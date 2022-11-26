Pinterest Nedir? Nasıl Kullanılır?

Pinterest nedir sorusu, son zamanlarda çok sayıda internet kullanıcısı tarafından sorulan sorular arasında yer alıyor. Peki, tüm dünyada oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan hizmet tam olarak ne işe yarıyor? Bu yazıda merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

İnternetin yaygınlaşması ile beraber dijital ortamdaki hizmetlerin sayısında artış yaşandı. Günümüzde çok sayıda çevrim içi hizmet bulunuyor. Bunların arasında Pinterest de yer alıyor. Tüm dünyada oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan hizmet, şu anda milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor. Peki, Pinterest ne demek?

Pinterest Nedir?

Pinterest, görüntü tabanlı sosyal medya platformudur. İlk olarak 2010 yılında hizmet vermeye başlayan sosyal ağ, 2011 yılından itibaren dünya çapında oldukça büyük bir popülerlik elde etti. Platform, 2020 yılının ağustos ayı itibarıyla 400 milyonu aşkın aylık aktif kullanıcıya ulaşarak oldukça büyük bir başarının altına imza attı.

GIF, fotoğraf ve videoların paylaşıldığı sosyal medya hizmetinde yemek tariflerinden dekorasyon fikirlerine balıkçılık ipuçlarından örgü modellerine saç kesim modellerinden ders çalışma ipuçlarına kadar pek çok konuda çok sayıda içerik bulunuyor.

Hizmette diğer sosyal ağlardan farklı olarak Pin, Pano ve Pin'lemek kavramları yer alıyor. Platformda bulunan içerikler Pin olarak adlandırılıyor. Pano'yu ise gerçekteki pano gibi düşünebilirsiniz. Bunu bir örnek ile açıklayalım.

Yemek tarifleri ile ilgili bir Pano oluşturabilir ve bu konu ile alakalı Pin'lerini Pano'ya ekleyebilirsiniz. Böylece Pin'leme işlemini de gerçekleştirmiş olursunuz. Pin oluşturma sırasında başlık, açıklama ve alternatif metin ekleyebilme imkânına sahipsiniz.

Platformda diğer kullanıcıları takip edebilirsiniz. Takip ettiğiniz hesapların yaptığı paylaşımlar yani Pin'ler ana sayfanızda yer alır. Görüntü tabanlı sosyal medya platformu üzerinden yayımlanan Pin'lere yorum yapabilirsiniz. Yorum için 500 karakter sınırlaması bulunduğunu da belirtelim.

Hizmette bir içeriği görüntülediğinizde alt kısımda o içeriğe benzer Pin'leri görüntüleyebiliyorsunuz. Örneğin bir yemek tarifi paylaşımını açtığınızda aynı sayfada diğer yemek tariflerini de görebilmeniz mümkün.

Pinterest ne demek sorusunu yanıtladık. Peki, görüntü tabanlı sosyal medya uygulamasını indirmek için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

Pinterest Nasıl İndirilir?

Gün içerisinde çok fazla sayıda kişi tarafından kullanılan sosyal medya hizmetinin web sürümünün yanı sıra Android ve iOS uygulaması bulunuyor. Bu sayede hizmeti ister bilgisayarınız üzerinden isterseniz mobil cihazınızdan kullanabilirsiniz.

Uygulamayı indirmek için aşağıda yer alan bağlantıya tıklayabilirsiniz. Bu adımı uyguladığınızda yeni bir sayfa açılacaktır. Açılan sayfada yer alan "İndir" butonuna basın. Son olarak "Yükle" butonunu seçerek işlemi tamamlayabilirsiniz.

Pinterest Nasıl Kullanılır?

Pinterest'in sitesini ziyaret edin.

Sağ üst köşedeki "Kaydol" butonuna basın.

Üyelik oluşturun.

Hesabınıza giriş yapın.

Karşınıza çıkan soruları yanıtlayın.

İlgi alanlarınızı seçin.

Ayarlar sayfasını görüntüleyin.

Profilinizi düzenleyin.

Ekrandaki "+" simgesine basın.

Pano seçeneğini seçin.

Pano oluşturun.

Pin seçeneğini seçin.

Pano'ya Pin ekleyin.

Popüler hizmeti kullanabilmek için ilk olarak hesap oluşturmanız gerekiyor. Bunun için Pinterest'in resmi web sitesini ziyaret edin ve ardından sağ üst köşede bulunan "Kaydol" butonuna basın. Üyelik bilgilerini yazarak hesap oluşturun. İsterseniz "Facebook ile Devam et" ya da "Google ile devam edin" butonuna basabilirsiniz.

Üyelik oluşturduktan sonra hesabınıza giriş yapın. Bu adımı uygulamanız hâlinde karşınıza çeşitli sorular çıkacaktır. Bu soruları yanıtlayın ve ardından ilgi alanlarınızı seçin. Yaptığınız seçimler, ana sayfada gösterilecek olan Pin'lerin türünü etkileyecektir. Bunu Netflix'teki sistem gibi düşünebilirsiniz.

İlgi alanlarını seçtikten sonra ayarlar sayfasını görüntüleyin. Ayarlar sayfası üzerinden profilinizi düzenleyin. Hizmet üzerinden paylaşım yapmak için ekranda yer alan "+" simgesine basın. Bunu yaptığınızda bir pencere açılacak. Açılan pencerede Pano ve Pin seçeneklerini göreceksiniz.

İlk olarak Pano seçeneğini seçin ve yeni bir Pano oluşturun. Bir sonraki aşamada oluşturduğunuz Pano'ya Pin ekleyebilirsiniz. Bunun için + simgesine bastığınızda açılan penceredeki "Pin" seçeneğini seçmeniz gerekiyor.

Pinterest isimli popüler sosyal ağda yer alan videoları indirmek istiyorsanız Pinterest video indirme nasıl yapılır sorusunu yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz.

Bu yazıda Pinterest nedir sorusu dahil olmak üzere bazı soruları yanıtladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Görüntü tabanlı sosyal medya platformunu beğenmediyseniz ve üyeliğinizi silmek istiyorsanız Pinterest hesabı nasıl silinir sorusunu cevapladığımız yazıyı inceleyebilirsiniz.