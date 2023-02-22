Assassin's Creed Unity Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

Assassin's Creed serisinin en büyük faciası olan Unity çıktığı dönem yerden yere vurulan bir oyundu. Oyun tarihinin görmüş olduğu en büyük felaketten biri olan Assassin's Creed Unity piyasaya sunulduğu sırada tamamlanmamış bir oyundu. Çok fazla hatanın bulunduğu Unity oynanamaz bir haldeydi. Her sene en az 1 yeni Assassin's Creed oyunu gördüğümüz yıllarda Unity maalesef çok eksik ve özensiz bir oyun olarak çıkış yaptı.

İlerleyen yıllarda Assassin's Creed Unity büyük ölçüde hatalarından arındırılsa da zihnimizde maalesef kötü bir oyun olarak yer etti. Günümüzde Assassin's Creed Unity rahatlıkla oynanabilir durumdadır. Eğer çıktığı dönem hatalarından ötürü Assassin's Creed Unity’yi oynamak istemediyseniz şu an tam sırası. Assassin's Creed Unity’yi günümüzde oynamak çok daha iyi olacaktır. Eğer siz de Assassin's Creed Unity’ye yeni başlayacaksanız ve oyunun hikayesini en iyi şekilde anlamak istiyorsanız Türkçe yama kurmak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki basit adımları uygulayarak siz de bilgisayarınıza Assassin's Creed Unity Türkçe yama kurabilirsiniz.

Assassin's Creed Unity Türkçe Yama Nasıl Kurulur?

Öncelikle yukarıdaki “ İndir ” seçeneğine tıklayarak Assassin's Creed Unity Türkçe yama dil dosyasını indirin.

” seçeneğine tıklayarak Assassin's Creed Unity Türkçe yama dil dosyasını indirin. Ardından indirdiğiniz .exe uzantılı dosyayı çalıştırın.

uzantılı dosyayı çalıştırın. Akabinde yükleme ekranı çıkacaktır, ileri seçeneklerine tıklayın.

Oyun klasörünü bulmak için “ Manuel Arama ” seçeneğine tıklayın.

” seçeneğine tıklayın. Assassin's Creed Unity’nin kurulu olduğu dizine gidin ve ACU.exe isimli dosyayı seçin.

isimli dosyayı seçin. Onaylayın ve devam edin.

İşlem tamam. Kısa bir süre içerisinde Assassin's Creed Unity Türkçe yama kurulmuş olacak.

Assassin's Creed Unity Nasıl Bir Oyun?

Ubisoft tarafından geliştirilen ve yayınlanan Assassin's Creed Unity 2014 yılında piyasaya sürüldü. Paris’in en karanlık dönemlerinden biri olan Fransız Devrimi'nde geçen bu oyunda Arno isimli bir suikastçiye hayat veriyoruz.

Her Assassin's Creed oyununda olduğu gibi Unity’de de yaratılan dünya oldukça ilgi çekici. Kendinizi gerçekten Fransız Devrimi'nde ve Paris’te hissediyorsunuz. Oynanış olarak serinin önceki oyunlarına fazlasıyla benzeyen Unity, eski Assassin's Creed oyunlarını seven herkesi memnun edebilecek bir oyun. Çıktığı dönem hatalarından ötürü büyük bir hayal kırıklığı yaratmasına rağmen oyun şu anda rahatlıkla oynanabilir durumda.

Assassin's Creed Unity Türkçe yama hakkında paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Unity’yi çıkış yaptığı dönem oynamış mıydınız? Assassin's Creed Unity’nin Türkçe yamasını nasıl buldunuz? yorumlarda bizimle paylaşın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.