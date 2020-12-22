Assassin's Creed Unity'nin PC Sistem Gereksinimleri Yayınlandı

Assassin's Creed: Unity'nin PC'ye gelişine az bir süre kala Ubisoft beklenen oyun için PC sistem gereksinimlerini resmi blog sayfasında yayınladı. Assassin's Creed serisinin son oyunu birçok PC oyuncusunu üzecek derecede güçlü bir sistem talep ediyor.

Oyunu çalıştırmak için gereken minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

Assassin's Creed: Unity Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i5-2500K / AMD FX-8350

Intel Core i5-2500K / AMD FX-8350 Grafik İşlemci: Nvidia GeForce GTX 680 / AMD FX-8350

Nvidia GeForce GTX 680 / AMD FX-8350 Bellek: 6 GB RAM

6 GB RAM Depolama: 50 GB

50 GB İşletim Sistemi: Windows 7

Assassin's Creed: Unity için gerekli minimum sistem bile aslında genel ortalamanın biraz üstünde bir teknolojiye sahip bilgisayarlar. Şimdi ise Assassin's Creed: Unity'i bilgisayarınızda tam anlamıyla deneyimlemek ve akıcı bir oynanış için gerekli önerilen sistem özelliklerine göz atalım:

Assassin's Creed: Unity Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i7 3770 / AMD FX-8380

Intel Core i7 3770 / AMD FX-8380 Grafik İşlemci: Nvidia GeForce GTX 780 / AMD FX-8380

Nvidia GeForce GTX 780 / AMD FX-8380 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Depolama: 50 GB

50 GB İşletim Sistemi: Windows 10

Assassin's Creed: Unity 11 Kasım'da Kuzey Amerika, 13 Kasım'da Avrupa ve 14 Kasım'da İngiltere için çıkışını yapacak.