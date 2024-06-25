Yoğun çatışmalar ve taktiksel savaşlarla dolu bu zamansız yapım olan Battlefield 3’ü hemen indirin ve eskimeyen bir FPS’i tecrübe edin.

Kemal Tavus - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Battlefield 3, DICE tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan FPS oyunudur. 25 Ekim 2011'de piyasaya sürülen bu oyun, oyunculara modern savaşın kaosunu ve heyecanını en gerçekçi şekilde yaşatma amacı taşır. Battlefield serisinin köklü mirasını devam ettiren Battlefield 3, hem tek oyunculu hem de çok oyunculu modları ile dikkat çeken, efsane olmuş bir yapımdır.

Eski bir yapım olsa da günümüzde oynadığınız zaman asla eski hissettirmeyecek bir yapım olan Battlefield 3 tek kişilik hikaye modu için bile şu an oynanabilir. Battlefield 3’ten sonra pek çok Battlefield oyunu çıktığı için maalesef aktif oyuncu sayısı epey düşük ancak oyunu çevrimiçi oynamayı da deneyebilirsiniz.

Battlefield 3 İndir

Hemen Battlefield 3 indirin ve bu efsanevi oyunu yad edin. Çoklu oyuncu modunda aktif oyuncu bulmak biraz zor olsa tek kişilik modunu deneyimlemek için hiçbir zaman geç değil.

Battlefield 3 Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7 64-bit

: Windows 7 64-bit İşlemci : 2 GHz Dual Core (Core 2 Duo 2.4 GHz ya da Althon X2 2.7 GHz)

: 2 GHz Dual Core (Core 2 Duo 2.4 GHz ya da Althon X2 2.7 GHz) Bellek : 2 GB RAM

: 2 GB RAM Ekran Kartı : Ekran kartı (AMD): 512 MB RAM ile DirectX 10.1 uyumlu (ATI Radeon 3870 veya daha yüksek performanslı ATI Radeon 3000, 4000, 5000 veya 6000 serisi) ekran kartı (NVIDIA): 512 MB RAM ile DirectX 10.0 uyumlu (NVIDIA GeForce 8800 GT veya daha yüksek performanslı NVIDIA GeForce 8, 9, 200, 300, 400 veya 500 serisi)

: Ekran kartı (AMD): 512 MB RAM ile DirectX 10.1 uyumlu (ATI Radeon 3870 veya daha yüksek performanslı ATI Radeon 3000, 4000, 5000 veya 6000 serisi) ekran kartı (NVIDIA): 512 MB RAM ile DirectX 10.0 uyumlu (NVIDIA GeForce 8800 GT veya daha yüksek performanslı NVIDIA GeForce 8, 9, 200, 300, 400 veya 500 serisi) DirectX : Sürüm 10

: Sürüm 10 Depolama : 20 GB kullanılabilir alan

: 20 GB kullanılabilir alan Ses Kartı: DirectX destekleyen