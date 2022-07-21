Assassin's Creed Origins Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

Assassin's Creed serisinin yapımcı ve yayıncısı Ubisoft, 2015'te Syndicate’i çıkardıktan sonra seride köklü değişiklikler yaptı ve 2017 yılında Assassin's Creed Origins’i çıkardı. Serinin yeni halini kendi dillerinde oynamak isteyen oyuncular da Assassin's Creed Origins Türkçe yama bekledirler. Oyunun çıkışından bir süre sonra Animus Projesi isimli bir çeviri ekibi oyunu Türkçeleştirdiler. Bu çeviri ekibi sadece Origins’i değil, Assasin’s Creed külliyatının tamamını çevirmiş, oldukça deneyimli bir ekip.

Eğer siz de Assassin's Creed Origins Türkçe yama yüklemek istiyorsanız aşağıdaki adımları sırasıyla takip edebilirsiniz.

Assassin's Creed Origins Türkçe Yama Yüklemek İçin

Öncelikle Assassin's Creed Origins Türkçe yamayı indirmeniz gerekir.

Ardından klasörün içerisindeki dosyayı oyunun kurulu olduğu dizine atın.

Yukarıdaki işlemi yapmadan önce oyun dosyalarınızı yedeklemeniz tavsiye edilir.

Oyuna girdiğinizde altyazıları açmayı ve Türkçe dil seçeneğini seçmeyi unutmayın.

Assassin's Creed Origins Türkçe yama yüklemek işte bu kadar basit. Oyunu kolay bir şekilde Türkçeleştirebilirsiniz. Oyunu daha iyi anlayarak ve özümseyerek oynamak için Türkçe yama oldukça önemli.

Assassin's Creed Origins Hakkında

Assassin's Creed Origins, Antik Mısır’da geçen bir Assassin's Creed oyunudur. Syndicate’den sonraki en köklü değişimleri geçiren Assassin's Creed oyunu olduğu için kitleleri ikiye bölmüştü. Genel olarak ortalamanın çok üzerinde puanlar almış olsa da bazı oyuncular oyunun yeni haline alışamamıştı. Genel olarak çok daha kompleks ve detaylı bir kombat sistemiyle bizleri karşılayan Assassin's Creed Origins, dünyasının büyüklüğü, grafikleri ve hikayesiyle bizleri etkilemeyi başarmıştı. Assassin's Creed Origins, sonrasında çıkacak olan Odyssey ve Valhalla’nın da temelini atan oyun olma özelliğine de sahip. Eski Mısır’a, mitolojiye ve tabii ki serinin kendisine ilgi duyuyorsanız Assassin's Creed Origins’i mutlaka oynamalısınız. Assassin's Creed Origins Türkçe yamaya da sahip olduğu için oyundan alacağınız en keyif en üst düzeyde olacaktır.

Assassin's Creed Origins Türkçe yama yükleme ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Bunun gibi içerikler, güncel oyun ve teknoloji haberleri için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.

