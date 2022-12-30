Balıklar Su İçer mi? Balıklar Uyur mu?

Yaşam kaynağımız su herkesin ihtiyaçları arasında yer almaktadır. Öyle ki birkaç gün su içemiyor olsak ciddi sıkıntılar yaşamaktayız. Ancak suda yaşayan canlıların suya ihtiyacı var mı? Konusu oldukça merak ediliyor. Peki, balıklar su içer mi ve daha fazlası yazımızda.

Balıklar Su İçer mi?

Balıklar tatlı suda ve tuzlu suda yaşayan balıklar olarak ikiye ayrılmaktadır. Balıklarda tıpkı diğer canlılar gibi su içmekte ve yaşamını sürdürmektedir. Eğer balıklar su içmiyor olsaydı yaşamıyor olurdu.

Tuzlu su balıkları tuzlu suda yaşadıkları için çok fazla su içmek zorunda ve vücutlarındaki dengeyi sağlamak zorundalar. Tatlı su balıkları ise kendilerinde bulunan yoğun tuz miktarını dışarı atmayı amaçlar ve balığın içinden bir su geçişi olur. Son olarak balıklar ağızlarından değil solungaçlarından ve derilerinden su içmektedir.

Balıkları Su İçme İhtiyaçları

Balıkların su içme ihtiyaçları belirttiğimiz üzere tuzlu suda vücudlarında bulunan tuz miktarını dengelemekle başlar. Aynı zamanda her canlının suya ihtiyacı vardır. Bu nedenle balıkları su içmesi oldukça doğaldır. Evde beslediğiniz balıklar kimi zaman farklı davranmakta hatta bazen ölü olduklarını bile sanmaktayız. Peki, bu davranışı neden yapıyorlar, balıklar uyur mu?



Balıklar Uyur mu?

Balığı olan herkes acaba balığının uyuyup uyumadığını düşünmektedir. Çünkü gözleri açık öylece bir yere bakmaktadırlar. Balıklar insanlar gibi olmasada uyumaya ihtiyaçları vardır. Balıkların bir göz kapakları olmadığından dolayı gözleri açık uyumaktadırlar. Bu işlemlerini genellikle bir yere yaslanarak ya da dibe çökerek gerçekleştirmektedirler.

Balina Balık mıdır?

Balina bir balık gibi bilinsede balinalar balık değil birer memeli olmaktadır. Kendileri kara hayvanı olan Pakicetus ara türünden evrimleştiği düşünülmektedir. Evrime dair birçok iz balinalarda bulunmaktadır. Özellikle körelmiş organ meselesine balinalar üzerinden de örnek verilmektedir.

Balıklar Kaç Yıl Yaşar?

Balıkların yaşamları türlerine göre farklılıklar göstermektedir. Örneğin tatlı su balığı olan sazan balıkları ortalama 20 yıl yaşarken diğer balık türleri kendi türlerine göre 35-70 yıl arası yaşamaktadır.

Balıklar Nefes Alır mı? Balıklar Nasıl Nefes Alır?

Balıklarin kendileri insanlar gibi nefes alamıyor. Ancak vücutlarında bulunan süzgeçler ile nefes alabilmektedirler. Süzgeçler sudaki oksijeni vücutlarına alabilmektedir.

Balıklar İdrar (Çiş) Yapar mı?

Balıklar hakkında merak edilen bir diğer soru ise balıkların idrar yani çiş yapmasıdır. Aslında balıklar suda yaşadıkları için birçok davranışı gerçekleştirilmediği sanılır. Fakat bu yanlış balıklar da diğer canlılar gibi idrar yapmakta yani balıklar çiş yapmaktadır.

Balıklar Nerede Yaşar?

Balıklar tatlı su ve tuzlu su olmak üzere bölgelerde yaşamaktadır. Tatlı su olarak akarsu, çay örnek verilebilr. Tuzlu su olarak ise okyanus veya denizler örnek verilmektedir. Balıkların birbirinden farklı yaşam alanları mevcut olmakla birlikte karada yaşayan balıklarda mevcuttur. Bu ilk başta insanlara çok tuhaf ya da saçma gelebilir. Fakat Mudskipper balığı bilinene göre karada 3 gün yaşayabilmektedir. Kendisine çamur zıpzıpı da denilmektedir.

Bu içeriğimizde balıklar su içer mi? Balıklar uyur mu? Adlı sorulara cevap verdik. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bir başkasının idrarını içtiğinizi biliyor muydunuz? Adlı yazımıza göz atabilirsiniz.