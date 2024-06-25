Hemen Battle Teams 2 indirin ve bu ücretsiz FPS oyunu ile bir an önce aksiyona dalın.

Kemal Tavus - 24 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Battle Teams 2, Wizard Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan, 21 Temmuz 2022 tarihinde piyasaya sürülen bir FPS oyunudur. Bu oyun hızlı tempolu ve rekabetçi çok oyunculu modları ile dikkat çekiyor. Hem PvP hem de PvE modlarına sahip olan oyun, Asya estetiği ile zenginleştirilmiş bir görsel deneyim sunar.

Oyunun PvP modları arasında klasik nişancı modları olan Battle Royale, Bomb Defusal, Team Deathmatch gibi modlar bulunur. Yenilikçi modlar arasında ise Big Head Hero ve Infected yer alıyor. Bu modlar oyuncuların hızlı reflekslerini ve stratejik düşünme becerilerini test ediyor.

PvE modu ise oyunculara arkadaşlarıyla birlikte zorlu düşman dalgalarına karşı mücadele etme imkanı sunar. Bu modda benzersiz yetenekler ve kaynaklar kullanılarak zafer kazanılmaya çalışılır. Oyunun hikaye odaklı yapısı, sinematiklerle desteklenerek oyunculara derin bir anlatı sunar. Silahların yükseltilmesi ve kişiselleştirilmesi, oyuncuların kendi oyun tarzlarına uygun stratejiler geliştirmelerine olanak tanır.

Battle Teams 2 İndir

Hemen Battle Teams 2 indirin. Bu hızlı tempolu ve rekabetçi FPS oyununda kendinizi sınayın.

Battle Teams 2 Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 7 64-bit ya da daha yenisi

: Windows 7 64-bit ya da daha yenisi İşlemci : i3-2310M ya da eşdeğeri

: i3-2310M ya da eşdeğeri Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : GT 520M ya da eşdeğeri

: GT 520M ya da eşdeğeri DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama : 48 GB kullanılabilir alan

: 48 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: Daha akıcı bir deneyim için oyunu bir SSD'ye yüklemenizi tavsiye ederiz