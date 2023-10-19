Tasarım Yapmak için Tercih Edilebilecek Yapay Zeka Araçları

Yapay zeka araçları her alanda olduğu gibi dijital tasarım dünyasında da ön plana çıkmaya başladı. Bu araçlar, tasarım dünyasına farklı bir boyut kazandırdı.

Çünkü tasarımcılar yapay zeka araçlarıyla daha profesyonel çalışmalara imza atmaya başladı. Üstelik bu çalışmalar dakikalar içinde oluşturulabiliyor.

Biz de bu yazımızda tasarım yapmak için yapay zeka araçları listesi oluşturduk.

Tasarım Yapmak için En İyi 7 Yapay Zeka Aracı

ClipDrop

AutoDraw

Booth Al

Flair Al

Designify

Crello

Snappa

1. ClipDrop

Tasarımlar, ClipDrop yapay zeka aracı ile yaratıcı hale getirilebilir. ClipDrop yapay zeka aracını kullanmak için profesyonel olmaya gerek yok. Amatör çalışmalar yapmak isteyenler de bu aracı kullanabilir. Çünkü kolay bir arayüze sahip.

ClipDrop ile görüntüleri dilediğiniz gibi düzenleyip ortaya yeni görseller çıkarabilirsiniz. Görsellerdeki istenmeyen metin, ışık efektleri vb. ögeleri kaldırır. Doodle şeklindeki çizimler çok kısa sürede mükemmel görsel halini alır.

2. AutoDraw

Tasarım yapmak için yapay zeka araçları içerisinde yer alan AutoDraw ile hızlı şekilde görseller oluşturulabilir. Görsel oluşturmak için herhangi bir ödeme yapmaya gerek yoktur.

AutoDraw ile makine öğrenimi algoritmalarına dayalı olarak çizimler yapılabilir. Birden çok cihazda kullanılabilir. Bu yapay zeka aracı çizimle yaratıcılığı herkesin erişebileceği hale getirmiştir.

3. Booth Al

Profesyonel ürün fotoğrafları Booth Al oluşturmaktadır. İstenilen çekimler belirlenip araca örnek ürün görselleri yüklenerek kaliteli fotoğraflar oluşturuluyor. Booth Al kullanılarak yeni orijinal görseller tasarlanabilir.

Booth Al’ı kullanmak çok basittir. Ürünlerin referans fotoğrafları bu yapay zeka aracına yüklenir. Daha sonra kullanıcı bir metin mesajını sisteme girer. Hemen akabinde görüntüler yapay zeka desteğiyle oluşturulur.

4. Flair Al

Saniyeler içinde Flair Al ile profesyonel tasarımlar oluşturulabilir. Bu tasarımlar, Flair Al’ın çarpıcı şablonlarıyla ortaya çıkmaktadır. Gerçek zamanlı olarak tasarımların oluşturulması için API ile ölçeklendirilme yapılabilir.

Farklı tasarım konseptlerinden oluşan Flair Al ile geniş ölçekte yeniden kullanılabilecek şablonlar tasarlanabilir. Çeşitli tasarım araçlarıyla ortaya benzersiz görseller çıkarılabilir.

5. Designify

Çok sevdiğiniz bir fotoğrafı kullanarak Designify ile otomatik tasarımlar oluşturabilirsiniz. Herhangi bir fotoğrafın arka planı bu yapay zeka aracı ile kaldırılabilir.

Tasarım yapmak için tercih edilecek yapay zeka araçları içerisinde yer alan Designify ile fotoğraflardaki renkler değiştirilebilir.

Designify, fotoğrafların gölgelerini doğru şekilde ayarladığı için ortaya profesyonel görseller çıkarmaktadır. Fotoğraflara ek görseller ve logolar da eklenebiliyor.

6. Crello

Geniş video ve görsel kütüphanesine sahip olan Crello, hikayelerin tasarımla anlatılmasına olanak tanıyor. Kullanıcı binlerce ücretsiz şablon içinden dilediğini seçip tasarımlarını ona göre yapabilir.

Zengin çevrimiçi kitaplığı sayesinde sosyal medya platformları başta olmak üzere çeşitli yerlere profesyonel video ve fotoğraflar oluşturulabilir.

Crello, kullanıcılarına farklı animasyonlu efektler sunuyor. Bu animasyonlu efektlerle yapılan çalışmalar, marka tanıtımları gibi birçok yerde kullanılabilir.

7. Snappa

Tasarım yapmak için yapay zeka araçları listemizin son sırasında Snappa yer alıyor. Snappa ile çevrimiçi grafikler oluşturulabilir. Bu aracı kullanmak için grafik tasarımcı olmaya gerek yok. Bloglar, sosyal medya içerikleri ve reklamlar için benzersiz tasarımlara imza atılabilir.

Snappa kullanıcılarına önceden hazırlanmış şablonlar sunuyor. Bu şablonlardan yararlanılarak hızlıca görseller tasarlanabilir. Ayrıca ücretsiz olarak yüksek çözünürlüklü stok fotoğraflar da yer alıyor.

200’ün üzerinde yazı tipi, 100 binden fazla da şekil ve vektör barındıran bu yapay zeka aracıyla muhteşem tasarımlar elde edilebilir.

Peki, sizin tasarım yaparken yararlandığınız bir yapay zeka aracı var mı?