ASUS Zenfone 10 Özellikleri ve Fiyatı
Bu rehberde ASUS Zenfone 10 özellikleri ve fiyatı hakkında merak edilen soruları cevaplayacağız. İşte ASUS marka akıllı telefon modeline dair detaylar!
Çok şık bir tasarıma sahip olan ASUS Zenfone 10, özellikleri ile dikkat çekiyor. Peki, ASUS tarafından piyasaya sürülen akıllı telefon modeli donanım açısından neler sunuyor? Bu rehberde cihaza dair merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.
ASUS, 2032 yılının haziran ayında bir etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlik esnasında Zenfone 10 modeli tanıtıldı. Söz konusu telefon, 144Hz ekran yenileme hızı, 8K video kaydı ve daha birçok özelliğiyle öne çıkıyor. ASUS marka telefonun detaylı özelliklerine aşağıdan göz atabilirsiniz.
ASUS Zenfone 10 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 5,92 inç
- Ekran Teknolojisi: Super AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 445 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 144Hz
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 4 nm
- RAM: 8 GB / 16 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 13 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 8K 24 FPS, 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60 FPS
- Ön Kamera: 32 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Hücresel: 4G / 5G
- Bluetooth: 5.3
- NFC: Var
- Batarya Kapasitesi: 4300 mAh
- Kablolu Şarj: 30W
- Kablosuz Şarj: 15W
- Ağırlık: 172 gram
- Kalınlık: 9,4 mm
5,92 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ASUS Zenfone 10, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, HDR10+, yaklaşık olarak 445 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Cihazda ayrıca Corning Gorilla Glass Victus ekran koruma teknolojisi mevcut.
Gücünü Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden alan telefon 8 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza dayanıklı telefonlar arasında yer alan cihazın depolama tarafında 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleri bulunuyor.
Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 13 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 32 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut. Peki, ASUS Zenfone 10'un fiyatı ne kadar?
Kesin Almalıyım Diyebileceğiniz En İyi Orta Segment Telefonlar - 2023
Yakın zamanda yeni bir telefon satın almak isteyen pek çok kişi, 2023 yılında en iyi orta segment telefonlar hangileri sorusunun yanıtını merak ediyor.
ASUS Zenfone 10 Fiyatı
- 8 GB RAM + 128 GB Depolama Alanı: 699,99 dolar
- 8 GB RAM + 256 GB Depolama Alanı: 749,99 dolar
- 16 GB RAM + 512 GB Depolama Alanı: 799,99 dolar
En İyi Fiyat Performans Telefonlar - 2023
Fiyat performans telefonlar, özellikle son yıllarda akıllı telefon pazarında oldukça önemli bir yere sahip oldu. Düşük fiyata sahip olan bu telefonlar, sergiledikleri performans ile dikkatleri üzerinde topluyor.
Bu rehberde ASUS Zenfone 10 donanımı ve ücreti hakkında merak edilen soruları cevapladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
YORUMLAR