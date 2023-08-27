ASUS Zenfone 10 Özellikleri ve Fiyatı

Çok şık bir tasarıma sahip olan ASUS Zenfone 10, özellikleri ile dikkat çekiyor. Peki, ASUS tarafından piyasaya sürülen akıllı telefon modeli donanım açısından neler sunuyor? Bu rehberde cihaza dair merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.

ASUS, 2032 yılının haziran ayında bir etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlik esnasında Zenfone 10 modeli tanıtıldı. Söz konusu telefon, 144Hz ekran yenileme hızı, 8K video kaydı ve daha birçok özelliğiyle öne çıkıyor. ASUS marka telefonun detaylı özelliklerine aşağıdan göz atabilirsiniz.

ASUS Zenfone 10 Özellikleri

Ekran Boyutu : 5,92 inç

: 5,92 inç Ekran Teknolojisi : Super AMOLED

: Super AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2400 piksel

: 1080 x 2400 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 445 PPI

: Yaklaşık 445 PPI Ekran Yenileme Hızı : 144Hz

: 144Hz İşlemci : Snapdragon 8 Gen 2

: Snapdragon 8 Gen 2 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 4 nm

: 4 nm RAM : 8 GB / 16 GB

: 8 GB / 16 GB Depolama : 128 GB / 256 GB / 512 GB

: 128 GB / 256 GB / 512 GB Arka Kamera : 50 MP + 13 MP

: 50 MP + 13 MP Arka Kamera Video Kaydı : 8K 24 FPS, 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60 FPS

: 8K 24 FPS, 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60 FPS Ön Kamera : 32 MP

: 32 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Hücresel : 4G / 5G

: 4G / 5G Bluetooth : 5.3

: 5.3 NFC : Var

: Var Batarya Kapasitesi : 4300 mAh

: 4300 mAh Kablolu Şarj : 30W

: 30W Kablosuz Şarj : 15W

: 15W Ağırlık : 172 gram

: 172 gram Kalınlık: 9,4 mm

5,92 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ASUS Zenfone 10, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, HDR10+, yaklaşık olarak 445 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Cihazda ayrıca Corning Gorilla Glass Victus ekran koruma teknolojisi mevcut.

Gücünü Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden alan telefon 8 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza dayanıklı telefonlar arasında yer alan cihazın depolama tarafında 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleri bulunuyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 13 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 32 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut. Peki, ASUS Zenfone 10'un fiyatı ne kadar?

ASUS Zenfone 10 Fiyatı

8 GB RAM + 128 GB Depolama Alanı : 699,99 dolar

: 699,99 dolar 8 GB RAM + 256 GB Depolama Alanı : 749,99 dolar

: 749,99 dolar 16 GB RAM + 512 GB Depolama Alanı: 799,99 dolar

Bu rehberde ASUS Zenfone 10 donanımı ve ücreti hakkında merak edilen soruları cevapladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.