Ark 2 Ertelendi

Gelişmiş RPG ögeleri, dinozorlarla dolu dünyası ve geliştirme imkanlarıyla binlerce oyuncuyu kendisine bağlayan Ark: Survival Evolved'un devam oyunu 2023 yılında çıkış yapacaktı. Geliştirici firma Studio Wildcard, daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu söyleyerek oyunu 2024 yılına erteledi.

Öte yandan ertelemenin yanında yeni çıkacak olan ilk oyunun Unreal Engine 5 geliştirmesi almış hali için ekstra ücret talep edildi.

Xbox Game Pass'e Çıkacak

Kullanıcılar Ark: Survival Evolved geliştirmesi olarak planan Ark: Survival Ascended'ın ücretsiz olarak sunulmasını bekliyordu. Ancak firmadan arka arkaya oyuncuları sinirlendiren kararlar geldi.

Buna göre Unreal Engine 5 motoruna sahip olan Ark: Survival Ascended, ikinci oyunla beraber sunulacak. İkili oyun paketinin fiyatı ise 50 dolar olarak belirlendi.

Ayrıca Ark: Survival Ascended'a yer açmak adına 2023 Ağustos tarihinde Ark: Survival Evolved resmi sunucularının kapatılacağı açıklandı. Firmanın açıklamalarına göre Ark 2, Xbox Game Pass'e de gelecek.