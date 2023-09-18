Baldur’s Gate 3 Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Baldur’s Gate 3 tam sürüm çıkışını yaptı ve gündeme oturdu, kalkmak gibi bir niyeti de yok. Sadece çıkış yaptığı hafta değil, bir ay sonra bile hala Steam’in en çok oynanan oyunlarından biri olmayı başaran Baldur’s Gate 3, popülerleşmeye ve yeni kitlelere ulaşmaya devam ediyor.

Baldur’s Gate 3’e yeni başlayacak pek çok oyuncu Baldur’s Gate 3 hakkında pek fazla şey bilmiyorlar. Biz de sizler için Baldur’s Gate 3 hakkında en çok sorulan soruları listeledik ve her birini cevapladık. Baldur’s Gate 3 ile alakalı bilmeniz gereken her şey bu yazımızda sizlerle.

Baldur’s Gate 3 Hakkında

Baldur’s Gate 3 Sıra Tabanlı mı?

Evet, Baldur’s Gate’in dünyasında dolanırken oyun gerçek zamanlı olarak ilerlese de düşmanlarla karşılaştığınız anda oyun sizi gerçek zamanlı moda sokuyor. Oyunun bütün dövüş sistemi sıra tabanlı olarak ilerliyor

Otomatik olarak sıra tabanlı mod aktif oluyor ancak eğer ilk saldıran siz olmak istiyorsanız ya da gizlilikle ilerlemek gibi bir niyetiniz varsa oyunu kendiniz manuel olarak da tur bazlı moda sokabilirsiniz.

Baldur's Gate 3 Türü Nedir?

Baldur's Gate 3, sıra tabanlı bir CRPG’dir (Computer Role Playing Game). Önemli seçimlerin bulunduğu, karakterinizi en ince detayına kadar özelleştirebildiğiniz bir rol yapma oyunudur.

Baldur Gate 3 Kaç TL?

Baldur Gate 3 erken erişim olarak çıkış yaptığında 249₺’den satışa çıkmıştı. Tam sürüm olarak çıkış yapmadan yaklaşık 3 ay önce, 12 Mayıs 2023 tarihinde zamlandı ve şu an 799₺’ye satılıyor. Baldur's Gate 3 alınır mı diye soranlarınız var ise parasının hakkını verdiğini söylememiz gerek.

Baldur’s Gate 3 Türkçe mi?

Evet, oyun resmi olarak Türkçe dil desteğine sahip. Biz oyuncular için belki de Baldur’s Gate 3’ün en cezbedici özelliği Türkçe dil desteğine sahip olmasıdır. Baldur’s Gate 3 için Türkçe yama aramanıza gerek yok.

Baldur’s Gate 3 Kaç Saat Sürüyor?

Baldur’s Gate 3, nasıl oynadığınıza göre çok değişmekle beraber ortalama 100 saat uzunluğunda bir oynanış sunuyor. Eğer oyunun dövüş sistemini hızlıca kavrarsanız ve ana hikayeyi direkt olarak takip ederseniz 80 saatte de bitirebilirsiniz. Oyunun tüm detaylarına hakim olmak ve pek çok yan görevi bitirmek istiyorsanız kendinizi 120 saatin üzerinde bir maceraya hazırlayın.

Baldur’s Gate 3 Kaç GB?

Baldur’s Gate 3 oldukça büyük ve kapsamlı bir yapım. Hal böyle olduğundan depolama alanı olarak son derece talepkar bir oyun. Baldur’s Gate 3’ü oynamak için siteminizde 150 GB yer olması lazım. Geliştiriciler özellikle de oyunu SSD’ye kurmanızı tavsiye ediyor. Günümüz oyunları artık bu kadar fazla yer kaplayabiliyor.

Baldur’s Gate 3 Online mı?

Esasında Baldur’s Gate 3 tek kişilik bir oyun deneyimi vadediyor ancak arkadaşlarınızla da bu oyunu oynamanız mümkün. Çevrimiçi eşli oyun ya da LAN eşli oyun seçeneklerinden biri ile arkadaşlarınızla Baldur’s Gate 3’ü oynayabilirsiniz. Eğer Baldur’s Gate 3’ü tek başınıza oynayacaksanız herhangi bir çevrimiçi içerik ile karşılaşmayacaksınız.

Baldur’s Gate 3 Kaç Kişilik?

1-4 arası oyuncu desteği bulunan Baldur’s Gate 3’ü dilerseniz tek başınıza isterseniz de arkadaşlarınızla oynamanız mümkün. Seçim tamamen size kalmış.

Baldur's Gate 3 Tek Başına Oynanır mı?

Kesinlikle evet, Baldur’s Gate 3 uzun soluklu bir oyun ve keşfetmesi çok zevkli bir yapım. Arkadaşlarınızla birlikte bu dünyayı keşfetmeye çalışmak biraz zorlu olabilir, zira 4 kişinin sürekli bir araya gelip uzun saatler boyunca ekran başında kalması epey zor. Bu nedenle eğer arkadaşınız yoksa ve Baldur’s Gate 3’ü tek başınıza oynamak istiyorsanız çekinmeniz gereken bir şey yok.

Baldur’s Gate 3 hakkında paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Baldur’s Gate 3’e başladınız mı? Bu yazıdan sonra başlamayı düşünüyor musunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.