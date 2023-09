Baldur's Gate 3 ilk kez 2020 yılında erken erişim olarak piyasaya çıkmıştı. O zamanlar sadece kendi kitlesine hitap eden bir oyun olarak anılıyordu. Türün sevdalıları oyunu epey beğenmişti ancak çok ses getirmedi.

3 Ağustos 2023 tarihinde ise oyun tam sürüm olarak çıkış yaptı. Hikaye tamamlandı ve oyundaki pek çok şey değiştirildi. Yapımcıların bile beklemediği bir başarıya imza attı ve çıkış yaptığı hafta Steam’in en çok oynanan oyunlarından biri haline geldi. Anlık olarak 800.000’den fazla oyuncuya ulaşan Baldur's Gate 3; eski usul, hikaye odaklı, tek kişilik RPG’lerin iyi yapıldığı zaman nasıl bir başarı yakalayacağını kanıtlamış oldu.

Pek çok oyuncu da CRPG’lere ve masaüstü rol yapma oyunlarına aşina değil ancak Baldur's Gate 3’ün başarısından sonra akıllarında soru işareti oluştu. Eğer siz de Baldur's Gate 3 alınır mı diye düşünenlerdenseniz bu yazımız çok işinize yarayacak.

Baldur's Gate 3 alınır mı sorusunun bence kısa ve net cevabı, evet. ancak üzerinde durmamız gereken pek çok konu var.

Şahsen ben de bu oyunu oynamadan önce daha önce hiç (küçükken oynadığım Baldur's Gate 1 sayılmazsa) CRPG deneyimlememiştim. Birkaç kere FRP oynayıp pek tat alamamış biri olarak Baldur's Gate 3’ün türüne epey uzaktım anlayacağınız.

Baldur’s Gate 3, benim gibi bu türe uzak olan birini bile içine çekmeyi başardı. Oyunu önce normal modda bitirdikten hemen sonra taktisyen modu ile tekrar oynamamı sağlayacak kadar etkiledi beni. Toplamda 200 saate varan oyun süreme ek olarak oyun oynamadığım zamanlarda da müzikleriyle bana uzun saatler boyunca eşlik eden bir yapım oldu.

Eğer sıra tabanlı oyunlara, CRPG’lere, uzun ve karmaşık sistemlere aşırı ön yargılı değilseniz Baldur’s Gate 3’ü herkese tavsiye edebilirim. Evet oyunu öğrenmesi biraz zor, uzun süren bir yapısı var ancak oyunun Türkçe dil desteğine de sahip olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bu nedenle oyun ne kadar karmaşık olursa olsun sabır ederek ve her şeyi kurcalayarak oyunu öyle ya da böyle bir şekilde oynayabiliyorsunuz.

Baldur's Gate 3 800 TL Değer mi?

Oyunu öyle ya da böyle bir şekilde oynamak istediniz diyelim. Peki fiyat? Oyun çıkış yapmadan 3 ay önce zamlandı ve 250 TL’den 800 TL’ye yükseldi. Oyunu 250 TL’den ön sipariş etmiş ve 800 TL vermemiş biri olarak söyleyebilirim ki eğer oyun 800 TL olsaydı yine de satın alırdım.

Oyunu bitirmeniz yaklaşık 100 saat sürüyor ve sizlere upuzun, benzersiz bir hikaye sunuyor. Her bir NPC ayrı ayrı seslendirilmiş, ana karakterlerin her biri özenle işlenmiş ve oyunun stratejik derinliği epey fazla. Her bakımdan ortalamanın çok üzerinde bir oyun olan Baldur's Gate 3 otoriteler tarafından gelmiş geçmiş en iyi PC oyunlarından biri olarak ilan edildi.

Özetle, eğer bu oyunu oynayacak vaktiniz ve sabrınız varsa kesinlikle Baldur's Gate 3 alınır. Hem Türkçe dil desteğine sahip olmasından ötürü bu tarz yapımları satın alarak firmanın ileride çıkacak oyunlarının da Türkçe altyazı ile gelmesini sağlayabiliriz.

Eğer oyunun dövüş sistemine ve tur bazlı yapısına yönelik endişeleriniz varsa oyunun karakter yaratma ekranını pas geçin ve rastgele bir karakter açın. Hızlıca birkaç dövüşe girin ve oyunun dövüş sistemini test edin. 2 saat içerisinde oyunun her şeyini test etmeye çalışın ve olur da size göre olmadığına karar kılarsanız Steam’de oyunu iade edebilirsiniz.

Baldur's Gate 3 alınır mı sorusuna cevap niteliğinde olan yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Baldur's Gate 3 oynadınız mı? Bu yazıdan sonra Baldur's Gate 3 almayı düşünüyor musunuz?