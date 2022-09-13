Badoo Hesabımı Nasıl Silerim?

Badoo hesap silme işlemi pek çok kullanıcı tarafından merak ediliyor. Kullanıcılar çeşitli sebeplerle Badoo hesabını kullanmayı bırakıp silmek istiyor. 2006 yılında sosyal arkadaşlık platformu olarak hizmet vermeye başlayan Badoo, günümüzde çok sayıda kullanıcıya ulaşmıştır. Bu uygulamaya hem Apple, Android hem de bilgisayarlardan girilebiliyor. Uygulama üzerinden hesap oluşturup sonrasında beğenmeyenler ya da kullanmaktan sıkılanlar hesaplarını çok basit işlemlerle silebilir. Bizde bu yazımızda “Badoo’da hesap nasıl silinir” işleminden kısaca bahsedeceğiz. İşte detaylar!

Badoo Hesabımı Nasıl Silebilirim?

Badoo hesabı silme işlemi 2020 senesi itibariyle bilgisayar ve mobil cihazlardan tarayıcıyla yapılabiliyor. İlk olarak Badoo hesabına internet tarayıcısı üzerinden giriş yapılmalıdır. Badoo hesabına giriş sağlandıktan sonra aşağıda belirttiğimiz adımları takip etmelisiniz. Badoo hesabının kalıcı olarak silinmesi için yapılması gereken işlemler şöyle sıralanabilir;

Platforma ait ana sayfadan hesaba giriş yapılır.

Platforma üyelik Facebook hesabıyla oluşturulabiliyor. Badoo’ya üyeliği Facebook ile oluşturduysanız bu yöntemi kullanmanız gerekiyor.

Hesaba giriş sağlandıktan sonra profilin sağ üst köşesindeki “Ayarlar” ikonu üzerine tıklanır.

“Ayarlar” menüsünün en altındaki bölümde bulunan “Hesabı Sil” seçeneğine tıklanır.

“Hesabı Sil” seçeneğinin ardından platform tarafından birkaç teklif sunulur. Bu teklifler kişinin hesabı kapatmamasına dairdir. “Hesabı Sil” seçeneği; tekliflerin yer aldığı seçeneklerin hepsinde teker teker tıklanmalıdır.

Yukarıdaki işlemden sonra uygulama, güvenlik bakımından profilin doğrulanması için kullanıcıdan yeniden şifresini girmesini ister. Şifrenin girilmesinin ardından uygulama üzerindeki hesap silinmiş olur.

Badoo Üyelik Silme İşlemi Nasıl Yapılır?

Badoo, kullanıcılarının daha çok avantajdan yararlanması için Premium üyelik sistemi geliştirmiştir. Badoo Premium üyelik silme işlemi; platformun “Ayarlar” sekmesi üzerinden kolayca gerçekleşebilir. Ayrıca Android cihazlarda Google Play; Apple cihazlardaysa App Store’den Badoo Premium hesabı silinir.

Badoo Premium üyeliğinin iptal edilmesi için;

İlk olarak “Ayarlar” menüsüne giriş yapılır.

“Ayarlar” menüsü üzerinden “Abonelikler” sekmesine tıklanır.

“Abonelikten Çık” ibaresine tıklanmasının ardından takip edilen ödeme zamanında abonelikte sonlanır.

Google Play ile App Store uygulamalarından aboneliğin sonlanabilmesi için “Abonelikler” menüsüne giriş yapılır. Menünün içinden Badoo uygulaması bulunur. “Sonlandır” seçeneğine tıklandığında üyelik silinmiş olur.

Üyelik silindikten sonra Premium abonelere sunulan avantajlardan kesinlikle yararlanmazsınız. Premium hesabın silinmesi ödeme açısından gelecek ayda gerçekleşir. Bundan dolayı ödemesi önceden yapılsa dahi abonelik erkenden iptal edilemez. Platform böyle bir isteği kesinlikle kabul etmiyor.

Badoo Hesap Silme Linki

Mobil cihazlarda Badoo hesap silme işlemi için öncelikle linke tıklanır. Mobil cihazlar üzerinden Badoo hesabını silmek çok kolaydır. Mobil cihazlardan yukarıda belirttiğimiz linke tıkladıktan sonra şu adımları takip etmeniz gerekiyor;

Badoo’daki hesaba girişi yapıp ardından sol üstte yer alan “Ayarlar” sekmesine tıklayınız.

“Ayarlar” menüsü üzerindeki “Hesap” sekmesine tıklanmalıdır.

Hesabın olduğu menünün en altındaki “Hesabımı Sil” sekmesine basınız.

Sıraladığımız adımları yerine getirdikten sonra uygulama kullanıcının hesabın silmemesi için bazı tekliflerde bulunacak. Uygulama tarafından sunulan tekliflerin tümü “Hesabımı Sil” şeklinde işaretlenmelidir. Daha sonra sistemden kimliği doğrulamak adına şifre yeniden silinmelidir. Bu işlem sonucunda Badoo platformundaki hesap kalıcı silinmiş olacak.

Badoo hesabının silinmesiyle; platform içindeki tüm sohbet ve arkadaşlara ait verilerde tamamen silinir. Silinen verilerin geri döndürülmesi imkânsız olur. Badoo hesabını sil işlemini yapmadan önce mutlaka verilerinizi yedekleyiniz.

“Badoo hesabımı nasıl silerim” noktasında önemli bilgiler vermeye çalıştık. Ayrıca “Android İçin Arkadaş Bulma ve Sohbet Uygulamaları” başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.