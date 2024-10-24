AutoCAD, öğrenci sürümü de olan teknik çizim ve tasarım programıdır. Son sürüm AutoCAD 2021 ile 2B ve 3B çizimler oluşturmak daha da kolay!

Can Çevrim - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

AutoCAD, mimarlar, mühendisler ve inşaat uzmanlarının hassas 2B (iki boyutlu) ve 3B (üç boyutlu) çizimler oluşturmak için kullandığı bilgisayar destekli tasarım (CAD) programı. AutoCAD ücretsiz deneme sürümü ve AutoCAD öğrenci sürümü indirme linklerine Tamindir'den ulaşabilirsiniz.

AutoCAD, dünya üzerinde en çok kullanılmakta olan bilgisayar destekli tasarım programlarının başında gelmektedir. İçerisinde yer alan zengin ve gelişmiş çizim araçları sayesinde kullanıcılar kavramsal olarak 2 boyutlu ve 3 boyulu çizimlerini hayata geçirebilecekleri gibi farklı modelleme tasarımlarını da ortaya koyabilirler.

AutoCAD İndir

Güçlü modelleme motoru sayesinde genel verimliliği en üst düzeye çıkaran AutoCAD, özellikle mimarların, mühendislerin, tasarımcıların ve sanatçıların bir numaralı tercihleri arasındadır.

3 Boyutlu tasarım konseptlerini kullanıcılara sunan program, serbest form çizim araçları ve diğer gelişmiş yetenekleri sayesinde farklı yüzeyleri ve nesneleri bilgisayar ortamında çizebilir ve özelleştirebilirsiniz. Ayrıca içerisinde yer alan Autodesk Invertor Fusion sayesinde farklı kaynaklar üzerinde çalışılmış 3 boyutlu modellemeleri içeri aktararak kolayca düzenleyebilirsiniz.

Parametrik dizayn özelliği sayesinde tasarım sürelerini önemli ölçüde azaltan AutoCAD, tasarımlarınızla nesneler arasındaki ilişkileri tanımlayarak, bir değişiklik olması durumunda otomatik olarak gerekli güncellemeleri yapmaktadır. Programın diğer bir özelliği olan otomatik dökümantasyon oluşturucusu mühendislik projelerini için oldukça kullanışlıdır.

Mimarlar, mühendisler ve tasarımcılar için vazgeçilmez bir teknik çizim ve tasarım aracı olan AutoCAD, gelişmiş özellikleriyle sayesinde kağıt ve kalemle yapabileceğiniz her türlü çizimin bilgisayar ortamında da hazırlanabilmesine olanak sağlayan profesyonel bir grafik ve tasarım programıdır.

AutoCAD 2021, sektöre özel araç setleri ve masaüstü, web ve mobil arasında gelişmiş iş akışları ve çizim geçmişi gibi yeni özellikleri içerir. Yenilikleri şöyle sıralayabilirim:

Çizim geçmişi: Bir çizimin geçmiş ve mevcut sürümlerini karşılaştırarak çalışmanızın gelişimini görün.

Xref karşılaştırma: Mevcut çiziminizde değişen harici referanslar (Xref'ler) kaynaklı değişimleri görün.

Bloklar paketi: Masaüstü bilgisayarda çalışan AutoCAD'den veya AutoCAD web uygulamasından bloklar içeriğinize erişin ve bunları görüntüleyin.

Performans iyileştirmeleri: Daha hızlı kaydetme ve yükleme sürelerinin tadını çıkarın. Daha akıcı yörünge, yatay kaydırma ve yakınlaştırma işlemlerinde çok çekirdekli işlemcilerden yararlanın.

Her cihazda AutoCAD: Masaüstü, web veya mobil gibi her cihazda AutoCAD çizimlerini görüntüleyin, düzenleyin ve oluşturun.

Bulut depolama bağlantısı: AutoCAD'de tüm DWG dosyalarına önde gelen bulut depolama sağlayıcılarının yanı sıra Autodesk bulut depolama sistemi ile erişin.

Hızlı ölçüm: Bir çizimde bulunan yakındaki tüm ölçümleri sadece farenizi gezdirerek görüntüleyin.

Geliştirilmiş DWG karşılaştırma: Geçerli pencerenizden çıkmadan bir çizimin iki versiyonunu karşılaştırın.

Yeniden tasarlanan Temizle: Kolay seçim ve nesne ön izlemesi ile çok sayıda gereksiz nesneyi bir defada kaldırın.

AutoCAD Öğrenci Sürümü İndirme

Eğitim olanaklarından faydalanın! Autodesk uygun öğrencilere, eğitimcilere ve kurumlara ücretsiz yazılım sunmaktadır. Öğrenci ve eğitmenler Autodesk ürün ve hizmetlerine bir yıl boyunca eğitim amaçlı hakkına sahip olur ve uygun oldukları sürece yenileme yapabilirler. AutoCAD öğrenci sürümü indirme ve kurulumu için aşağıdaki adımları takip edin: