yaratıklara da ev sahipliği yapıyor.
ARK: Survival Evolved Sistem Gereksinimleri
Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:
- Service Pack 1 yüklü Windows 7 işletim sistemi
- 2 GHZ çift çekirdekli 64 Bit işlemci
- 4 GB RAM
- 1 GB DirectX 10 uyumlu ekran kartı
- DirectX 10
- 20 GB boş depolama alanı
ARK Survival Evolved APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 10,354
- DOSYA BOYUTU 66.00 MB
- Üretici Studio Wildcard
-
ARK Survival Evolved APK, online ve tek oyunculu oynama seçeneği sunan adada hayatta kalma oyunu. ARK Mobile oyunu oynaması ücretsizdir.
ARK Survival Evolved APK Android telefonlarda ücretsiz oynanabilir hayatta kalma oyunu. Dinozor oyunlarını adada hayatta kalma oyunları ile harmanlayan ARK Mobile APK, görsel açıdan da oldukça başarılı.
Mobilde de grafikleri ve oynanışıyla hayranlık uyandıran yapımda ıssız, gizemli bir adada tek başınıza veya yaşam süren diğer insanlarla birlikte hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz. Kendi silahınızı, barınağınızı, giysilerinizi yapabildiğiniz gerçek bir hayatta kalma oyunu!
ARK Survival Evolved APK İndir
Dinozorların da yaşadığı büyük bir adada geçen oyunda tek başınıza ilerleyebildiğiniz gibi diğer oyuncularla birlikte hareket edebiliyorsunuz. Yani hem online hem de tek oyunculu oynama seçeneği mevcut.
Başlangıçta tek başınızasınız ve silahsızsınız. Adayı dolaşarak kendi korumak, avlanmak için kullanabileceğiniz silahlar bulmaya çalışıyorsunuz. Silahlar hazır değil. Craft sistemiyle sağdan soldan bulduklarınızı birleştirip kendi silahınızı oluşturuyorsunuz. Giysi ve barınacağınız yeri de kendiniz yapıyorsunuz.
Android hayatta kalma oyunda detaylı bir craft ve inşa etme sistemi mevcut. Bu arada adada karşılaşacağınız en büyük tehlike dinozorlar lakin onlara saldırıp etkisiz hale getirebildiğiniz gibi evcilleştirip eğitme, üzerlerine binme şansına da sahipsiniz.
ARK Survival Evolved APK Android oyun, yakalamanız ve evcilleştirmeniz gereken 80’den fazla benzersiz dinozor ve ilkel yaratıkların bir araya geldiği devasa bir dünya sunuyor.
Kabileler oluşturmak ve hayatta kalanlardan oluşan koloniler kurmak için birlikte hareket etmek üzere Jurassic Park dönemi dünyasında başka oyuncular tanışacaksınız. Maceraya dayalı oyun, yalnız ve silahsız başladığınız gizemli bir adada hayatta kalma kalmanız ve gelişmeniz için sizi mücadeleye davet ediyor. Barınak inşa etmek ve avlanmak için kaynakları toplamalı ve araçlar yapmalısınız. Dinozorları yakalayıp evcilleştirirken yeni topraklar keşfetmelisiniz.
ARK Survival Evolved APK Oyun Özellikleri
- 80’den fazla dinozor! Karada, denizde, havada ve hatta yeraltında dinamik, değişmeyen ekosistemlerde gezinen birçok dinozor ve diğer ilkel yaratıkları evcilleştirmek, eğitmek, üremesini sağlamak için strateji ve taktiklerinizi kullanın.
- Keşfedin! Ark’ta hayatta kalmanın, gelişmenin ve kaçmanın yollarını bulurken, yaşayan ve canlı devasa bir tarih öncesi doğayı keşfedin.
- İnşa edin! Hayatta kalmak, silahlar, giysiler ve eşyalar yapmak ve barınaklar, köyler ve hatta büyük şehirler inşa etmek için gerekli tüm araçları kullanın.
- Hayatta kalın! Büyük ölçekli online dünyada yüzlerce başka oyuncuyla grup kurun veya onları avlayın veya tek oyunculu modda tek başınıza ilerlemeyi seçin.
- Bir kabileye katılın! Kabile sistemi, kaynak, deneyim puanı ve yeniden doğma puanı paylaşımı için dinamik partileri destekleyerek birlikte oynamaya teşvik eder.
Dinozorlarla dolu bir dünyada macera yaşatan ARK Survival Envolved, günümüzün olmasa da bir dönemin PC ve konsol oyunlarının kalitesinde.
ARK Survival Evolved Hile ve İpuçları
Kaynakları hızlı bir şekilde elde edin: Diğer hayatta kalma oyunlarında olduğu gibi hayatta kalmak istiyorsanız yapmanız gereken ilk şey kaynakları toplamak. Saz - saman ve taşları toplayarak başlayabilirsiniz. Odun, çakmaktaşı ve ip yerine kullanabileceğiniz bir şey diğer önemli kaynaklar arasında.
Doğru araçları kullanın: Mevcut tüm kaynakları istiyorsanız bazı araçlar oluşturmanız gerekiyor. Balta ve kazma önemli ancak aletlere sahip olmak yeterli değil çünkü bunları nerede kullanacağınızı da bilmeniz gerekiyor. Taşla, baltayla ağaca vurmak taş almanızı sağlarken kazma kullanmak birkaç çakmaktaşı kazandırır. Hangi aracı nerede kullandığınıza dikkat edin, size ne sağladığını görmek için deneyin.
Doğru engramları seçin: Seviye atladığınızda engram puanları kazanıyorsunuz. Puanlar, hayatta kalmak için yeni şeyler üretmenizi sağlıyor. Taş balta, mızrak, ateş gibi temel şeyleri açarak başlayabilirsiniz. Bunların hepsi sizi hayatta tutar ve daha güçlü olmanızı sağlar.
Gece için bir barınak inşa edin: Geceleriniz zor geçecek. Önlem almazsanız güneşin doğuşunu görmeden ölürsünüz. Bu yüzden karanlık çökmeden kendinize bir sığınak inşa edin.
Sahilden uzak durun: Barınağı görünür bir yere inşa etmek iyi bir fikir olmayabilir. Denizden uzağa kurmanız fark edilme olasılığınızı düşürecek, çok daha güvende olacaksız. Güvende olmak dışında daha fazla kaynağa yakın olursunuz.
Çok sayıda yatak yapın: Yataklar yeniden doğuş noktanız, aynı zamanda hızlı gezinmenizi sağlar. Yatak bir yerden bir yere daha hızlı geçiş yapmanızı sağlar ancak ganimetlerinizi geride bırakırsınız.
Bir kabileye katılın: Hayatta kalmanın en iyi yolu yardım almak. Mümkün olan en kısa sürede bir kabiliye katılmaya çalışın. Kabileler daha hızlı daha güçlü olmanıza yardımcı olabilir.
ARK: Survival Evolved
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,315
- DOSYA BOYUTU 1740.80 MB
- Üretici Studio Wildcard
-
Dinozorların da yaşadığı ıssız adada hayatta kalma mücadelesi veriyoruz.
ARK: Survival Evolved, dinozorların da yaşadığı gizemli bir adada tek başınıza hayatta kalma mücadelesi verdiğiniz bir mobil oyun. 80’den fazla eğitilebilir dinozorla karşılacağınız oyunun başında yalnız ve silahsızsınız. Adayı keşfederek kendinize silah olarak kullanabileceğiniz bir şeyler yapmaya çalışıyor, barınaklar inşa ediyorsunuz. Gerçek bir hayatta kalma mücadelesi sizi bekliyor!
Mobil platformda şimdiye kadar gördüğüm en kaliteli grafiklere ve oynanışa sahip hayatta kalma temalı macera oyunu diyebilirim. PC platformunun ardından mobile ücretsiz çıkış yapan oyunda kendinizi tek başınıza ve korumasız olarak tehlikelerle dolu bir adada buluyorsunuz. Adanın etrafını gezerek hem kendinizi olası saldırılardan korumak için hem de avlanmak için kullanabileceğiniz, silah yerine geçecek bir şeyler bulmaya çalışarak işe başlıyorsunuz. Sağda soldan bulduğunuz şeyleri birleştirerek silahlar, barınaklar, giysiler yapıyorsunuz. Başlangıçta yalnız olduğunuzu sandığınız adada aslında sizinle birlikte hayatta kalma mücadelesi veren insanlar da var. Hayatta kalanlarla tanışıp tanışmamak size kalmış.
Online ve tek oyunculu mod sunan gerçek hayatta kalma oyununda adada, suda, havada ve hatta yerin altında karşılaşacağınız birçok dinozor var. Onları öldürmek zorunda değilsiniz. Evcilleştirebiliyor, eğitebiliyor, üzerlerine binebiliyorsunuz.
ARK: Survival Evolved Özellikleri:
- 80’in üzerinde eğitilebilir dinozor
- Issız bir adada gerçek hayatta kalma, kaçış mücadelesi
- Derin craft ve inşa etme sistemi
- Online ve tek oyunculu hikaye modu
- Kabile sistemi (kaynak, deneyim puanı, yeniden doğma puanlarını paylaşma)