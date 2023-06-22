Fryer Özellikli Ankastre Fırın: Beko FitFry Özellikleri ve Fiyatı

Beko, fryer özellikli yeni ankastre fırınını piyasaya sundu. Beko FitFry ankastre fırın son teknolojiyle tasarlanmıştır. Özellikle fırınla fritözün işlevselliğini bir araya getirmesi kullanıcılardan tam not alıyor.

Beko FitFry ankastre fırın sayesinde yağsız ya da az yağsız kızartmalar hazırlayabilirsiniz. Ayrıca yiyeceklerin suyunun korunması için buharla pişirme özelliği var. Geniş iç kısımdan oluştuğu için kalabalık aileler için çok uygun bir cihazdır.

Beko FitFry Ankastre Fırın Özellikleri

72 litre iç hacim,

A + enerji seviyesi,

Gri, siyah ve beyaz renk,

Buhar destekli pişirme teknolojisi,

3 adımda hızlıca pişirme olanağı,

Sağlıklı, kurutmadan homojen ve dumansız pişirme özellikleriyle dikkat çekiyor.

Beko’nun yeni ankastre fırını yukarıda bahsettiğimiz üzere buhar destekli (su depolu) ve fitfry teknolojili özelliklerden oluşuyor. Yemekler yalnızca 1 kaşık yağda pişirilebiliyor. Böylelikle fırının içinde sıcak hava kusursuz şekilde dağılmış oluyor.

FitFry; özel delikli tepsi tasarımdan oluşuyor. Bu teknoloji, sıcak havayı yiyeceklerin etrafında dolaştırıyor. Böylelikle yiyecekler çıtır çıtır oluyor. Yüzde 40 homojen pişirme olanağı sunan bu fırın her pişirmede aynı sonuca ulaşıyor. Beko FitFry ile sağlıklı tavuk-et yemekleri ve patates kızartmaları yapabilirsiniz. Beko’nun yeni fırını 3 adımda hızlıca yemeklerin pişirilmesini sağlıyor.

Beko FitFry ankastre fırının “et probu” özelliği; et yemeklerinin hassas pişirilmesi için kullanılıyor. Et probunun uzun ince sensörlü uç tarafı ete saplanır. Probun diğer ucuysa şasi yan duvarındaki yuvasına takılır. Etin iç sıcaklığı ölçülerek pişirme işlemi yapılır.

Kek, pasta gibi hamurlu yiyeceklerin pişirme fonksiyonunun ve süresinin otomatik ayarlanmasıysa “Auto Bake” özelliğiyle gerçekleşir. Nem düzeyi sensörlerle tespit edip pişirme süresini otomatik ayarlar.

Çıtır çıtır lezzetli pide ve pizzalar için Beko FitFry ankastre fırın; “PizzaPro” özelliği geliştirmiştir. PizzaPro sayesinde sıcaklık 320 dereceye kadar çıkabiliyor.

Beko FitFry ankastre fırının SteamAid buhar destekli pişirme teknolojisi de çok kullanışlıdır. Bu teknoloji sayesinde fırının kapağı açılmadan hazneye eklenen su, jeneratörle buhara dönüştürülüyor. Buhar sayesinde hamur işlerinin içi yumuşak, dışıysa çıtır çıtır oluyor.

3D pişirme teknolojisiyle de fırının turbo ısıtıcılarıyla altı ve üstü aynı anda çalışır. Bundan dolayı da ısı eşit şekilde dağılır. İdeal pişirmeyi gerçekleştiren bir özelliktir.

Beko’nun yeni fırını; yavaş kapanan fırın kapağı ve teleskopik ray sistemlidir. Yavaş kapanan fırın kapağı sayesinde eller doluyken dahi fırını kapatma imkanı sunuyor. Teleskopik ray sistemiyse tepsinin tek elle hareket ettirilmesini sağlıyor. Tepsinin fırının içinde dengeli durmasında da etkin rol oynuyor.

Buharlı temizleme özelliği sayesindeyse fırının ulaşılması zor olan iç bölümlerine ulaşılabiliyor. Fırının temizlenmesi zor olan yerleri kolayca temizlenebiliyor. Katalitik yan duvarlarla da fırın çok kolay temizlenebiliyor. Fırının arka yüzeyindeki özel katalitik malzemeler, kötü kokuları ve görüntü kirliliğini yok ediyor.

Beko FitFry Ankastre Fırın Fiyatı

Beko FitFry ankastre fırın, özel olarak tasarlanan tel tepsiyle kullanıcılarına sunuluyor. Kızartmaların içini yumuşacık dışını da çıtır çıtır yapan bu fırın çok kullanışlıdır. Yağlı ve yağsız pişirme tercihleriyle kullanıcılarının beğenisini kazanıyor.

Beko FitFry, dokunmatik dijital ekrandan oluşuyor. Kullanıcı istediği pişirme programını seçebilir. Aynı zamanda kullanıcı, sıcaklık ve zaman ayarlarını da dilediği yapabilir. Fırının paslanmaz çelik tepsisi buzdolabında yıkanabiliyor.

Yüksek performanslı Beko FitFry ankastre fırının fiyatı 21.139 TL’dir. Fakat Beko, fırının lansmanını kutlamak için seçili ankastre setlerde 3.000 TL özel indirim sunduğunu açıkladı.