Gelmiş geçmiş en iyi FPS oyunlarından biri olan Battlefield 3, hem tek kişilik oyun modu ile hem de çevrimiçi oyun modu ile zihnimize çivi gibi kazınmış bir yapım. Günümüzde bile hala keyifle oynanabilecek bir oyun olan Battlefield 3’ü tekrar indirip oynamak ister misiniz? Oyunu yüklemeden önce de Battlefield 3 sistem gereksinimlerine bakmanız faydanıza olacaktır.

Battlefield 3, 2011 yılında çıkan bir oyun. Yani çıkışının üzerinden çok vakit geçti. Eğer çok çok eski bir bilgisayarınız yoksa Battlefield 3 sistem gereksinimleri sizi engellemeyecektir. Günümüzdeki hesaplı sistemler bile Battlefield 3’ü rahatlıkla çalıştıracaktır. Yine de meraklıları için Battlefield 3 sistem gereksinimleri aşağıda.

Battlefield 3 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7 64-bit

: Windows 7 64-bit İşlemci : 2 GHz Dual Core (Core 2 Duo 2.4 GHz or Althon X2 2.7 GHz)

: 2 GHz Dual Core (Core 2 Duo 2.4 GHz or Althon X2 2.7 GHz) Bellek : 2 GB RAM

: 2 GB RAM Ekran Kartı : (AMD): 512 MB RAM ile DirectX 10.1 uyumlu (ATI Radeon 3870 veya daha yüksek performanslı ATI Radeon 3000, 4000, 5000 veya 6000 serisi) ekran kartı (NVIDIA): 512 MB RAM ile DirectX 10.0 uyumlu (NVIDIA GeForce 8800 GT veya daha yüksek performanslı NVIDIA GeForce 8, 9, 200, 300, 400 veya 500 serisi)

: (AMD): 512 MB RAM ile DirectX 10.1 uyumlu (ATI Radeon 3870 veya daha yüksek performanslı ATI Radeon 3000, 4000, 5000 veya 6000 serisi) ekran kartı (NVIDIA): 512 MB RAM ile DirectX 10.0 uyumlu (NVIDIA GeForce 8800 GT veya daha yüksek performanslı NVIDIA GeForce 8, 9, 200, 300, 400 veya 500 serisi) DirectX : Sürüm 10

: Sürüm 10 Depolama : 20 GB kullanılabilir alan

: 20 GB kullanılabilir alan Ses Kartı: DirectX uyumlu

Battlefield 3 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7 64-bit

: Windows 7 64-bit İşlemci : Dört çekirdekli işlemci

: Dört çekirdekli işlemci Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : 1024 MB RAM ile DirectX 11 uyumlu (NVIDIA GeForce GTX 560 veya ATI Radeon 6950)

: 1024 MB RAM ile DirectX 11 uyumlu (NVIDIA GeForce GTX 560 veya ATI Radeon 6950) DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 20 GB kullanılabilir alan

: 20 GB kullanılabilir alan Ses Kartı: DirectX uyumlu

Battlefield 3 Kaç GB?

Battlefield 3 sistem gereksinimlerine baktığımızda oyunun 20 GB yer kapladığın görüyoruz. Günümüzde bile hala iyi gözüken bir oyun için 20 GB son derece kabul edilebilir bir boyut.

Battlefield 3 sistem gereksinimleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Battlefield 3 oynuyor musunuz? Sizin bilgisayarınız Battlefield 3 sistem gereksinimlerini karşılıyor mu? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.