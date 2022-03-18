Badoo, yeni kişiler ile tanışıp sohbet edebileceğiniz hatta buluşabileceğiniz eğlenceli ve ücretsiz bir sosyal platform uygulamasıdır.

Barış YANIK - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Badoo, 200 milyondan fazla üyesi ile kullanıcılarına yeni ve farklı insanlarla tanışma fırsatı sunan bir Android sosyal ağ uygulamasıdır. Uygulama üzerinde kullanıcılar yeni kişiler ile tanışabilir, sohbet edebilir ve buluşma ayarlayabilir. Android cihazlarınıza ücretsiz olarak Badoo'yu kullanabilirsiniz. Badoo APK sayesinde dünyanın dört bir yanından arkadaş edinebilir, onlarla iletişime geçebilir ve eğlenceli zaman geçirebilirsiniz. Ücretsiz olarak Android, iOS ve WindowsPhone platformları için yayınlanan uygulama, ülkemizde ve dünya da milyonlarca kullanıcıya sahip. Kullanıcılar basit parmak hareketleri yardımı ile yeni arkadaşlar ile anında iletişime geçebilecekler.

Yakın çevrenizde bulunan diğer Badoo kullanıcıları ile mesajlaşma imkanı sunan uygulama sayesinde yni kız/erkek arkadaş edinebilir veya dostlar bulabilirsiniz. Örneğin bir gece kulubüne gittiğinizde oradaki diğer Badoo kullanıcılarını tepsit ederek sohbet başlatabilirisniz.

Uygulama oldukça güvenli olmasına rağmen uygulamayı kullanarak tanıştığınız kişilere kişisel ve önemli bilgilerinizi vermemeniz sizin açınızdan daha yararlı olacaktır.

Badoo APK Özellikleri

Hergün binlerce yeni kullanıcı

Güvenli

180 ülke ve 20 farklı dil desteği

Yeni kişiler ile tanışma fırsatı

Badoo APK İndir

Yeni kişiler ile tanışmak ve arkadaşlıklar kurmak istiyorsanız, Android telefon ve tabletlerinize Badoo'yu kesinlikle ücretsiz olarak indirerek kullanmanızı tavsiye ederim. 200 milyondan fazla kullanıcıya ev sahipliği yapan uygulama, Türkçe dil desteğine de sahip. Kullanıcılar dilerlerse uygulamayı Türkçe olarak kullanabilir ve dünyanın farklı noktalarından arkadaşlar edinebilirler. Yüzde yüz güvenli olan uygulama kayıt sistemi ile çalışıyor. Kullanıcılar uygulama üzerine kayıt olacak, sadece eposta yardımıyla kişisel bilgilerini paylaşmadan hesap oluşturabilecekler. Düzenli olarak güncellemeler de alan uygulama, sürekli yeni özelliklere kavuşmaya devam ediyor.