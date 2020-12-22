Assassin's Creed Unity'nin PC Sistem Gereksinimleri Yayınlandı

Assassin's Creed: Unity'nin PC'ye gelişine az bir süre kala Ubisoft beklenen oyun için PC sistem gereksinimlerini resmi blog sayfasında yayınladı. Assassin's Creed serisinin son oyunu birçok PC oyuncusunu üzecek derecede güçlü bir sistem talep ediyor.
Oyunu çalıştırmak için gereken minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:
Assassin's Creed: Unity Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşlemci: Intel Core i5-2500K / AMD FX-8350
- Grafik İşlemci: Nvidia GeForce GTX 680 / AMD FX-8350
- Bellek: 6 GB RAM
- Depolama: 50 GB
- İşletim Sistemi: Windows 7
Assassin's Creed: Unity için gerekli minimum sistem bile aslında genel ortalamanın biraz üstünde bir teknolojiye sahip bilgisayarlar. Şimdi ise Assassin's Creed: Unity'i bilgisayarınızda tam anlamıyla deneyimlemek ve akıcı bir oynanış için gerekli önerilen sistem özelliklerine göz atalım:
Assassin's Creed: Unity Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşlemci: Intel Core i7 3770 / AMD FX-8380
- Grafik İşlemci: Nvidia GeForce GTX 780 / AMD FX-8380
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 50 GB
- İşletim Sistemi: Windows 10
Assassin's Creed: Unity 11 Kasım'da Kuzey Amerika, 13 Kasım'da Avrupa ve 14 Kasım'da İngiltere için çıkışını yapacak.
YORUMLAR