Badoo
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 94,108
- Üretici Badoo
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Badoo, yeni kişiler ile tanışıp sohbet edebileceğiniz hatta buluşabileceğiniz eğlenceli ve ücretsiz bir sosyal platform uygulamasıdır.
Badoo, 200 milyondan fazla üyesi ile kullanıcılarına yeni ve farklı insanlarla tanışma fırsatı sunan bir Android sosyal ağ uygulamasıdır. Uygulama üzerinde kullanıcılar yeni kişiler ile tanışabilir, sohbet edebilir ve buluşma ayarlayabilir. Android cihazlarınıza ücretsiz olarak Badoo'yu kullanabilirsiniz. Badoo APK sayesinde dünyanın dört bir yanından arkadaş edinebilir, onlarla iletişime geçebilir ve eğlenceli zaman geçirebilirsiniz. Ücretsiz olarak Android, iOS ve WindowsPhone platformları için yayınlanan uygulama, ülkemizde ve dünya da milyonlarca kullanıcıya sahip. Kullanıcılar basit parmak hareketleri yardımı ile yeni arkadaşlar ile anında iletişime geçebilecekler.
Yakın çevrenizde bulunan diğer Badoo kullanıcıları ile mesajlaşma imkanı sunan uygulama sayesinde yni kız/erkek arkadaş edinebilir veya dostlar bulabilirsiniz. Örneğin bir gece kulubüne gittiğinizde oradaki diğer Badoo kullanıcılarını tepsit ederek sohbet başlatabilirisniz.
Uygulama oldukça güvenli olmasına rağmen uygulamayı kullanarak tanıştığınız kişilere kişisel ve önemli bilgilerinizi vermemeniz sizin açınızdan daha yararlı olacaktır.
Badoo APK Özellikleri
- Hergün binlerce yeni kullanıcı
- Güvenli
- 180 ülke ve 20 farklı dil desteği
- Yeni kişiler ile tanışma fırsatı
Badoo APK İndir
Yeni kişiler ile tanışmak ve arkadaşlıklar kurmak istiyorsanız, Android telefon ve tabletlerinize Badoo'yu kesinlikle ücretsiz olarak indirerek kullanmanızı tavsiye ederim. 200 milyondan fazla kullanıcıya ev sahipliği yapan uygulama, Türkçe dil desteğine de sahip. Kullanıcılar dilerlerse uygulamayı Türkçe olarak kullanabilir ve dünyanın farklı noktalarından arkadaşlar edinebilirler. Yüzde yüz güvenli olan uygulama kayıt sistemi ile çalışıyor. Kullanıcılar uygulama üzerine kayıt olacak, sadece eposta yardımıyla kişisel bilgilerini paylaşmadan hesap oluşturabilecekler. Düzenli olarak güncellemeler de alan uygulama, sürekli yeni özelliklere kavuşmaya devam ediyor.
Badoo
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 3,782
- DOSYA BOYUTU 45.60 MB
- Üretici Badoo
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Badoo, yeni kişilerle tanışarak arkadaşlar edinebileceğiniz ücretsiz ve eğlenceli bir iOS sosyal ağ uygulamasıdır.
Badoo, özellikle yeni insanlarla tanışmaktan çekinen kişilerin oldukça rahat bir şekilde iletişim kurabileceği ve eğlenebileceği bir iOS arkadaşlık uygulamasıdır. 200 milyondan fazla üyeye sahip olan platformda yeni kişiler ile tanışabilir, sohbet edebilir ve arkadaşlıklar kurabilirsiniz.
Badoo'yu kullanarak çevrenizde bulunan diğer Badoo kullanıcıları ile mesajlaşma fırsatı yakalıyorsunuz. Örneğin, gittiğiniz herhangi bir kafe yada gece kulubünde diğer Badoo kullanıcılarını görüntüleyerek onlarla iletişime geçp tanışabilirsiniz.
Ücretsiz olarak kullanarak diğer kullanıcılar ile tanışmak için mesajlaşabileceğini uygulamaya hergün binlerce yeni üye katılmaktadır. Oldukça güvenli bir uygulama olan Badoo üzerinde yeni tanıştığınız kişilere kişisel ve özel bilgilerinizi vermemenizi öneririm. Bu bilgiler dışında yeni kişilerle tanışarak güzel arkadaşlıklar kurabilirsiniz.
iPhone ve iPad'leriniz üzerinde yeni kişiler ile tanışma fırsatı yakalamanızı sağlayan Badoo'yu ücretsiz olarak indirerek bir göz atmanızı tavsiye ederim.
Badoo
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 5,063
- DOSYA BOYUTU 6.00 MB
- Üretici Badoo
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Badoo, yeni insanlarla tanışmak, sohbet etmek için kullanabileceğiniz sosyal ağ uygulamalarından biri.
Badoo, 231 milyonu aşkın kullanıcısıyla en çok tercih edilen arkadaş bulma uygulamaları arasında yer alıyor ve hem masaüstü hem de mobil cihazlar üzerinden kullanılabiliyor. Yeni insanlarla tanışmak, sohbet etmek hatta buluşma ayarlayarak arkadaşlığınızı ileri seviyeye taşımak için kullanabileceğiniz en iyi mobil uygulama.
Windows Phone telefonunuzda ücretsiz olarak kullanabileceğiniz Badoo, konumuzu tespit ederek (Tam konumunuzu karşı tarafa iletmiyor.) yakınınızda sizin gibi arkadaşlık kurmak isteyen kişileri listeliyor. Kişilerin profil resimlerinin yanında ilgi alanlarını da görebiliyor, sizinle ortak zevklere sahip kişilerle tanışmış oluyorsunuz. Beğendiğiniz kişi de sizi beğenirse sohbet ekranı açılıyor ve sohbet ederek yeni bir arkadaşlığa başlangıç yapmış oluyorsunuz.
Not: 2.3.0.0 güncellemesiyle birlikte Badoo Windows Phone platformu için baştan yaratıldı diyebilirim. Kullanıcı arayüzü yenilendi, yeni Spotlight özelliği eklendi ve birçok hata düzetildi, performans iyileştirmeleri yapıldı.