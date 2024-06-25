Battle Teams 2
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 46.88 GB
- Üretici Wizard Games
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Hemen Battle Teams 2 indirin ve bu ücretsiz FPS oyunu ile bir an önce aksiyona dalın.
Battle Teams 2, Wizard Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan, 21 Temmuz 2022 tarihinde piyasaya sürülen bir FPS oyunudur. Bu oyun hızlı tempolu ve rekabetçi çok oyunculu modları ile dikkat çekiyor. Hem PvP hem de PvE modlarına sahip olan oyun, Asya estetiği ile zenginleştirilmiş bir görsel deneyim sunar.
Oyunun PvP modları arasında klasik nişancı modları olan Battle Royale, Bomb Defusal, Team Deathmatch gibi modlar bulunur. Yenilikçi modlar arasında ise Big Head Hero ve Infected yer alıyor. Bu modlar oyuncuların hızlı reflekslerini ve stratejik düşünme becerilerini test ediyor.
PvE modu ise oyunculara arkadaşlarıyla birlikte zorlu düşman dalgalarına karşı mücadele etme imkanı sunar. Bu modda benzersiz yetenekler ve kaynaklar kullanılarak zafer kazanılmaya çalışılır. Oyunun hikaye odaklı yapısı, sinematiklerle desteklenerek oyunculara derin bir anlatı sunar. Silahların yükseltilmesi ve kişiselleştirilmesi, oyuncuların kendi oyun tarzlarına uygun stratejiler geliştirmelerine olanak tanır.
Battle Teams 2 İndir
Hemen Battle Teams 2 indirin. Bu hızlı tempolu ve rekabetçi FPS oyununda kendinizi sınayın.
Battle Teams 2 Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit ya da daha yenisi
- İşlemci: i3-2310M ya da eşdeğeri
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: GT 520M ya da eşdeğeri
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 48 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: Daha akıcı bir deneyim için oyunu bir SSD'ye yüklemenizi tavsiye ederiz
Türkçe desteği
Sunucularda sıkıntı olabiliyor
Lag ve ping sorunları yaşanabiliyor