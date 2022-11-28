BeReal Nedir? Nasıl Kullanılır?

BeReal, farklı formatıyla dikkat çekiyor. Diğer sosyal medya platformlarından çok farklı konsepte sahip olan uygulama, adeta onlara başkaldırıyor. Bu uygulama “gerçekçi ol” ilkesini taşıyor. Instagram, TikTok platformlarındaki rötuş ve filtreler, BeReal’de yok.

Sosyal medya platformu, kullanıcılarına doğal ve gerçek hallerde paylaşım yapmaya izin veriyor. Basit bir kullanımı olduğu halde savunduğu fikir uygulamayı dikkat çekici kılıyor. Kullanıcılarının oldukları doğal halleriyle fotoğraf çekmelerini ve yakın çevresiyle paylaşmayı amaçlayan bir platform olma özelliği taşıyor.

BeReal Nedir?

Günümüzde dikkat çeken en gerçekçi sosyal medya platformudur. Özellikle Instagram’ın tam tersi bir platform olduğu söylenebilir. İnsanlar Instagram’da yaşamlarını paylaşmalarına rağmen çok gerçekçi değiller. Bu sosyal medya platformu ise çok farklı şekilde çalışıyor.

Uygulama, gerçekliği tam sağlamak adına kullanıcılarından o andan fotoğraflar paylaşmasını istiyor. Her gün kullanıcılarından rastgele çekilen fotoğraflar paylaşmalarına dair bildirim gönderiyor. İki dakika içinde ön ve arka kameradan fotoğraf çekilip paylaşılmasını istiyor.

BeReal, filtre barındırmayan bir uygulamadır. Uygulamada takip ettiğiniz kişilerin anlık doğal hallerini sadece görebilirsiniz. Birilerinin paylaşımını görmek için o kişilerle arkadaş olmak gerekiyor.

BeReal için, kullanıcılarının kendi gerçek hayatını paylaşmasına olanak tanıyan uygulama ifadelerini de kullanabiliriz.

BeReal Nasıl Kullanılır?

BeReal uygulaması kullanımı diğer sosyal medya platformlarına kıyasla çok basittir. Basit bir arayüzden oluştuğu için uygulama içinde neler yapılabileceğini kolayca kavrayabilirsiniz. Örneğin; her gün uygulama tarafından rastgele belirlenen bir saat dilimi içinde paylaşım yapabilirsiniz.

BeReal, bildirim ekranına “Time to BeReal” mesajı gönderiyor. Gelen bildirim mesajının üzerine tıklandığı zaman, direkt uygulama üzerinden fotoğraf çekiminin yapıldığı sayfaya yönlendiriyor. Yönlendirildiğiniz sayfada fotoğrafınızı çekip takipçilerinizle anlık durumunuzu paylaşmanız mümkün oluyor.

Bu işlem sırasında arka ve ön kameradan fotoğrafınız aynı anda çekiliyor. Uygulamada yalnızca fotoğraf paylaşımı yapılıyor. BeReal’i telefonunuza indirip hesap açabilirsiniz. E-posta gibi yerlerdeki tanıdıklarınızla rehberinizdeki kişileri uygulamada bulup, ekleyebilirsiniz.

BeReal Özellikleri Neler?

BeReal belirli özellikleriyle öne çıkıyor. Bu özellikleri şöyle sıralayabiliriz;

Filtreleme ekranı yoktur

Her an paylaşım yapmaya izin vermez

Günde yalnızca 1 defa, 2 dakika içinde paylaşım yapılabilir

Günün hangi saat diliminde paylaşım yapılacağını uygulama kendi belirliyor,

1. BeReal Widgetmoji Özelliği Nedir?

Uygulamanın en yeni özelliklerinden biri olan widgetmoji, telefon uyku modundayken ekrana eklenebiliyor. Her anı otomatik olarak akışa eklemeye yarayan widget, yakın çevrenizin sizden anlık olarak haberdar olmasını sağlıyor.

2. BeReal Realmoji Nedir?

Sosyal medya platformlarında emoji kullanmak çok yaygındır. İnsanlar sanal alemde duygularını emojilerle ifade eder. BeReal, konseptine emoji konusunu da uydurdu. Kullanım amacındaki gibi gerçekçi emojilerin kullanılmasını sağlıyor.

BeReal Realmoji için arkadaşlarınız tarafından paylaşılan akış ve keşfet bölümündeki emoji örneklerinden istediğinizi seçebilirsiniz. Akabinde emoji çekimi için bir sayfa açılacak. Açılan sayfada seçtiğiniz emojiye göre yüz ifadenizi şekillendireceksiniz.

BeReal Arşiv Özelliği Nedir?

BeReal arşiv özelliği, diğer sosyal medya platformlarına çok benziyor. BeReal, otomatik şekilde tüm sahip olduğunuz akışları takvime ekliyor. Zamanı geldiğinde de “güzel bir anı” şeklinde kullanıcılarına sunuyor. Kullanıcılar anılarını arkadaşlarıyla paylaşabilir ya da keşfet kısmında yer almasını sağlayabilir.

2020’de piyasaya sunulan ve son dönemde çok popüler olan BeReal uygulamasıyla ilgili sizlere rehber hazırladık. Ayrıca diğer bir popüler sosyal medya platformu Pinterest’le ilgili bilgi sahibi olmak için de Pinterest Nedir? Nasıl Kullanılır? başlıklı yazımıza tıklayabilirsiniz.